بمشاركة قادة أكثر من 3500 شركة مالية عالمية من أكثر من 100 دولة حول العالم

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اعلن أسبوع أبوظبي المالي عن دفعة من المتحدثين، ومن بينهم معالي خلدون بن المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، محمد العبار ، مؤسس شركة إعمار، و المستثمر الشهير راي داليو, والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيه بي دبليو فينتشرز صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود. ، وجيني جونسون التي تدير أصول تبلغ قيمتها 1,4 تريليون دولار أمريكي ، وآلان هوارد رئيس أحد أكبر صناديق التحوط ، وبيتر أورزاج الرئيس التنفيذي لشركة "لازارد"، ولورا تشا رئيس مجلس إدارة بورصة هونغ كونغ. وروشر شارما رئيس مجلس إدارة شركة "روكفلر" العالمية.

سوف يقام الحدث على عدة فعاليات وينقسم إلى خمسة فعاليات رئيسية يشارك فيها رؤساء شركات يمثلون قطاع أسواق الأسهم الخاصة وأسواق رأس المال وصناديق التحوط ومدراء أصول وأصحاب رؤوس الأموال ومستثمرين وبنوك استثمارية وشركات تقنيات مالية، والذين يديرون أصولًا تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 15 تريليون دولار أمريكي.

يقام الحدث تحت شعار "الاستثمار في عصر التحولات" ويركز على تحولات الاقتصاد والتقنيات وقطاع الطاقة، والتي سيكون لها دور في توجهات قطاع التمويل والاقتصادات العالمية خلال العقد المقبل.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت النسخة الثانية من أسبوع أبوظبي المالي، المزمع إقامتها خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2023، عن المزيد من التفاصيل والمعلومات التي تعكس مفهوم شعارها "الاستثمار في عصر التحولات"، حيث يستكمل الحدث النجاحات التي حققها في نسخته الأولى العام الماضي.

ويقام أسبوع أبوظبي المالي، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبدعم من سوق أبوظبي العالمي، ويهدف إلى مناقشة العوامل المؤثرة على الأنظمة النقدية وأحدث التقنيات، وتمويل جهود تحقيق هدف الحياد المناخي والخدمات والمرافق المالية والقطاعات الصناعية والاجتماعية التي تؤثر على النظام المالي العالمي، كما يسعى أيضًا إلى تعزيز التعاون والفرص ومعالجة التحديات في عصر التحولات.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "نحن جزء من حقبة عالمية غير عادية تشهد تحولات كبرى على جميع المستويات الاقتصادية والتقنية والمناخية. وفيما يبذل المجتمع الدولي جهوده للتعامل مع تلك التعقيدات والتحديات، يسعى أسبوع أبوظبي المالي إلى تقديم منصة شاملة تجمع صنّاع القرار والمؤثرين لمشاركة واستعراض رؤاهم لتلك التحديات باعتبارها فرص. ومن خلال الاستثمار في عصر التحولات، . تهدف فعاليات أسبوع أبوظبي المالي إلى تحفيز التكيف مع تلك التحولات، والاستفادة منها كفرص تدفعنا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا."

و مع بدء العد التنازلي و 100 يوم على انطلاق الحدث يسلّط أسبوع أبوظبي المالي الضوء على عوامل تحقيق النجاح من خلال التعرف على الإمكانات الحقيقية للتقنيات والابتكارات المالية والمواهب، وامكانية الاستثمار فيها، والتي تطورت لتلبية العديد من احتياجات الاقتصاد العالمي التي نشأت حديثًا. ويعد تبني شعار "الاستثمار في عصر التحولات" أساسًا لتمهيد الطريق نحو صياغة مشهد مالي عالمي يتسم بمزيد من المرونة والقدرات، وهذا ما ستناقشه فعاليات ولقاءات أسبوع أبوظبي المالي.

هذا وتستضيف العاصمة الإماراتية بالتزامن مع فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، مؤتمر الأطراف COP28، وسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، لتتحول أنظار العالم نحو إمارة أبوظبي التي تقدم سلسلة من الفعاليات العالمية الكبرى التي تعزز مكانتها الاستراتيجية. هذا وسيشهد أسبوع أبوظبي المالي حضورًا عالميًا لافتاً يصل إلى 10 آلاف مشارك من قادة قطاع المال والأعمال وأكثر من 3500 مشارك من الشركات المالية الكبرى من حول العالم و خبراء في القطاع المالي وصنّاع السياسات والجهات التنظيمية والمستثمرين والمصرفيين من أكثر من 100 دولة. ومن الجدير بالذكر أن أسبوع أبو ظبي المالي حقق في نسخته الأولى العام الماضي نجاحاً عالمياً؛ حيث شهد مشاركة محلية وإقليمية و عالمية تمثلت بقرابة 9,000 مشارك من 102 دولة، شملت 346 متحدثاً شاركوا في 31 حدث و105 جلسة. كما شهد الحدث توقيع 52 شراكة استراتيجية وأكثر من 75 مذكرة تفاهم.

