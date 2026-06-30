القاهرة، في تتويجٍ يرسّخ مكانتها كأحد أبرز الفاعلين في المشهد الصناعي والاستثماري المصري، حصدت مجموعة «إم بي للهندسة» مقعداً ضمن قائمة أقوى 100 مؤسسة مدرجة فى البورصة المصرية (TOP100) لعام 2026. وجاء التكريم خلال فعاليات الدورة الحادية عشرة لـ«قمة مصر للأفضل 2026»، التي انعقدت في التاسع والعشرين من يونيو 2026 تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بفندق الفورسيزون نايل بلازا.

وشارك في فعاليات القمة عدد من الوزراء والقيادات التنفيذية وصناع القرار المالى فى المنطقة، من بينهم السيد أحمد كجوك وزير المالية، حسن الرداد وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد مستشارة رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، ولفيف من الشخصيات العامة.

ويستند هذا التصنيف، الذي تصدره مجلة «أموال الغد» الاقتصادية بالتعاون مع كبرى بنوك الاستثمار، إلى منهجية صارمة ودراسة معمّقة للقوائم المالية للشركات المدرجة في البورصة المصرية، عبر ثلاثة معايير رئيسية: حجم العائدات، ومعدلات صافي الأرباح، والتطور في القيمة السوقية — وهي المعايير التي جاءت نتائج المجموعة فيها لتعكس قصة نموٍّ استثنائية ومستدامة.

وفي تعليقه على التكريم، قال المهندس أحمد بهاء شلبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إم بي للهندسة»:

«يعكس هذا التكريم ثقة السوق في نموذج أعمالٍ مبنيٍّ على التكامل والانضباط التشغيلي. ونؤكد التزامنا بمواصلة تحويل النمو إلى قيمةٍ مستدامة لمساهمينا وعملائنا وشركائنا، عبر استراتيجيةٍ واضحة للتوسع وتعميق المكوّن الصناعي المحلي».

الأرقام تتحدّث.. قفزة استثنائية تتوّج مساراً مستداماً

ترجمت مجموعة «إم بي للهندسة» استراتيجيتها للتنويع القطاعي والتوسع الجغرافي إلى أداء مالي قياسي؛ حيث سجّلت الإيرادات المجمعة نمواً سنوياً قوياً بنسبة 57% خلال العام المالي 2025، في امتدادٍ لمسار نموٍّ راسخ عكسه معدل النمو السنوي المركّب (CAGR) للإيرادات الذي بلغ 45% على مدى السنوات الثلاث الماضية — في دلالةٍ على أن الطفرة الأخيرة ليست حدثاً عابراً، بل تتويجٌ لمسيرة نموٍّ ممنهجة.

وعلى صعيد الربحية، حقّقت المجموعة طفرة استثنائية بنمو الأرباح قبل الضرائب بنسبة 163%، مع تحسّنٍ متوازٍ في صافي الربحية وتعزيز الهوامش التشغيلية، بما يعكس كفاءةً في إدارة رأس المال العامل وتطوير الهيكل التمويلي. وتوازياً مع ذلك، نمت الأصول الإجمالية للمجموعة بنسبة تخطّت 35%، مدعومةً بتراكم قوي في حقوق الملكية والسيولة النقدية.

ديناميكية القطاعات.. نموٌّ متوازن عبر منظومة متكاملة

جاء هذا الأداء مدفوعاً بزخمٍ مستدام عبر قطاعات المجموعة التشغيلية، عكسته معدلات النمو السنوي المركّب على مدى ثلاث سنوات:

القطاع التجاري:

قاد مسيرة النمو بمعدل نمو سنوي مركّب بلغ 49%، مستفيداً من تنويع محفظة المنتجات العالمية والمحلية وتوسيع شبكات التوزيع والقنوات البيعية، ليظل الركيزة الإيرادية الأولى للمجموعة مع تركيزٍ متصاعد على العمليات ذات الجدوى والهوامش الأعلى.

