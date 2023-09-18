في إطار جهود مؤسسة دبي للمستقبل لمواصلة تمكين مهارات وأدوات استشراف وتصميم المستقبل في القطاعات الرئيسية

نخبة من الخبراء والمتحدثين ومصممي المستقبل من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم يشاركون في تقديم هذه الدورات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات العالمية

تغطي الدورات عدة محاور رئيسية منها علم استشراف المستقبل، والتصميم والتفكير المستقبلي، ومهارات المستقبل، ومستقبل التقنيات الناشئة

أكثر من 500 مشارك من الموظفين الحكوميين والمتخصصين والمهتمين بمختلف المجالات المستقبلية سيشاركون في هذه الدورات وورش العمل

بول سافو، ومارتن كالنن، وجون سويني، وباولو كارفالو، وريل ميلر، وسهيل إنياتالله، وأولاف جروث من أبرز المتحدثين المشاركين في هذه الدورات

التسجيل في الدورات التدريبية وورش العمل متاح عبر الموقع الرسمي لمؤسسة دبي للمستقبل

عبد العزيز الجزيري: "أكاديمية دبي للمستقبل" منصة معرفية تستقطب أهم الخبرات المحلية والعالمية لمشاركة الخبرات المتعمقة والممارسات الناجحة في استشراف وتصميم المستقبل

دبي: تنظم أكاديمية دبي للمستقبل، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، 10 دورات وورش عمل متخصصة ضمن أجندتها الجديدة للأشهر القادمة حتى نهاية 2023، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين ومصممي المستقبل من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، بهدف تسليط الضوء على أبرز التوجهات والفرص المستقبلية في مختلف المجالات، وتمكين آلاف المشاركين بهذه الدورات بأهم مهارات وأدوات استشراف وتصميم المستقبل.

وستركز هذه الدورات على عدة محاور رئيسية تشمل مهارات استشراف المستقبل والاستشراف الاستراتيجي والتصميم والتفكير المستقبلي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والاقتصاد الدائري والاستدامة، ومستقبل التقنيات الناشئة، والسيناريوهات المستقبلية التحولية، والآثار الاجتماعية والأخلاقية للتقنيات الناشئة.

وتهدف هذه الدورات وورش العمل التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والمؤسسات العالمية لاستقطاب أكثر من 500 مشارك من الموظفين الحكوميين والمتخصصين والمهتمين بمختلف المجالات المستقبلية. ويمكن للراغبين بالمشاركة في هذه الدورات التسجيل عبر الرابط: (dubaifuture.ae/dfac-courses).

عبد العزيز الجزيري: "أكاديمية دبي للمستقبل" منصة معرفية لمشاركة الخبرات المتعمقة والممارسات الناجحة في استشراف وتصميم المستقبل

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن إطلاق هذه الأجندة الجديدة والدروات التدريبية المتنوعة يتماشى مع حرص أكاديمية دبي للمستقبل على نشر المعرفة المستقبلية والتعريف بأهم التوجهات والفرص العالمية وتمكين منتسبيها من تطوير قدراتهم الاستشرافية وخبراتهم العملية.

وقال: "تقدم أكاديمية دبي للمستقبل منصة معرفية تستقطب أهم الخبرات المحلية والعالمية لمشاركة الخبرات المتعمقة والممارسات الناجحة في استشراف وتصميم المستقبل مع مختلف شرائح المجتمع انطلاقاً من دورها المحوري في تطوير المهارات المستقبلية بمختلف التخصصات، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لتشجيع الابتكار ونشر المعرفة وتصميم المستقبل".

مستقبل الاقتصاد الدائري والاستدامة

وبدأت دورات أكاديمية دبي للمستقبل خلال شهر سبتمبر بدورة مكثّفة حول مستقبل الاقتصاد الدائري والاستدامة انعقدت على مدى ثلاثة أيام في مكتب المستقبل، أول مبنى مصنوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتمكين المشاركين من مختلف التخصصات بمهارات استشراف الفرص المستقبلية للاقتصاد الدائري والتعرف على المجالات الواسعة التي تفتحها ممارسات الاستدامة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وسلطت الدورة التي سيقدمها مارتن كالنن، مدير وأستاذ ورئيس قسم مهارات المستقبل في مشروع التفكير الاستشرافي ونظم استشراف المستقبل التابع لليونسكو في كلية إدارة الأعمال، ومدير التعليم التنفيذي في "إيكول دي بونت بيزنس سكول" في باريس، الضوء على سبل تطوير آليات وطرق التفكير في نظم استشراف المستقبل ضمن هذه القطاعات الحيوية، وأهم مجالات الاستفادة من تطبيقاتها العملية.

