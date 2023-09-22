يجتمع نخبة اللاعبين العرب في دبي، للمشاركة في النسخة الأولى من البطولة العربية للبادل، التي ينظمها الاتحادين العربي والإماراتي للبادل، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2023، وتقام منافساتها في مجمع ند الشبا الرياضي بمشاركة 11 دولة عربية.

وتم الكشف عن تفاصيل البطولة والفرق المشاركة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس دبي الرياضي بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد الإماراتي للبادل والرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل، وسعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وتحدث فيه أحمد غتوري رئيس الاتحاد العربي للبادل، وسعيد المري أمين عام اتحاد الإمارات للبادل، كما حضر المؤتمر الصحفي عبدالله بن سوقات، عيسى شريف عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبادل.

وقال أحمد غتوري رئيس الاتحاد العربي للبادل: "نحن سعداء وفخورون جدًا بتنظيم أول بطولة عربية رسمية للبادل هنا في دبي، لقد عمل الفريق بجد ومع جميع الاتحادات الوطنية العربية ولأول مرة تجتمع 11 دولة عربية في بطولة واحدة من بينها 5 دول ستكون هذه هي أول مشاركة رسمية لهم، ونحن نسير على الطريق الصحيح لتعزيز انتشار هذه الرياضة في العالم العربي، ونتطلع إلى مشاركة المزيد من الدول في اتحاد الإماراتية وأن تصبح أعضاء في الاتحاد الدولي للبادل، وأخيرًا وليس آخرًا، نشكر اتحاد الإمارات للبادل على استضافة هذا الحدث الذي سيكون بمثابة علامة فارقة في تطور رياضة البادل في العالم العربي".

وقال سعيد المري: "يسعدنا أن نلتقي اليوم لنعلن عن استضافة منافسات البطولة العربية للبادل، والتي ستقام في مجمع ند الشبا الرياضي في دبي، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، في أكبر تجمع عربي من نوعه لهذه الرياضة التي رسخت مكانتها بالانتشار الواسع والسريع في أرجاء وطننا العربي، إن هذا الحدث لم يكن ممكناً لولا دعم وتوجيهات سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل، الذي وجه الاتحاد الإماراتي للبادل للعمل لتسخير أقصى الجهود من أجل إقامة هذا الحدث وفق أعلى المعايير وأفضلها، وبما يجسد دور دولة الإمارات العربية المتحدة السّباقة دائماً في نشر وتطوير هذه الرياضة، وشهدنا هنا العديد من البطولات الكبرى على مر السنوات الأخيرة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر بطولة العالم للمنتخبات وبطولات الأساتذة وغيرها ممن شهدت مشاركة أفضل اللاعبين واللاعبات في العالم.

وأضاف المري: "نوجه الشكر إلى المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحاد العربي للبادل رئيس الاتحاد المصري، وجميع الاتحادات العربية على تعاونها من أجل إنجاح هذا الحدث، وهو ما تكلل بتأكيد مشاركة 11 دولة، وهي: قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، السودان، الأردن، سوريا، العراق، مصر، المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة، ونتمنى للجميع التوفيق في المنافسات، وطيب الإقامة على أرض الخير والتسامح والمحبة، وأن تكون هذه البطولة تجمعاً من شأنه أن يفتح آفاقاً لمستقبل مشرق لهذه الرياضة عربياً، من أجل مواصلة الارتقاء في سقف الطموحات على الصعيد الدولي".

وأجرت اللجنة المنظمة مراسم قرعة البطولة بين المنتخبات المشاركة والتي أسفرت على عن تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات كل من الإمارات، قطر، عمان، العراق، المغرب، وضمت المجموعة الثانية كل من مصر والكويت، والبحرين، والأردن، والسودان، وسوريا.

#بياناتحكومية

- انتهى -



