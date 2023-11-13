المنامة، مملكة البحرين: نظّمت "سكيوريتي 1"، أحد أقسام شركة إبراهيم خليل كانو، ندوة في مجال الأمن بعنوان "التكنولوجيا والاتجاهات: آفاق المستقبل" في فندق الخليج. جمعت الفعالية تحت سقفها مجموعة واسعة من الأطراف المعنية بقطاع حلول الأمن في البحرين، بما في ذلك نخبة من مستشاري المشاريع والمقاولين والعملاء النهائيين والمهتمين بالتكنولوجيا وشركات عالميّة رائدة لمناقشة مستجدات السوق وأحدث التطورات والتحديات والابتكارات في مجال الأمن.

حضر الفعالية أكثر من 100 مشارك، حيث اطلعوا على أحدث الابتكارات والاتجاهات في قطاع خدمات الأمن، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي والإنترنت وحلول الثورة الصناعيّة الرابعة والأمن السيبراني والتشغيل الآلي للمباني بهدف خلق مساحات أكثر ذكاءً وأمانًا. وأتاحت الندوة للحضور فرصة قيّمة لاكتساب فهم أعمق لإمكانيات هذه الابتكارات الرائدة وقدرتها على إحداث نقلة نوعيّة في القطاع.

وبهذه المناسبة قال عضو مجلس إدارة شركة إبراهيم خليل كانو السيد وليد كانو: "في ظل التطوّر التكنولوجي سريع الوتيرة الذي نشهده اليوم، ازداد الطلب على الحلول القادرة على مواكبة التطوّرات ومواجهة التهديدات دائمة التغيّر. وانطلاقًا من رؤية الحكومة الموقّرة التي تشجع على دمج حلول الثورة الصناعيّة الرابعة في شتّى القطاعات، أصبحت التكنولوجيا من أهم الركائز التي تعتمد عليها الشركات لتحليل عملياتها وتحسينها وتعزيز الإنتاجية وترشيد النفقات وزيادة الربحية. ومن هنا حرصنا على تنظيم هذه الندوة التي شكّلت منصة تفاعليّة لمناقشة هذه المسائل وبناء علاقات تعاونيّة للتغلب على أي تحديات مستقبليّة."

تم افتتاح الندوة بكلمة رئيسيّة ألقاها المدير العام لسكيوريتي 1 السيد رامغوبال مينون، وشدد فيها على أهمية مواكبة أحدث اتجاهات الصناعة وابتكاراتها من أجل تحسين خدمات الأمن الخاصة بالمنازل والشركات والبنى التحتيّة الحيويّة.

كذلك سلطت الندوة الضوء على مسائل الأمن السيبراني، إذ ناقشت آخر الهجمات السيبرانيّة التي تعرضت لها مصانع في مملكة البحرين، وتطرقت إلى نقاط الضعف الخاصة بمختلف النُظم، بما في ذلك نُظم المراقبة ومراقبة الدخول وإنذار الحرائق وإدارة المباني.

وفي سياق الفعالية، عرضت "سكيوريتي 1" مجموعتها المتكاملة من حلول الأمن والسلامة ومراكز العرض الحي للخدمات، والتي صُممت خصيصًا لتلبية متطلبات أي مشروع. كما سلطت الشركة الضوء على سجلها الحافل بالنجاحات، والذي يشمل العمل المستمر لأكثر من 7 سنوات دون توقف في بعض من أهم المنشآت في البحرين.

ومن جانبه قال السيد مينون: "تلتزم سكيوريتي 1 بالارتقاء بمعايير السوق البحرينيّة، حيث نطبّق مجموعة من المعايير والاعتمادات الفنيّة وشهادات الآيزو الأكثر صرامة وإحكامًا حرصًا منا على تقديم أعلى مستوى من الأمن والسلامة لعملائنا. كما أن جهودنا المشتركة مع أهم المؤسسات الرائدة في القطاع تضمن مواصلة التزامنا بالتميّز، وذلك مثل (Johnson Controls) في إدارة المباني، و(Corning) في مواد البنى التحتيّة، و(Avigilon) في نُظم كاميرات المراقبة ونُظم إدارة الفيديو (VMS) القائمة على الذكاء الاصطناعي، و(IntelexVision) في التحليلات القائمة على تقنيات الثورة الصناعيّة الرابعة، و(Edwards) في نُظم إنذار الحريق المحمية بتدابير الأمن السيبراني."

وباعتبارها شركة دمج النُظم المسؤولة عن مجموعة من أضخم مشاريع الأمن في مملكة البحرين، توظّف "سكيوريتي 1" شراكاتها مع أبرز مزودي الخدمات وأكبر العلامات التجاريّة في العالم لتقدم مجموعة متكاملة من أحدث الخدمات المبتكرة والحلول المتطوّرة في مجال الأمن والسلامة.

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