الذكاء الاصطناعي وقوة الإبداع من أهم مسرعات نمو الاقتصاد السعودي مستقبلاً

روبوت "فاير" القائم على الذكاء الاصطناعي سيكون الأول ليشارك في جلسات نقاش في المنطقة

الكويت: يستعد المهرجان السعودي للإبداع "أثر"، التجمع الأكبر من نوعه في مجال التسويق الإبداعي على مستوى المملكة العربية السعودية الذي يُكرِّم الإبداع المحلي ويحتفي به، لاستضافة المتحدثين والمشاركين من مختلف أنحاء العالم في العاصمة السعودية الرياض الأسبوع المقبل خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري، وذلك بهدف تسليط الضوء على الإبداع كمُمكِّن لاقتصاد مزدهر واستشرافي.

وسيكون الابتكار والتكنولوجيا الناشئة من ضمن أبرز المحاور التي سيناقشها المهرجان الذي يمتد على مدار أربعة أيام، حيث سيجتمع تحت سقف واحد حشدٌ من المتحدثين، والمشاركين في جلسات النقاش، وخبراء الصناعة، وأكثر من 1,500 مشاركٍ، وذلك لاستكشاف آفاقٍ جديدةٍ لمجال التسويق الإبداعي في المملكة العربية السعودية.

وسيكون الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الموضوعات ضمن برنامج المهرجان الذي سيوفر للمشاركين منصة تفاعلية تتيح لهم استكشاف آخر التطورات في صناعة التسويق الإبداعي، وتعزيز علاقاتهم وإطلاق قدراتهم الإبداعية. وفي الوقت الذي تمتزج فيه التجارب الرقمية مع الخبرات الشخصية، سيتناول المهرجان ما يتميز به الذكاء الاصطناعي من قدرات عملية باعتباره أداة فعالة للمحترفين المبدعين وممكناً للمشهد الإبداعي في المنطقة.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، يستعد روبوت "فاير" FIRE القائم على الذكاء الاصطناعي والذي طورته وكالة "ذا هانجنج هاوس"، للظهور العلني كمتحدثٍ في مهرجان "أثر". وقد طُوِّر روبوت "فاير" لاقتراح الأفكار، والمشاركة في النقاشات، وتبادل الآراء المستندة إلى الأبحاث. لذلك، سيساعد في إثراء جلسات النقاش ضمن المهرجان وسيسلط الضوء على دور التكنولوجيا المهم في دعم صناعة الإبداع.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مهرجان "أثر" والشريك الإداري ورئيس تحرير مجموعة "موتيفيت" الإعلامية إيان فيرسيرفيس: "يشرفنا تنظيم النسخة الافتتاحية من مهرجان "أثر" المهم الذي يسلط الضوء على الإبداع، وذلك بالتزامن مع التحول الكبير الذي تشهده صناعة التسويق الإبداعي في المملكة العربية السعودية. نهدف من خلال هذا الحدث إلى جمع الجهات والأفراد ذوي التفكير التقدمي المماثل تحت سقف واحد من أجل تعزيز قيمة الإبداع كعنصرٍ أساسيٍ لاستحداث أفكارٍ إبداعيةٍ وجديدة. وتزامناً مع الحملات التسويقية الفريدة التي نشهدها والظهور المستمر للعديد من العلامات التجارية الخلاقة ونموها محلياً، فإننا نعتز للارتقاء إلى الخط التصاعدي للازدهار الذي تعيشه المملكة اليوم من خلال تنظيمنا لهذا الحدث المميز الذي يعزز روح الإبداع وقوة الخيال".

