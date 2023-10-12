"الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات" شريك إستراتيجي وشركة MBC للحلول الإعلانية شريك مشارك

سمو الأميرة لولوة بنت يزيد آل سعود من بين الشخصيات التي أكدت مشاركتها كمتحدثة

سيضم المهرجان متحدثين من أهم الجهات الحكومية والشركات السعودية، ونخبة من رواد قطاع التسويق الإبداعي المحلي والدولي، وأبرز العلامات التجارية العالمية

الرياض، المملكة العربية السعودية: مع اقتراب موعد انطلاق المهرجان السعودي للإبداع "أثر"، أكبر تجمعٍ من نوعه في مجال التسويق الإبداعي في المملكة العربية السعودية، كشف منظما المهرجان، مجموعة موتيفيت الإعلامية وشركة تراكس، عن برنامج المهرجان الذي من المقرر أن يعقد في نسخته الافتتاحية على مدى أربعة أيام الشهر المقبل، ويحظى بمشاركة أكثر من 100 متحدث من أبرز الخبراء الاستراتيجيين والمبدعين من المملكة والعالم، والذين سيناقشون أهمية العلاقة بين التجارة والإبداع. وجرى الكشف عن تفاصيل البرنامج بحضور ممثلين عن كلٍّ من الشريك الإستراتيجي للمهرجان، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات؛ والشريك الداعم، شركة MBC للحلول الإعلانية.

وسيعقد مهرجان "أثر" الذي من المتوقع أن يكون حدثاً رائداً يدعم الإبداع ويحتفي به، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل في فندق كراون بلازا الرياض آر دي سي، وذلك بمشاركة حوالي 1,500 موفَد من السعودية ومختلف أنحاء العالم، من ضمنهم ممثلين عن بعض أبرز الشركات المحلية، مثل الخطوط السعودية، والهيئة العامة للسياحة، وشركة البحر الأحمر الدولية، ومجموعة stc، وأرامكو السعودية، ومجموعة الخطوط السعودية، وهنقرستيشن، وغيرها.

ويضم مهرجان "أثر" 12 أكاديمية للمواهب الشابة، وبرنامج مديري التسويق التنفيذيين، إلى جانب برنامج "مهيرة" للتنفيذيات، والمفتوح أمام 10 سيدات يتميزن بإمكانات عالية في قطاع الاتصال والتسويق الإبداعي. وسيُختتم المهرجان بحفل عشاء خاص بجوائز "أثر" عن فئتي "أصحاب الإرث العريق للعقد الأخير" و"الجوائز الخاصة"، والتي ستُقدَّم للوكالات والشبكات والعلامات التجارية والقادة الإبداعيين والمسوقين الذي تميزوا وتركوا بصمة بارزة خلال عشر السنوات الماضية. كما سيُكرَّم الفائزون في 'تحدي الـ 24ساعة 'ضمن أكاديميات المواهب الشابة.

معلقاً على الحدث المرتقب، قال الرئيس التنفيذي المُكلَّف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أمجد بن عصام شاكر، "الابتكار الإبداع والابتكار هما جوهر رؤية السعودية 2030، وضمن طموحنا في الهيئة ودورنا كمحفز للتعاون والشراكات العالمية في عالم الأعمال، تقع على عاتقنا مسؤولية جذب ودعم الصناعات الجديدة التي تتميز بإمكانات عالية، ولذلك فإن من الضروري تحديد مسارات الأعمال الجديدة لضمان نمو اقتصاد المملكة وازدهارها، ونعتقد أن إطلاق الإمكانات الكاملة لصناعة الإبداع محلياً هو أمر حيوي لتحقيق تطلعات التحول في المملكة. إننا شريك استراتيجي لمهرجان أثر، الأول والأكبر من نوعه في المملكة، وهذا يتماشى مع هدفنا المتمثل في جذب فعاليات دولية رفيعة المستوى."

