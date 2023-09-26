في إطار تفعيل جهود العمل المناخي

منتدى الاستدامة المستقبلية سينعقد على مدار يومين ويستقطب أكثر من 1000 من قادة القطاع وأكثر من 50 متحدثاً يمثلون أكثر من 30 دولة.

المنتدى يجمع تحت مظلته صنّاع القرار وروّاد التغيير العالميين لمناقشة سبل قيادة العمل المناخي، وتحقيق انتقال عادل نحو اقتصاد مستدام، وتسريع الجهود لتحقيق الأهداف طويلة الأجل لاتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

منتدى الاستدامة المستقبلية يندرج في إطار برنامج الاستدامة لمركز دبي المالي العالمي، وهو الحملة المختصة بتعزيز أطر التمويل المناخي خلال فترة انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، بالشراكة مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية وبدعم من المؤسسات المالية الدولية وقادة الفكر في مجال التمويل الأخضر والمستدام.

دبي- الإمارات العربية المتحدة: يستعد مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، لاستضافة النسخة الأولى من منتدى الاستدامة المستقبلية في الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر 2023، في فندق ريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي، والذي ستتوجه إليه أنظار العالم إلى دبي باعتبارها منصة رائدة لدفع عجلة الحِراك المناخي العالمي.

ومن المُقرر أن يجتذب المنتدى أكثر من 1000 من رواد القطاع، بمن فيهم أكثر من 50 متحدثاً يمثلون 30 دولة، وسيناقش المنتدى على مدار يومين آفاق قيادة القطاع المالي لجهود التصدي لتغير المناخ، وتعزيز الانتقال العادل نحو اقتصاد مستدام، ومواءمة الجهود المبذولة في هذا المجال مع الأهداف طويلة الأجل لاتفاق باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

وعلى الصعيد العالمي، تُقدر التكلفة اللازمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ما بين 3.3 و 4.5 تريليون دولار أمريكي سنوياً. مما سلط الضوء على الحاجة إلى سوق الديون المستدامة، والتي تحقق نمواً بوتيرة مُتسارعة مدفوعاً بالطلب القوي من جانب المستثمرين وارتفاع التوقعات بشأن إيفاء الحكومات والمنظمات بالتزاماتها على صعيد الاستدامة.

وبهذه المناسبة، قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي: "يسعدنا أن نرحب بأكثر من 1000 من القادة العالميين في النسخة الأولى من منتدى الاستدامة المستقبلية في دبي. حيث سيركز المنتدى على حشد التمويل المستدام وتعزيز أطر الابتكار من خلال استقطاب روّاد القطاع والمستثمرين وشركات التكنولوجيا وصنّاع السياسات، والمساهمة في توجيه تدفقات الاستثمار بين شمال العالم وجنوبه بما يخدم تسريع العمل المناخي. وتتمثل مهمتنا في قيادة جهود التغيير، وتعزيز أطر التعاون، وضمان تبوء القطاع المالي مرتبة الصدارة في تبنيه للممارسات المستدامة".

تدعم أجندة المنتدى خطة مؤتمر الأطراف COP28 المكونة من 4 ركائز والتي تتمحور حول تسريع تحقيق انتقال منظّم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وتفعيل جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، وتعزيز أطر الاحتواء عبر منظومة عمل المؤتمر.

وبالإضافة إلى الكلمات الرئيسية التي سيلقيها كل من سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي؛ وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي؛ ستضم مجموعة المتحدثين كوكبة من القادة البارزين، بما في ذلك جلسات حوارية مع معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي كوينسيا جامبس ماري، وزيرة الاستدامة والابتكار والبيئة لدى حكومة أنغيلا. بالإضافة إلى الدكتورة عائشة النعيمي، مديرة إدارة مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ وأمل لارهليد، شريك الاستدامة في برايس ووترهاوس كوبرز. فيما سيتحدث بالنيابة عن قطاع الشركات كل من فلورنس بولت، الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى "مجموعة شلهوب"؛ وراجيش جارج، المدير المالي في مجموعة "لاندمارك" وكبير مسؤولي الاستدامة فيها.

ويشكل المنتدى منبراً رئيسياً لمناقشة موضوع حماية البيئة والاستثمار الخاص بحضور كوكبة مميزة من المتحدثين تشمل غِوى نكت – المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وليلى عبد اللطيف، المديرة العامة لجمعية الإمارات للطبيعة - الصندوق العالمي للطبيعة؛ والدكتور أديب مبدر الرئيس التنفيذي لشركة "ايميكول"؛ وساتيا إس تريباثي، الأمين العام للتحالف العالمي من أجل كوكب مستدام (GASP)؛ ومات براون، الرئيس التنفيذي للاستدامة، إكسبو سيتي دبي؛ وتوماس بوس، رئيس وحدة الكربون في نيوم وشيفام كيشور، كبير المستشارين في برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وتضم قائمة ممثلي القطاع المالي في المنتدى نادر البستكي، العضو المنتدب في "صندوق حي دبي للمستقبل"؛ وسهيل بن طراف، رئيــس العمليــات للمجموعــة فــي بنــك أبوظبــي الأول؛ وفيجايبال باينز، كبير مسؤولي الاستدامة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني؛ وسيمون تومسون، الرئيس التنفيذي لمعهد تشارترد بانكر؛ وشارجيل بشير، الرئيس التنفيذي للاستدامة في بنك أبوظبي الأول؛ ونمير خان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة والمؤسس لجمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسس شركة "فيلز".

سيسلط منتدى الاستدامة المستقبلية الضوء أيضاً على الممارسات المستدامة التي تتبناها دولة الإمارات لا سيما في مجال المنظومة المالية، مع دعوة الخبراء العالميين إلى التواصل والتعاون ومشاركة الرؤى لتسريع التحول العالمي إلى مستقبل منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغيرات المناخ. وتسلط المناقشات والجلسات في المنتدى الضوء على "أطر دعم الشركات في تبني مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية"، و"تمكين الشركات من اتباع خطة انتقالية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية"، و"إطلاق العنان لإمكانات الابتكار المبنية على مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية"، و"تعزيز النظم البيئية الريادية المستدامة"، و"تسريع وتيرة التحول في رأس المال بما يدعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون".

ويأتي الإعلان عن انطلاق أعمال منتدى الاستدامة المستقبلية الأول في إطار التزام مركز دبي المالي العالمي بلعب دور محوريّ وقيادي في تحقيق الأولويات الوطنية تمهيداً لانعقاد مؤتمر الأطراف COP28، والتي تتوافق مع ترأس مركز دبي المالي العالمي لمجموعة عمل التمويل المستدام في دبي والتي تم إطلاقها في العام 2019 من قبل المركز.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 39.000 مهني لدى أكثر من 4900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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