أبوظبي- في إطار رؤيته لدعم إنجاح الفعاليات البارزة التي تستضيفها الإمارة، أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) التابع لدائرة البلديات والنقل عن تنظيم حركة التنقل خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، الذي سيقام من 5 الى 8 ديسمبر 2024. وأكد أبوظبي للتنقل عن توظيف جميع الإمكانيات اللازمة لتلبية احتياجات التنقل الخاصة بالحدث وفقاً لأعلى المعايير العالمية بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي.

تنظيم الحركة المرورية

وأوضح أبوظبي للتنقل أن فريق إدارة الحركة المرورية سيقوم بتنظيم وإدارة الحركة المرورية من خلال مركز التحكم المروري في جزيرة ياس عبر التحكم بالإشارات الضوئية لضمان انسيابية الحركة المرورية، ونشر الرسائل الإرشادية عبر اللوحات الإلكترونية المتغيرة لتحديث الجمهور بمستجدات الحركة المرورية حول منطقة الفعالية وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

كما سيتم توفير دوريات "خدمة مساندة الطرق" لإدارة الحركة المرورية، وتقديم الدعم لمستخدمي الطريق في حالات الطوارئ مثل توفير الوقود، تغيير الإطارات، أو شحن البطارية، بالإضافة إلى توفير آليات قطر المركبات لإخلاء المركبات المتعطلة من الطريق إلى أقرب مكان آمن، وذلك لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

تنظيم حركة حافلات النقل العام ومركبات الأجرة

وأشار أبوظبي للتنقل إلى أنه تم تخصيص 80 حافلة من حافلات النقل العام لنقل الزوار ومنظمي الحدث؛ حيث تعمل خدمة الحافلات على خط ياس الدائري لنقل الزوار من ياس مول عند بوابة تريانو وعند مواقف وارنر براذرز إلى كلٍ من بوابات حلبة السباق، وفنادق جزيرة ياس، والمنطقة الترفيهية. فضلاً عن تخصيص قرابة 2,100 مركبة أجرة لخدمة الجمهور ومنظمي الحدث طوال فترة الفعالية.

كما سيعمل فريق عمل من أبوظبي للتنقل على تنظيم حركة مركبات الأجرة قبل بدء الحدث وحتى الانتهاء منه، بما يشمل أثناء الفعاليات والحفلات الترفيهية المصاحبة. وتم التنسيق لتخصيص موقعين لخدمات النقل بمركبات الأجرة في منطقة السباق والفعاليات المصاحبة، إضافة إلى منطقة الفنادق وعروض الألعاب النارية، بما يضمن سهولة وصول الجمهور إلى وجهاتهم. وستشمل الخدمة مركبات الأجرة العادية والخاصة (مثل أوبر وكريم)، مع وضع خطة شاملة لضمان جودة الخدمة وتفعيل تعرفة الفعاليات الخاصة.

كما سيتواجد مشرفون ومراقبون من أبوظبي للتنقل والشركات المشغلة لتنظيم الحركة وتوجيه الزوار إلى المواقف المخصصة ومناطق وقوف مركبات الأجرة وحافلات النقل العام، مع توزيع المراقبين في أماكن الازدحام ومتابعة سير الحركة بالتنسيق مع إدارة الفورمولا 1 وشرطة أبوظبي لحل أي تحديات قد تواجه الزوار.

ويُعد أبوظبي للتنقل ومنذ انطلاقة بطولة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، شريكاً استراتيجياً فاعلاً إلى جانب اللجنة المنظمة للفعالية حيث يسهم في توفير وإدارة الحدث في مجال النقل والحركة المرورية، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبإشراف فريق عمل إماراتي مؤهل لتنفيذ المهام بكفاءة عالية والمشاركة في التنظيم وإدارة الفعاليات الضخمة.

يذكر أن أبوظبي للتنقل بالإضافة إلى سباقات الفورمولا 1، يساهم بشكل فعّال في تقديم الدعم لمختلف الفعاليات التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في خطوة تندرج ضمن جهوده الحثيثة لدعم التطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، الأمر الذي يعزز الرفاهية وجودة الحياة لسكان وزائري إمارة أبوظبي من خلال توفير منظومة نقل متكاملة تتميز بالأمان والراحة.

نبذة عن أبوظبي للتنقل:

تعد أبوظبي للتنقل الهوية المؤسسية الجديدة التي أطلقها مركز النقل المتكامل، تماشياً مع رؤية أبوظبي الطموحة للبقاء في طليعة المدن الأكثر تقدماً حول العالم، وتهدف إلى إنشاء منظومة تنقل ذكية آمنة ومستدامة وتنافسية في جميع أنحاء الإمارة.

وتعمل أبوظبي للتنقل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لاستيعاب النمو السكاني والازدياد المروري المقدّر في الإمارة، وتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، إضافة إلى دمج التقنيات الأكثر تطوراً في سبيل تعزيز ممارسات التنقل المستدام.

ويشمل نطاق أبوظبي للتنقل الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي بالإضافة إلى ترخيص السائقين والمركبات مما يعزز الالتزام بتطوير منظومة التنقل في المنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات