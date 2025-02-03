الرياض، المملكة العربية السعودية: تحت رعاية وزارة الطاقة، تطلق شركة أكوا باور، الدورة الثالثة لمنتدى "أيام الابتكار 2025"، وذلك في الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2025 في "الكراج"؛ واحة الابتكار في الرياض، وذلك بالشراكة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

وتحت شعار "الابتكار من أجل التأثير"، من المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 1000 مشارك لاستعراض أهمية الابتكار وتأثيره ومناقشة آخر ما تم التوصل إليه في مجال الطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي، وتحلية المياة.

ويُعد هذا الحدث منصة تستضيف قادة الصناعة والمبتكرين والباحثين والأكاديميين من المملكة العربية السعودية وأنحاء العالم للمشاركة في مناقشات قيّمة تهدف إلى تسريع نشر التقنيات الجديدة، وتطوير أفكار وشراكات من شأنها تقديم رؤى مستقبلية تعزز من التحول الطاقي، بالإضافة إلى إثراء مجتمع المواهب في مجالات العلوم والتكنولوجيا، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وسيشهد "أيام الابتكار 2025" العديد من الجلسات التفاعلية التي تستعرض الابتكارات المؤثرة في مجالات الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، وتحلية مياه البحر، والهيدروجين الأخضر، إضافةً الى تسليط الضوء على التقدم المحرز في مجالي الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي. وستستعرض "أكوا باور" مسارها بمجال الابتكار بمشاريعها الحالية والمستقبلية، وتأكيد التزامها الراسخ بتسريع وتيرة التقدم التكنولوجي في قطاع الطاقة.

للحصول على مزيد من التفاصيل حول المنتدى والتسجيل فيه، يُرجى زيارة:

ACWA POWER TECHNOLOGY

نبذة عن أكوا باور

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وأكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، المملكة العربية السعودية أكثر من 4000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 13 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشاريعها 94 مشروعاً قيد التشغيل أو في مرحلة من التطوير أو الإنشاء بقيمة استثمارية تبلغ.75 363 مليار ريال سعودي (97 مليار دولار أمريكي)، والقدرة على توليد 69 جيجاواط من الطاقة وإدارة 8.05 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، والتي يتم تسليمها بكميات كبيرة لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط: www.acwapower.com

للتواصل الإعلامي:

يحيى حميد الدين، مدير عام تنفيذي للشؤون الإعلامية والتواصل الخارجي–YHamidaddin@acwapower.com

محمد الحسن، مدير الإعلام - الشؤون الإعلامية والتواصل الخارجي Moalhasan@acwapower.com

-انتهى-

#بياناتشركات