من جانبه، أكد رئيس مهرجان "أثر" والشريك الإداري ورئيس تحرير مجموعة موتيفيت الإعلامية إيان فيرسيرفيس على أهمية المهرجان في تعزيز الإبداع في مختلف القطاعات، قائلاً، "سيكون المهرجان أكبر تجمع لقطاع التسويق الإبداعي على الإطلاق في المملكة. فأهدافنا الرئيسية تتماشى مع رؤية المملكة 2030، إذ تركز على إثراء المنظومة المحلية للابتكار والإعلان والإبداع. ويسعدنا أن نستضيف أبرز الخبراء والمواهب من جميع أنحاء العالم، لنخلق بيئة تعاونية في مجالي التعلم والابتكار ونستعرض الإمكانات اللامحدودة للإبداع كقوة للأعمال والتغيير والخير".

واستلهاماً لوصف سمو ولي العهد السعودي للمملكة العربية السعودية بأنها "أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين"، نوه نائب رئيس مهرجان "أثر" والرئيس التنفيذي لشركة تراكس محمد بن عايد العايد، بأن "المملكة العربية السعودية كانت على مدى قرون طويلة ولا تزال، مركزاً عالمياً للتجارة، وشكّلت هويتها بمزيج فريد بين الثقافة والتجارة والإبداع. لقد حان الوقت لنحتفي ونُقدِّر قوة الإبداع كمسرع رئيسي ومُمكِّن لاقتصاد المملكة المستدام والمزدهر والاستشرافي. يُعَد مهرجان "أثر" منصة فريدة من نوعها حيث سيتم من خلالها تنشيط وتفعيل التفكير الإبداعي والخيالي، وتجدّد تطلعات القطاعات، وإقامة علاقات تعاون جديدة، مما يخلق إمكانات عديدة للمملكة وشعبها. ولذلك، فإني على ثقة تامة بأن مهرجان "أثر" سيترك بصمة راسخة على الساحة السعودية".

وفي ذات السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة MBC للحلول الإعلانية أحمد بن عطّاف الصحّاف: "يسرنا أن نكون جزءاً من مهرجان "أثر" الذي سيجمع العلامات التجارية والأفراد الأكثر تأثيراً في المنطقة تحت سقف واحد لتعزيز الروابط والتواصل وتحفيز الإبداع. سيتيح لنا المهرجان عرض حلولنا الإبداعية والتواصل مع الأفراد الموهوبين وترك أثر ملموس. وتُعَد مشاركتنا في هذا الحدث تجربة مفيدة لنا وهي أيضاً بمثابة شهادة على التزامنا بدعم الابتكار وتعزيز النمو".

وستُتاح للحضور فرصة المشاركة في برنامج غني بالأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تضم نخبة من المتحدثين، والذين سيقدمون رؤى محفزة للتفكير عبر ستة محاور، وهي "التكنولوجيا كمحرّك إبداعي"؛ و"إستراتيجيات نمو العلامات التجارية"؛ و"الإلهام وتوليد الأفكار"؛ و"ثقافة العمل والموهبة"؛ و"إحداث تغيير إيجابي في المجتمع"؛ و"المملكة العربية السعودية.. سوق مزدهرة للمجتمع الإبداعي".

ستُناقَش هذه المحاور والأنشطة الرئيسية على مسرحين أساسيين بالتوازي على مدار يومين، ويشمل ذلك سلسلة من الكلمات الرئيسية، وحلقات النقاش، والحوارات وجلسات الدردشة الجانبية، إلى جانب ورش العمل التفاعلية. فعلى مسرح "الابتكار" الذي يحمل شعار "التأثير الإستراتيجي"، سيكون التركيز على قوة التغيير التي تحدثها الإستراتيجيات والتكنولوجيات في مجال التسويق الإبداعي. وفي الوقت نفسه، سيتناول مسرح "التحفيز" الذي يحمل بشعار "فن الإبداع"، تفاصيل عناصر الإلهام والثقافة والموهبة وكيفية إسهامها في الإبداعات الرائدة.

