الرياض - المملكة العربية السعودية: يستعد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لإطلاق النسخة الثالثة من ماراثون الرياض في العاشر من فبراير القادم، في ساحة المملكة أرينا في مدينة الرياض بدعم مباشر من وزارة الرياضة، وذلك سعياً لتشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني والمشاركة في الفعاليات الرياضية، وما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من دعم لامحدود ومستمر للقطاع الرياضي، وبما يتواكب مع خطط وأهداف برنامج جودة الحياة وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 .

ويعد ماراثون الرياض أول ماراثون احترافي يُقام في المملكة العربية السعودية والذي تم اعتماده من قبل الاتحاد الآسيوي والدولي لألعاب القوى، كما يعتبر أحد أبرز الفعاليات الرياضية من نوعها بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع حتى اليوم، وهو ما يمثل علامة فارقة في رحلة الاتحاد نحو تعزيز مزايا وفوائد ممارسة الرياضة والتمارين البدنية لكافة أفراد المجتمع داخل المملكة، حيث يأتي إطلاق ماراثون الرياض لهذا العام، بعد النجاح الذي حققه سباق ماراثون الرياض الدولي في النسخة السابقة بتواجد أكثر من 15000 مشارك من أكثر من 120 جنسية من مختلف دول العالم.

ويمكن للمشاركين ومحبي رياضة الجري من جميع أنحاء المملكة والعالم التسجيل في عدة سباقات مصممة لتلائم كافة أفراد المجتمع بمختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية من كلا الجنسين. فقد تم تخصيص سباق للمحترفين بمسافة ٤٢.٢ كيلو متر، ومسافة النصف ماراثون أي ما يعادل 21.1 كيلومتر لمحبي رياضة الجري، وسباق بمسافة 10 كيلومتر لمن هم من سن ١٧ وفوق، بالإضافة إلى سباق بمسافة 4 كيلومتر للمبتدئين والأطفال من جميع أفراد المجتمع، حيث ستكون نقطة الانطلاق للسباق في طريق الإمام سعود بن فيصل مقابل المملكة أرينا.

تجدر الإشارة أن هذه النسخة من الماراثون تقدم عدة برامج تدريبية مخصصة افتراضية وميدانية بالإضافة إلى منشورات رقمية تم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الراغبين بالمشاركة في هذا الحدث.

وسيتم تخصيص منطقة ترفيهية "قرية الماراثون" في ساحة المملكة أرينا والتي تحتوي على فعاليات رياضية مصاحبة، ووجهة مخصصة للمأكولات والمشروبات والعديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى لكل الزوار والمشاركين في ماراثون الرياض على مدار يومين (9 و 10 فبراير).وخصص الإتحاد بهدف تحفيز المشاركين جوائز مالية ستقدم إلى الفائزين بالمراكز المتقدمة حيث سيتم الكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.

وتأتي إقامة ماراثون الرياض امتدادًا لسلسلة من الفعاليات الرياضية المختلفة التي تستضيفها المملكة، وتستهدف من خلالها إلى نشر ثقافة الرياضة، وزيادة نسبة الممارسين لها.

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