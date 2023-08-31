

الفعالية تؤكد أهمية الصحة الجسدية والنفسية لدى سائقي التوصيل

تعد الفعالية أحدث مبادرات ركن الدراجين وتعكس التزام مدينة دبي الطبية بتشجيع مجتمع دبي المتنوع لاعتماد نمط حياة صحي ونشط

دبي: أعلنت مدينة دبي الطبية، الوجهة المتخصصة في الرعاية والرفاهية الصحية، عن تنظيم واستضافة فعالية اليوم الرياضي للدرّاجين يوم الأربعاء 30 أغسطس في دانوب سبورتس وورلد بمشاركة أكثر من 100 سائق توصيل من شركة ديليفرو وكريم وطلبات وانستاشوب ونون.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز التأثير الإيجابي للنشاط البدني على الصحة الذهنية والجسدية، وأتاحت لسائقي التوصيل فرصة المشاركة في مسابقة ودية تتضمن مجموعة من الرياضات، بما في ذلك كرة السلة وكرة القدم والبادل والكريكيت.

ويُعتبر اليوم الرياضي للدرّاجين أحدث فعاليات مبادرة ركن الدراجين التي أطلقتها مدينة دبي الطبية العام الماضي، وتعكس التزامها بدعم سائقي التوصيل في الإمارة، وتشجيع أساليب الحياة النشطة والصحية.

وتعليقاً على الفعالية، قالت السيدة كوثر كاظم، نائب رئيس إدارة دعم الأعمال في سلطة مدينة دبي الطبية: "يأتي تنظيم اليوم الرياضي للدرّاجين ضمن مبادرة ركن الدرّاجين، التي أطلقتها مدينة دبي الطبية، ويركز على جمع السائقين ومنحهم فرصة المشاركة في أنشطة تعزز صحتهم الذهنية والجسدية وترسخ قيم التعاون والتحلي بروح الفريق. وتتيح الفعالية للسائقين قضاء أوقات ممتعة، وتؤكد التزامنا بالارتقاء بجودة حياة هذه الفئة المهمة من القوى العاملة في دبي".

وأضاف سعد حكيم، أحد سائقي التوصيل المشاركين في اليوم الرياضي للدرّاجين: "تسرني المشاركة في هذه الفعالية المسلية وتجربة أنشطة رياضية متنوعة، فضلاً عن قضاء أوقات ممتعة برفقة الأصدقاء والزملاء والاستفادة من المنافع العديدة لممارسة الرياضة".

ويوفّر ركن الدراجين لسائقي التوصيل في الإمارة مساحة مخصصة مكيفة الهواء داخل مدينة دبي الطبية، بالإضافة إلى تزويدهم بمياه الشرب ومنافذ شحن الهواتف. ومنذ اطلاقه العام الماضي، تعاونت مدينة دبي الطبية مع شركة كريم وديليفرو ونون وطلبات وانستاشوب لإجراء الفحوصات الصحية والعينية وتقديم مكملات الفيتامينات لـ سائقي التوصيل، بدعم من شركاء الأعمال في مدينة دبي الطبية.

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لمحة عن مدينة دبي الطبية

انطلقت مسيرة مدينة دبي الطبية عام 2002 على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، لتصبح اليوم المنطقة الحرة المتخصصة بخدمات الرعاية الصحية في دبي والوجهة الرائدة للاستثمار في القطاع الصحي. وتُعتبر سلطة مدينة دبي الطبية الجهة المُنظّمة والمشرفة على نمو وتطوّر الأعمال في المنطقة الحرة. وتستفيد المدينة من إمكانات الترابط الفريدة التي يوفرها موقع دبي على تقاطع الطرق العالمية لتمنح شركاءها منظومة أعمال متكاملة مع بنية تحتية متطورة تدعم نجاحهم. تُقدم مدينة دبي الطبية مجموعة شاملة من حلول الأعمال بدءاً من الشركات الناشئة وحتى مشاريع الرعاية الصحية الضخمة والأطباء المستقلين والزائرين. وتعد مدينة دبي الطبية الوجهة الأفضل للمؤسسات الطبية والأكاديمية، والتي تكمّلها خيارات نمط الحياة العصري، حيث تقدّم لزوارها مجموعةً واسعة من خيارات الضيافة والتسوّق والترفيه.