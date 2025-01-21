الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة نادي سيدات الشارقة، واستناداً على رؤيتها الثاقبة في أهمية تمكين المرأة وتعزيز دورها في الرياضة، يستعد النادي لإطلاق النسخة العاشرة من "جري سيدات الشارقة" تحت شعار "10 أعوام من التألق" بعد نجاح تسع نسخ سابقة، يوم 15 فبراير من الساعة 6 مساءً حتى 10 مساءً في حديقة السيوح للسيدات.

ويُعتبر جري سيدات الشارقة الأول والوحيد المخصص للسيدات في إمارة الشارقة، حيث أنه يوفر منصة مميزة لحث المرأة على تبني أسلوب حياة صحي، وزيادة الوعي بأهمية النشاط البدني، ومع تزايد الإقبال على هذه الفعالية سنةً بعد سنة، يستمر النادي في نسخته العاشرة تحت شعار "10 أعوام من التألق" في دعم الرياضة النسائية، وخلق بيئة رياضية شاملة تساهم في تحسين جودة الحياة.

ويدعو النادي جميع الفتيات والسيدات بدءاً من 12 عام للإنضمام إلى جري سيدات الشارقة من خلال التسجيل عبر تطبيق نادي سيدات الشارقة الذكي، وسيتم توفير العديد من النصائح المحفّزة والتمارين الرياضية والمعلومات القيمة عن التغذية الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي.

احتفالاً بالذكرى العاشرة لهذا الحدث ستحصل الفائزة بالمركز الأول على 10 آالاف درهم، هذا ويبلغ إجمالي الجوائز النقدية المخصصة لجميع الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في فئة سباق الـ 5 كم 27 ألف درهم، إضافة إلى الهدايا المقدمة من رعاة الفعالية، كما خصص النادي جوائز خاصة للمتسابقات الإماراتيات لتشجيعهن على المشاركة والتنافس الرياضي.

وسيشهد الجري أجواءً من الحماس والإثارة بفضل مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض الترفيهية، والتي تشمل عرض الزومبا المتميزة بالطاقة والحيوية، وتمارين الإحماء وتحديات اللياقة البدنية، تحت إشراف مدربات "مركز اللياقة 180"، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لبيع المأكولات والمشروبات الصحية، وعروض وخدمات حصرية من مرافق النادي، لتلبية احتياجات الزوار وتوفير تجربة ممتعة للجميع.

هذا وقد تأسّس نادي سيدات الشارقة كمنارة لتمكين المرأة في الشارقة، وكوجهة فريدة تحتفي بالسيدات وتدعمهنَّ في مختلف جوانب الحياة، مقدماً مجموعة كبيرة من الخدمات التي تشمل اللياقة البدنية وعلاجات التجميل والضيافة وأنشطة الترفيه. ويواصل النادي التزامه بتوفير بيئة فاخرة وخاصة للسيدات والأطفال. هذا الالتزام أثمر عن حصول النادي على لقب بطل الصحة للمرة الرابعة على التوالي في فعالية عطلة نهاية الأسبوع العالمية للصحة، مؤكدًا مكانته الرائدة في عالم الصحة واللياقة البدنية.

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