سيستضيف المهرجان مجموعة متنوعة من المتحدثين من قادة الأعمال المبدعين من كبريات الشركات السعودية، بما في ذلك سمو الأميرة لولوة بنت يزيد آل سعود، المؤسِّسة والرئيس التنفيذي لشركة +966 والرئيس التنفيذي لشركة "رايز أب" في السعودية؛ وخالد بن عبدالقادر طاش، رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية؛ وأسماء قريش، رئيس التسويق للهيئة السعودية للسياحة؛ ومحمد بن راشد أبا الخيل، نائب الرئيس للعلاقات المؤسسية في مجموعة stc؛ وتريسي لانزا، رئيسة قسم تطوير العلامات التجارية العالمية في مجموعة البحر الأحمر العالمية؛ وخالد طاش، الرئيس التنفيذي للتسويق بمجموعة الخطوط السعودية، ومحمد جفري، رئيس التسويق لشركة هنقرستيشن؛ وكيرك كولينجوود، مدير العلامة التجارية والاتصال في أرامكو السعودية، وغيرهم.

هذا، ويشارك في المهرجان خبراء من أبرز الوكالات الإبداعية في المنطقة وخارجها، من ضمنهم: فرناندو ماتشادو، رئيس التسويق العالمي لشركة "ناطكو" في أمريكا؛ وخالد عبدالعزيز، رئيس التخطيط الإستراتيجي في وكالة "فُلستوب"؛ وداني ريشا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "بي بي دي أو"؛ وباسل قاقيش، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في مجموعة "بوبليسيس"؛ وإلدا شقير، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أومنيكوم ميديا"؛ ومحمد سهلي، المدير الإبداعي التنفيذي في شركة "ليو بورنيت"؛ ومحمد باهمشان، الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي لشركة "أف بي 7 ماكان السعودية"؛ وريان عون، المدير الإبداعي التنفيذي في شركة "وندرمان تومبسون"، وغيرهم.

وسيشارك كذلك في المهرجان قادة الإبداع لدى بعض أشهر العلامات التجارية في العالم لتقديم نظرة أوسع على قطاعي التجارة والإبداع على مستوى العالم، ومن بينهم علي شيخالي، رئيس الإستراتيجية الإبداعية في "جوجل"؛ وغاريت أوليكسيوك، مدير الحملات والإبداع في "أمازون"؛ وهالة زغيب، رئيسة قسم التجزئة في "سناب شات"؛ وساشا الجردي، رئيسة برمجة المحتوى في "تيك توك"؛ وجاكلين بورك، المدير الأول للإبداع في "جيتي إيميجز"؛ وأمير أليبوي، رئيس التسويق الإقليمي في شركة "تيم هورتونز" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغيرهم.

وللمزيد من المعلومات حول المهرجان وبرنامجه والتسجيل، يرجى زيارة: www.atharfestival.com.

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نبذة عن المهرجان السعودي للإبداع "أثر":

المهرجان السعودي للإبداع "أثر" هو التجمع الأكبر من نوعه في مجال التسويق الإبداعي على مستوى المملكة، ويهدف للاحتفاء بالمواهب السعودية. من المقرر أن تقام النسخة الافتتاحية من المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2023، وستستمر لمدة أربعة أيام، وتتضمن مهرجاناً لمدة يومين، وبرامج لتدريب المواهب الشابة لمدة يومين، بالإضافة إلى حفل توزيع الجوائز.

يعتبر مهرجان "أثر" الذي تنظمه مجموعة موتيفيت الإعلامية وشركة تراكس نقطة التقاء تلهم التبادل الثقافي، والابتكار المشترك، والتعلم، والتدريب والتطوير. ويتوقع أن يشارك في المهرجان أكثر من 60 متحدثاً إقليمياً ودولياً وشخصيةً مشهورةً، وأكثر من 1500 من المختصين في التسويق، والمواهب الشابة للاحتفاء بالإبداع كأداةٍ لتطوير الأعمال وصناعة التغيير، وترك أثرٍ إيجابيٍ في المجتمع.

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