الاستشراف الاستراتيجي

كما يشهد شهر سبتمبر تنظيم دورة بعنوان "إتقان الاستشراف الاستراتيجي وصناعة النجاح طويل المدى"، سيقدمها مظفر اخوارشيده، عضو مجلس إدارة رابطة مستشرفي المستقبل المحترفين، ومؤسس "إمكان لدراسات المستقبل". وتهدف هذه الدورة التي سيتم تقديمها باللغة العربية إلى تعزيز قدرة المشاركين على ممارسة الاستشراف الاستراتيجي والتفكير المستقبلي طويل المدى من خلال فهم الأدوات والمنهجيات الفعالة لاستشراف المستقبل.

فيما سيتم تنظيم دورة تدريبية ثالثة خلال سبتمبر بعنوان "استشراف المستقبل التحولي" سيقدمها الخبير البريطاني جون سويني، للتعريف بأهمية تبني التفكير الاستباقي لدى الأفراد والمجتمعات والمؤسسات وتعزيز القدرة على التعامل مع التحولات القادمة.

الاستعداد للمستقبل

وستنظم أكاديمية دبي للمستقبل خلال أكتوبر القادم، دورة "الاستشراف الاستراتيجي: الريادة في عالم سريع التغير" التي ستنعقد لمدة 4 أيام بمشاركة الخبير البرتغالي باولو كارفالو، بهدف تمكين المشاركين من الاستفادة من تجارب وخبرات الماضي بشكل أفضل، وتحسين عملية صنع القرار في الوقت الحاضر، والاستعداد لتغيرات وتحولات المستقبل.

وستعقد دورة مخصصة للمدراء التنفيذيين في شهر أكتوبر حول أساليب تطوير محتوى السيناريوهات، التي سيقدمها الخبير جيروم جلين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "ميلينيوم بروجيكت".

دورات نوفمبر

وتستضيف أكاديمية دبي للمستقبل في شهر نوفمبر الخبير العالمي ريل ميلر الذي سيقدم دورة لمدة 3 أيام حول موضوع "مهارات المستقبل والمعرفة المستقبلية" من خلال الجمع بين أحدث أساليب التعلم العملي والخبرة العملية في التصميم، وستزود الدورة المشاركين بالمهارات المفاهيمية والعملية الأساسية اللازمة لتطبيق التفكير المستقبلي بشكل أكثر فعالية وكفاءة، وفهم التغييرات المحلية والعالمية وسبل الاستجابة لها.

كما سيتم تنظيم دورة ثانية يومي 13 و14 نوفمبر سيقدمها البروفيسور سهيل إنياتالله وتركز على تعريف المشاركين بمجالات التفكير المستقبلي والتحول الاستراتيجي باستخدام أحدث الممارسات المبتكرة لإجراء الدراسات المستقبلية. وسيعمل المشاركون بهذه الدورة ضمن فرق على تحليل مستقبل العديد من المجالات وكيفية تأثرها بالتحولات والتقنيات المستقبلية.

وسيقدم بول سافو البروفسور في جامعة ستانفورد رئيس دراسات المستقبل في جامعة “سينغولارتي” دورة بعنوان "استشراف مستقبل الابتكار" تنعقد على مدار يومين، لفهم عملية ظهور وانتشار التقنيات الجديدة، وتحديد اتجاهات وتأثيرات الذكاء الاصطناعي المستقبلية، مع التركيز على الفرص المتاحة لهذه التقنيات في دبي.

التحولات المستقبلية والذكاء الاصطناعي

وفي شهر ديسمبر، ستنظم أكاديمية دبي للمستقبل دورة تدريبية يقدمها الدكتور أولاف جروث، بهدف تسليط الضوء على أبرز التحولات المستقبلية في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية، وسيعمل المشاركون خلال هذه الدورة على إيجاد حلول مبتكرة لمجموعة من التحديات المستقبلية.

تمكين الخبرات الوطنية

وبالإضافة لهذه الدورات التدريبية، تواصل أكاديمية دبي للمستقبل دورها المحوري في تمكين المهارات الوطنية عبر "برنامج دبي لخبراء المستقبل" الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في ديسمبر 2019، لتطوير قدرات المنتسبين في مجال استشراف وتصور المستقبل بما يتناسب مع توجهات دولة الإمارات، وتعزيز القدرة على تطوير التشريعات والسياسات لمواكبة متغيرات ومتطلبات المستقبل، ودعم ثقافة الريادة في استشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية.

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