من جهته، أوضح نائب رئيس مهرجان "أثر" والرئيس التنفيذي لشركة "تراكس" محمد بن عايد العايد: "سيوفر مهرجان "أثر" منصة تفاعلية تستهدف إيجاد وتطوير الحلول حيث تتلاقى كلٌّ من المواهب والثقافة والتكنولوجيا. يسعدنا أن نستضيف مجموعة متنوعة من الخبراء وقادة الفكر الذين سيجتمعون في إطار هدف مشترك، وهو تفعيل جميع إمكانات صناعة الإبداع المحلية؛ لأننا إذا نظرنا إلى المستقبل، فسنرى أنَّ الإبداع سيظل أحد العناصر الأساسية التي تغذي نجاح المملكة في تحقيق مستهدفات رؤيتها 2030 الطموحة".

سيقام المهرجان بالتعاون بين مجموعة "موتيفيت" الإعلامية وشركة "تراكس" خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري في فندق كراون بلازا آر دي سي الرياض. وستكون سمو الأميرة لولوة بنت يزيد آل سعود على رأس كوكبة كبيرة من أكثر من 100 متحدث من الجهات الحكومية وكبريات الشركات السعودية، وشركات التسويق الإبداعي المحلية والدولية، وشركات وعلامات تجارية عالمية مرموقة.

وسيضم مهرجان "أثر" ست أكاديميات للمواهب الشابة، وبرنامج مديري التسويق، إلى جانب برنامج "مهيرة" للتنفيذيات، والمفتوح أمام 10 سيدات ذوات الإمكانات العالية في قطاع الاتصال والتسويق الإبداعي. وسيُختتم المهرجان بحفل عشاء خاص لتوزيع جوائز "أثر" عن فئتي "التميز الإبداعي في السنوات العشر الماضية" و"جوائز أثر الخاصة"، والتي ستُقدَّم للوكالات والشبكات والعلامات التجارية والقادة الإبداعيين وخبراء التسويق الذي تميزوا وتركوا بصمات بارزة خلال السنوات العشر الماضية. كما سيُكرَّم الفائزون بمسابقة "تحدي الـ 24 ساعة" ضمن أكاديميات المواهب الشابة.

وستُتاح للحضور فرصة المشاركة في برنامج ثري بالفعاليات المتنوعة الموزعة على مدار يومين، والتي تتضمن ستة محاور، ومجموعة من الأنشطة التفاعلية، ومحتوى ملهم يشمل سلسلة من الكلمات الرئيسية، وحلقات النقاش المتعمقة، والحوارات المفيدة، فضلاً عن جلسات الدردشة الجانبية، وورش العمل التفاعلية، وذلك عبر مسرحين أساسيين يقامان بالتوازي.

ويمكن للمهتمين بمعرفة المزيد حول المهرجان وبرنامجه وإجراءات التسجيل فيه زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي www.atharfestival.com.

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نبذة عن المهرجان السعودي للإبداع "أثر":

المهرجان السعودي للإبداع "أثر" هو التجمع الأكبر من نوعه في مجال التسويق الإبداعي على مستوى المملكة العربية السعودية الذي يُكرِّم الإبداع المحلي ويحتفي به. من المقرر أن تقام النسخة الافتتاحية من المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2023، وستستمر على مدى أربعة أيام، وتتضمن مهرجاناً لمدة يومين، وبرامج لتدريب المواهب الشابة لمدة يومين، بالإضافة إلى حفل توزيع الجوائز في اليوم الرابع. يُعّد مهرجان "أثر" الذي تنظمه مجموعة "موتيفيت" الإعلامية وشركة "تراكس" نقطة التقاء حيوية تلهم التبادل الثقافي والابتكار المشترك والتعلم الملموس والتدريب والتطوير. ويتوقع أن يشارك في المهرجان أكثر من 100 متحدث وشخصية مشهورة من المنطقة والعالم، وما يزيد عن 1,500 مشارك من المواهب الشابة والمتخصصين في التسويق الإبداعي للاحتفاء بالإبداع كأداةٍ فعالة لتطوير الأعمال، وصناعة التغيير، وترك أثرٍ إيجابيٍ في المجتمعات.