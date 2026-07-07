يعزز هذا التقدير التزام "الإمارات الإسلامي" ببناء مؤسسة عالية الأداء تتميز بمشاركة قوية للموظفين، وثقافة تستشرف المستقبل، والتطوير المستمر للمواهب

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن فوزه بجائزة "أماكن العمل الملهمة" لعام 2026، وتصنيفه ضمن "أفضل عشرة أماكن عمل ملهمة" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بفضل ثقافته التي تركز على الموظف أولاً، والمبنية على الثقة والهدف والانتماء.

وتُكرم "مجموعة أماكن العمل الملهمة" المؤسسات التي تتجاوز السياسات والبرامج بهدف خلق بيئات يشعر فيها الموظفون بالتقدير والانتماء والتمكين لتحقيق النجاح. وتحتفي هذه الأماكن بالثقافة ليس فقط كمبادرة، بل كمحرك استراتيجي للأداء والمرونة والنجاح على المدى الطويل.

وجاء تصنيف "الإمارات الإسلامي" ضمن أفضل المؤسسات التي تجسد أرقى ما يمكن أن تحققه ثقافة "الموظف أولاً" في عالم العمل المعقد وسريع التطور. فمن تعزيز بيئات عمل شاملة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين وإبراز آرائهم، يرسي هذا التكريم معياراً جديداً للقيادة وتجربة بيئة العمل في أنحاء المنطقة.

وفي هذه المناسبة، قالت فريدة محمد رفيع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "الإمارات الإسلامي": "تستند إنجازات "الإمارات الإسلامي" إلى مواهب كوادره العاملة، وقدرتهم على التكيف، وطموحهم. فنحن لا ننظر إلى تجربة الموظف كمجموعة من البرامج المنفصلة، بل كأولوية استراتيجية متكاملة متأصلة في ثقافة المؤسسة ونهجها القيادي. كما نواصل جهودنا للاستثمار في بناء مؤسسة عالية الأداء تسهم في تمكين موظفينا وتعزيز ثقافة المرونة والمساءلة والشمولية. ولا شك أن تصنيفنا ضمن أبرز جوائز الموارد البشرية المرموقة في المنطقة يُرسّخ مكانة "الإمارات الإسلامي" كجهة مفضلة للعمل، ويُهيئ البيئة والمناخ الملائم لزملائنا للنمو والابتكار والازدهار."

ويؤكد هذا الإنجاز البارز على التزام المصرف المستمر بتعزيز النمو مع تمكين موظفيه من تحقيق التميز وتقديم مساهمات فعّالة لقطاع الصيرفة الإسلامية.

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نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، الذراع المصرفي الإسلامي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 39 فرعاً و231 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد تم تكريم مصرف الإمارات الإسلامي بجائزة " أفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد للعام-الشرق الأوسط"، إلى جانب الفوز بجائزة "المرابحة الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "ذا بانكر للخدمات المصرفية الإسلامية 2025". وحصل المصرف على جائزة "أفضل بنك إسلامي للشركات في العالم" و "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال حفل توزيع جوائز "جلوبال فاينانس لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية 2025". كما حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي رقمي في العالم" خلال جوائز "يوروموني للتمويل الإسلامي 2025".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.