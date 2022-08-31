680 لاعبًا من 24 فريق مثلوا 5 أندية تنافسوا في 42 مباراة

اختتمت منافسات الدورة الصيفية الحادية عشرة لأكاديميات كرة القدم التي نظمها مجلس دبي الرياضي في ملاعب وأندية وشركات كرة القدم بدبي وشارك فيها 680 لاعبًا من 24 فريق مثلوا 5 أندية مختلفة من أندية الدولة هم: شباب الأهلي، الوصل، النصر، حتا، وعجمان.

وشهدت الدورة منافسات قوية بين الفرق المشاركة التي لعبت 42 مباراة ضمن 6 فئات عمرية، حيث فاز فريق شباب الأهلي بالمركز الأول في فئة تحت 17 سنة التي أقيمت مبارياتها في ملعب شباب الأهلي وذلك بعد أن تصدر ترتيب الفرق بمجموع 9 نقاط وتسجيله 12 هدفًا في البطولة، كما فاز فريق شباب الأهلي لكرة القدم بالمركز الأول في منافسات فئة تحت 16 سنة التي أقيمت منافساتها في ملاعب نادي النصر الرياضي.

وفاز فريق النصر بالمركز الأول في فئة تحت 15 سنة التي أقيمت منافساتها في ملاعب نادي شباب الأهلي وذلك بعد فوزه في 3 مباريات وتصدره ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة وتسجيله 14 هدفًا في البطولة، وفي منافسات فئة تحت 14 سنة التي أقيمت مبارياتها في ملاعب نادي الوصل الرياضي، فاز فريق الوصل بالمركز الأول بعد تحقيقه رصيد 8 نقاط وتسجيله 7 أهداف.

وفاز فريق شباب الأهلي بالمركز الأول في منافسات فئة تحت 13 سنة التي أقيمت مبارياتها في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك بعد فوزه في ثلاث مبارياته وحصده 12 نقطة وتسجيله 11 هدفًا، وفي منافسات فئة تحت 12 سنة فاز فريق الوصل بالمركز الأول بعد حصده رصيد 9 نقاط وتسجيله 7 أهداف خلال البطولة.

وأقيمت مباريات الدورة بنظام المجموعة الواحدة لكل فئة من دور واحد حيث تتنافس جميع الفرق فيما بينها، وتم ترتيب الفرق حسب مراكزها من 1 إلى 4 بعد نهاية جميع المباريات من خلال احتساب مجموع النقاط التي حصل عليها كل فريق، كما تم احتساب نقاط ضربات الجزاء في الترتيب العام، وتوج الفريق الحاصل على أفضل عدد من النقاط بطلًا للفئة المشارك فيها وأدار العملية التحكيمية لمباريات الدورة حكام معتمدين من اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وشهدت الدورة تنظيم مسابقة حرة خاصة بتنفيذ ضربات ترجيحية بعد نهاية كل مباراة بهدف تطوير مهارات اللاعبين وإتقانهم لضربات الجزاء الترجيحية والتعرف على مؤهلات كل لاعب أو حارس مرمى في هذا الجانب.

وساهمت أندية دبي في تنظيم منافسات الدورة من خلال استضافة المباريات وتوفير الأجواء المناسبة للاعبين للتنافس في جو مطابق للمنافسات الرسمية من خلال كافة المتطلبات للتنافس.

وتعد هذه الدورة من أهم المبادرات التي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنويًا لتطوير قطاع البراعم والناشئين من خلال الإعداد المبكر للفرق واللاعبين قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، وتهدف إلى منح الفرصة لشركات كرة القدم بالأندية لإعداد فرق المراحل السنية بالشكل الملائم، وفرصة للاعبين للمشاركة في أكبر عدد من المباريات لزيادة الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية مما يكسبهم خبرة أكثر، كما تساعد الأجهزة الفنية لتجربة اللاعبين من أجل التعرف على مستوياتهم قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية.

#بياناتحكومية

- انتهى -