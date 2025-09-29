الإمارات العربية المتحدة: وفرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، فرص عمل لأكثر من 100 شاب وشابة من المواطنين الإماراتيين خلال معرض "رؤية -الإمارات للوظائف 2025".

وتلقى فريق التوظيف في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 1,800 طلب توظيف من المواطنين الإماراتيين الباحثين عن عمل، وأجرى أكثر من 100 مقابلة عمل خلال معرض التوظيف، معظمها لوظائف ضمن برامج التدريب الوطنية وبرنامج تدريب الخريجين.

وانضم حوالي 148 مواطناً إماراتياً، بينهم 86 امرأة، إلى الشركة منذ يناير 2025. ومن المتوقع أن يبدأ الموظفون الجدد، الذين تم توظيفهم من خلال المعرض، المباشرة في العمل بدءاً من أبريل 2026.

وتسجل الإمارات العالمية للألمنيوم أحد أعلى معدلات التوطين مقارنة بأي شركة صناعية كبرى، نظراً لعدد الوظائف التشغيلية التي توفرها.

وفي نهاية عام 2024، بلغ معدل التوطين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 44.5% ، وتهدف الشركة إلى زيادة معدلات التوطين للوصول إلى 50% بحلول نهاية عام 2027 ، وذلك من خلال توظيف ما يصل إلى 600 مواطن ومواطنة خلال هذه الفترة.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يمثل استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة وتطويرها أولوية راسخة لدى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ عقود، انطلاقاً من دورنا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة. . ومن خلال برامجنا المتنوعة، نواصل اليوم إعداد جيل جديد من المواهب الإماراتية للمساهمة في تطوير قطاع الصناعات الثقيلة. نتطلع إلى استقبال هذه الكوادر الواعدة في فريقنا ودعمهم في بناء مسيرة مهنية ناجحة داخل الشركة".تعمل برامج التدريب الوطنية التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير مهارات خريجي المدارس الثانوية وتمكينهم من شغل وظائف فنية وتشغيلية في الشركة. وتخرّج من هذه البرامج أكثر من 5,000 مواطن منذ إطلاقها في عام 1982، حيث واصل الكثير منهم مسيرتهم المهنية في الشركة حتى تولوا مناصب قيادية.

ويوفر برنامج تدريب الخريجين التابع للإمارات العالمية للألمنيوم فرص لخريجي الجامعات من أجل الالتحاق ببرنامج تدريبي مدته 18 شهراً يؤهلهم لتولي المناصب القيادية في الشركة.

ويعمل حالياً حوالي 1,300 مواطن إماراتي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وتقل أعمار أكثر من 700 منهم عن 35 سنة. شاركت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في أكثر من 70 معرضاً للتوظيف خلال عام 2025، منها المعارض الكبرى وحملات التوظيف الخاصة بالشركة.