وينطلق الحدث بمراسم افتتاح رسمية، يليها تدشين أولى فعالياته وهي "منتدى أبوظبي الاقتصادي" الذي سيجمع كبار المسؤولين التنفيذيين وصنّاع القرار بمشاركة نخبة من الحضور والمشاركين لمناقشة عدد من المواضيع التي تركز على جوانب الاقتصاد الكلي. فيما يشهد الحدث في يومه الأول أيضاً انطلاق فعاليات "ملتقى فورتشن العالمي 2023". ومن ثم يواصل أسبوع أبوظبي المالي أنشطته بإقامة فعالية "أسيت أبوظبي" الذي يعد أحد أقوى تجمّعات القيادات العالمية في مجال الأسواق الخاصة.

هذا ويعود هذا العام مؤتمر "فينتك أبوظبي"، الذي يعد أحد أبرز المبادرات المتخصصة في مجال التقنيات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للعام السادس على التوالي، ليجمع نخبة من مبتكري التقنيات والبنوك والمطورين ورجال الأعمال والمستثمرين في مجالات رأس المال الاستثماري، حيث يستعرض التداخل بين التقنيات وقطاع التمويل وتحولات المستقبل المالي - في مجالات المدفوعات، والأصول الافتراضية، و الأمن السيبراني ، نزاهه السوق والائتمان، كما سيشهد المؤتمر استضافة قمة مخصصة للجهات التنظيمية و"قمة البلوك تشين" و"منتدى المخاطر " و"منتدى الذكاء الاصطناعي" بالإضافة إلى جوائز "فينتك أبوظبي" 2023.

وبالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، تقام "قمة التمويل المستدام R.A.C.E " التي تضم المحاور الرئيسية والفعلية للاستدامة في قطاع التمويل وهي: التنظيم والتوعية والتعاون والنظام الشامل لعام 2023 بالشراكة مع مجلة "ذي إيكونوميست" و عقد محادثات محورية حول التمويل المستدام لايجاد حلول ملموسة من قبل مؤسسات مالية ذات رؤية مستقبلية والتي ستتناول المسائل المتعلقة بكيفية سدّ الفجوة رأس المال اللازم لتحقيق الحياد المناخي . حيث تركز القمة على العتاصر المذكورة في العنوان التي من شأنها أن تحقق التنمية المستدامة.

كشف أسبوع أبوظبي المالي عن المزيد من المتحدثين الرئيسين الذين يمثلون رموز قطاع المال والأعمال، ومن بينهم معالي خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، محمد العبار، مؤسس شركة إعمار، وبيتر أورزاج الرئيس التنفيذي لشركة "لازارد"، ومحمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إنفستكورب، ود. سامر حاج يحيى رئيس مجلس إدارة بنك لئومي، ومعالي الدكتور

عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ويوني آسيا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إي تورو، وعاطف عبدالملك الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذية لشركة "آركابيتا" ، وبوب ستيرز، الرئيس التنفيذي لشركة كوهين أند ستيرز. وقد كان أسبوع أبوظبي المالي قد أعلن عن قائمته الأولى من المتحدثين الرئيسيين في يونيو الماضي، ومن بينهم، ري داليو، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد آل سعود. المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيه بي دبليو فينتشرز ،وجيني جونسون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "فرانكلين تيمبلتون"، وجيني لي المدرجة على قائمة "ميداس" لأكثر المستثمرين تأثيراً على المستوى العالم، والشريك الإداري في شركة "جي في في كابيتال"، ولورا تشا رئيس مجلس إدارة بورصة هونغ كونغ، وروشر شارما رئيس مجلس إدارة شركة "روكفلر" العالمية، وآلان موراي الرئيس التنفيذي لـمؤسسة "فورتشن"، وآلان هوارد، المؤسس الشريك لشركة "بريفان هوارد لإدارة الأصول"، والسير كريستوفر هون مؤسس "ذي شيلدرنز انفستمنت فاند"، وفادي غندور، رئيس مجلس إدارة ومضة ومؤسس شركة أرامكس وجاي كلايتون رئيس مجلس الإدارة السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ويبدأ أسبوع أبوظبي المالي في استقبال طلبات تسجيل الحضور خلال الأسابيع المقبلة، لمزيد من المعلومات وتسجيل الحضور، يرجى زيارة https://www.adgm.com/events/abudhabifinanceweek2023

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نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة . فقد ساهم سوق أبوظبي العالمي منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015، في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصل إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

صُنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم حيث يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الإستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).

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سيمون هيلز

رئيس منطقة الشرق الأوسط

شركة إدلمان سميث فيلد

البريد الالكتروني: simon.hailes@edelmansmithfield

كاجا محيسن

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