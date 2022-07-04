عمان – كرمت قمة البوسفور سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية"

على جهوده الاستثنائية التي بذلها على مدار 10 سنوات خلال رئاسته الفخرية لـ"قمة البسفور" بتقديم تمثال شمعي لسعادته.

قدم التمثال السيد جنكيز أوزغنجيل الرئيس المؤسس لمنصة التعاون الدولي(UIP-ICP) – رئيس قمة البسفور، بحضور أرشد هرمزلو كبير مستشاري السيد عبدالله غول رئيس الجمهورية التركية السابق. وقال السيد أوزغنجيل "إن التمثال يعبر عن تقديرنا لجهود الدكتور أبوغزاله ودعمه المستمر لقمة البسفور على مدار عشر سنوات، ومشاركاته التي كان لها الأثر الأبرز في نجاحها وتطورها وما تزال".

وأضاف "إن مشاركة الدكتور أبوغزاله كرئيس فخري للقمة قدمت الكثير من الفائدة خاصة وأنه اقتصادي عالمي بارز، يتميز بأفكاره المبدعة والمبتكرة، وبمعرفته الواسعة وتجربته الغنية، مبينا أن التكريم يأتي بمناسبة انعقاد المؤتمر للسنة العاشرة، لتبقى قمة البسفور شاهدا تاريخيا على ما قدمه الدكتور أبوغزاله للعالم من خلال هذه القمة".

جدير بالذكر أن "منصة التعاون الدولي" تعقد قمة البوسفور سنويًا، بهدف طرح القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول العالم، بمشاركة المئات من الشخصيات من بينها رؤساء دول، ووزراء، ورجال فكر وأعمال، كما يتخلل القمة لقاءات وحوارات وتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة.

من جانبه أعرب الدكتور أبوغزاله عن شكره الجزيل للمنصة والقمة والقائمين عليها، على هذه المبادرة، مؤكدا اعتزازه بالتعاون مع المنصة على مدى السنوات السابقة، التي أتاحت له تطوير المعرفة والاطلاع على الخبرات العالمية، والتعرف على العديد من الشخصيات العالمية وعلى رأسها الرئيس التركي السابق عبدالله غول.

وثمن الدكتور أبوغزاله دور قمة البوسفور في الانتقال النّوعي نحو "نظام عالمي جديد"، مشيرا إلى أن القمة تعد مركزا فكريا بحثيا يجمع كل الآراء والأفكار لتحقيق الإيجابية، وتقريب وجهات النظر في مختلف القضايا سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية وغيرها.

وقدم مقترحا بأن تناقش القمة لهذا العام "كيفية تشكيل نظام عالمي جديد، على أن يكون ديمقراطيا، وآلية لصياغة دستور عالمي"، لافتا إلى عدم وجود نظام ديمقراطي دولي.

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