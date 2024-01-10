يقيّم التصنيف السنوي لجميعة البث الفضائي العالمية، والذي يُعد تصنيفاً شاملاً وموثوقاً لقياس معدلات النمو والنجاح على مستوى القطاع، أداء الشركات الرائدة في قطاع خدمات البث الفضائي حول العالم، بما في ذلك مشغلي محطات البث الفضائي لأغراض تجارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حلّت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، في المرتبة السابعة ضمن التصنيف السنوي لأفضل 10 محطات مستقلة للبث الفضائي على مستوى العالم خلال العام 2023، والذي تصدره جمعية البث الفضائي العالمية. ويعتمد التصنيف السنوي على حساب الإيرادات التي حققها مشغلو محطات البث الفضائي، ما يسلّط الضوء على الأداء المالي القوي الذي سجّلته دو خلال العام 2023. وتواصل دو الاستثمار في البنية التحتية لشبكتها، وتطوير تقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات والأفراد في جميع أنحاء المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، احتلت دو المرتبة السادسة عشرة عالمياً والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن قائمة أفضل 20 مشغل لمحطات البث الفضائي على مستوى العالم خلال العام 2023، والتي يتم فيها تصنيف الشركات على أساس الإيرادات التي حققتها من جميع خدمات الاتصالات المخصصة، وتشمل مشغلي محطات البث الفضائي وأساطيل الأقمار الصناعية. ويستند التصنيف السنوي إلى حساب الإيرادات ومعدلات النمو التي حققتها الشركات، والتي يتم جمعها من خلال إجراء استبيان لمشغلي محطات البث الفضائي حول العالم، بالإضافة إلى مراجعة النتائج المُعلن عنها للشركات المملوكة للقطاع العام. وتستضيف دو شبكة واسعة من محطات البث الفضائي المتقدمة التي توفر خدمات متطورة ووصولاً شاملاً إلى مجموعة واسعة من الأقمار الصناعية.

وفي معرض حديثه حول هذا الإنجاز، قال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: "نفخر في دو بتحقيق هذه المراتب المتقدمة في التصنيف السنوي لأفضل مشغلي محطات البث الفضائي حول العالم والذي تصدره جمعية البث الفضائي العالمية، حيث ترسّخ هذه الإنجازات ريادتنا في قطاع خدمات البث الفضائي والأقمار الصناعية إقليمياً وعالمياً. وتشكّل هذه التصنيفات دليلاً على جهودنا المبذولة لتوفير أفضل خدمات البث الفضائي بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية، فضلاً عن كونها تعكس المكانة المرموقة التي نتمتع بها اليوم والثقة التي يوليها لنا عملاؤنا في جميع أنحاء المنطقة. ونحن ملتزمون بمواصلة تقديم حلول مبتكرة وخدمات استثنائية تتمحور حول متطلبات عملائنا".

ووفقاً لمعايير جمعية البث الفضائي العالمية، يتنافس مشغلو محطات البث الفضائي المشاركون في التقييم، بغض النظر عن أحجام عملياتهم، في السوق نفسها. وتوفر دو من خلال تسخير أحدث التقنيات والبنية التحتية المتقدمة خدمات عالية الجودة لعملائها، ما يمكنّهم من التواصل والاتصال على نحو سلس وفعّال. وتمثّل هذه التصنيفات معياراً مهماً للشركات العاملة في قطاع البث الفضائي، حيث توفر رؤى قيّمة حول روّاد القطاع والإمكانات التي يتمتعون بها.

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