القطاع الصناعي:

سجّل معدل نمو سنوي مركّب بلغ 34%، مدفوعاً بالاستثمارات التوسعية لشركتي «إم بي للصناعة» و«بيتا إليكتريك كابلز» التابعتين للمجموعة. وفي ترجمةٍ عملية لاستراتيجية التكامل الرأسي، دشّنت «إم بي للصناعة» مصنعها الرابع بمدينة السادات على مساحة 36 ألف متر مربع — المقرر بدء تشغيله في يناير 2027 — متخصّصاً في إنتاج لوحات الجهد المنخفض والمتوسط، وأنظمة الأتمتة الذكية للمباني، وأجهزة الحماية والتحكم، إلى جانب توطين صناعة معدات شحن المركبات الكهربائية بمكوّن محلي يدعم الجاهزية التصديرية، بما يتسق مع توجّه الدولة لتوطين الصناعة ضمن الفرص الاستثمارية ذات الأولوية.

القطاع الخدمي ومستقبل التنقّل الكهربائي:

يمثّل هذا القطاع رأس الحربة في توجّه المجموعة نحو اقتصاد المستقبل، عبر شركة «شاحن» المتخصصة في حلول وبنية شحن المركبات الكهربائية — أحد أسرع القطاعات نمواً في مصر والمنطقة مع تسارع التحول نحو التنقّل النظيف — إلى جانب شركة «إم بي للخدمات اللوجستية». ويعمل القطاع على بناء نموذج إيرادات متجدّد يقوم على شبكات الشحن, مستفيداً من التكامل مع التصنيع المحلي للمجموعة لمعدات الشحن، وهو ما يضع «إم بي» في موقع المُمكّن الوطني للبنية التحتية للتنقّل الكهربائي، لا مجرد مزوّد للحلول.

ثقة السوق.. زخم تداولي متنامٍ ونموٌّ راسخ للسهم

انعكست هذه المؤشرات القوية مباشرةً على أداء السهم في البورصة المصرية، الذي سجّل معدل نمو سنوي مركّب بلغ 69% على مدى السنوات الثلاث الماضية، وسط معدلات تداول يومية مرتفعة عكست ثقةً متنامية من مجتمع المستثمرين في قصة نمو المجموعة وقدرتها على تحويل التوسّع المتواصل إلى قيمة مستدامة.

رؤية تنافسية للمستقبل

تحت شعار القمة لهذا العام «استحقاق الريادة... وتنافسية المستقبل»، تُثبت مجموعة «إم بي للهندسة» قدرتها على صياغة نموذج عملٍ مرنٍ قادر على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، عبر التركيز المستمر على الانضباط التشغيلي، وتعميق التكامل الرأسي، وتوطين الصناعة، وبناء بنية تحتية للطاقة النظيفة والتنقّل الكهربائي — بما يضمن استدامة نمو الإيرادات والأرباح وترسيخ مكانة المجموعة كأحد الكيانات الوطنية الرائدة في حلول الطاقة والبنية التحتية المتقدمة.

نبذة عن مجموعة إم بي للهندسة

تمثّل مجموعة «إم بي للهندسة» شركة مساهمة مصرية مدرجة بالبورصة المصرية، تمتدّ جذورها لأكثر من أربعة عقود، ونجحت في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة وشريك موثوق في قطاع الصناعات الكهربائية. وتقود المجموعة منظومة متكاملة من ست شركات تابعة تعمل في تصنيع الأنظمة والمعدات الكهربائية ولوحات التوزيع وأجهزة الحماية والتحكم، وصناعة الأسلاك والكابلات، إلى جانب التوزيع والبنية التحتية للطاقة النظيفة وحلول التنقّل الكهربائي والخدمات اللوجستية والمنصّات الرقمية.

وتلتزم المجموعة بتطبيق أعلى معايير الجودة والاحترافية في كافة تخصصاتها، مرتكزةً على مبادئ الجودة والنزاهة والاستدامة، وعلى استراتيجية التكامل الرأسي التي ترسّخ مكانتها كأحد الكيانات الوطنية الرائدة في حلول الطاقة والبنية التحتية المتقدمة.

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