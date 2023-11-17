• قمة دبي للتكنولوجيا المالية تكشف النقاب عن مسابقة "كأس العالم للتكنولوجيا المالية"، الأولى من نوعها بهدف استقطاب الشركات الناشئة من حول العالم لتقديم حلول مبتكرة ترسم مستقبل القطاع المالي.

• المنافسة الأولية سيتم اطلاقها خلال مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية المقام في مركز سنغافورة إكسبو للمؤتمرات والمعارض، وذلك يوم 17 نوفمبر من الساعة 3 حتى 4.30 عصراً ضمن جناح مركز دبي المالي العالمي رقم 6B25 في القاعة 6.

• من المقرر أن يحظى الفائزون بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 1 مليون دولار لاستثمارها في تطوير حلولهم، وسيتم الإعلان عن أسماء الشركات الفائزة خلال النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ستُقام في 6 و7 مايو 2024

• المسابقة تتضمن 10 منافسات إقليمية مؤهلة ستنعقد عبر أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن إطلاق مسابقة "كأس العالم للتكنولوجيا المالية"، المسابقة الأولى من نوعها عالمياً.

تستهدف هذه المسابقة الأولى من نوعها رواد الشركات العالمية الناشئة الساعين إلى الانطلاق بطموحاتهم والحصول على تمويل للارتقاء بمستوى أعمالهم وتطويرها، حيث سيتم عقد المسابقة خلال مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية والمُقام حالياً في مركز سنغافورة إكسبو للمؤتمرات والمعارض، وذلك يوم 17 نوفمبر من الساعة 3 حتى 4.30 عصراً، ضمن جناح مركز دبي المالي العالمي رقم 6B25 في القاعة 6.

وستحظى الشركات الناشئة التي تتأهل لنهائي مسابقة "كأس العالم للتكنولوجيا المالية"، والمقرر عقده خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي يومي 6 و7 مايو 2024، بفرصة الفوز بتمويل مُجزٍ تصل قيمته إلى 1 مليون دولار أمريكي.

وتهدف مسابقة "كأس العالم للتكنولوجيا المالية" إلى استقطاب الشركات الناشئة المبتكرة لاستعراض حلولها أمام مجموعة من المستثمرين الملهمين وصُنّاع القرار في قطاع الخدمات المالية. علاوةً على ذلك، ستسهم الجولة الأولى من هذه المسابقة في جذب المواهب والابتكارات من مختلف أنحاء العالم، مرسخةً مكانة دبي كوجهة مفضلة للقطاع المالي وقطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "أحد محاور استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030، تتمثل بمواصلة إيجاد سبل جديدة لتعزيز وتطوير منظومتنا الخاصة بقطاع التكنولوجيا المالية والابتكار التي تعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك من خلال تعزيز إمكانية الوصول إلى التمويل والمواهب العالمية ورفد القطاع بأحدث البنى التحتية المادية والرقمية منها. وتعتبر مسابقة ’كأس العالم للتكنولوجيا المالية‘ أحدث مبادراتنا في هذا الإطار، وتهدف إلى تشجيع التعاون عبر الحدود والتميز في الابتكار، والذي يعد عاملاً أساسياً نحو تسريع وتيرة التحوّل في قطاع التكنولوجيا المالية العالمي، بينما نواصل معاً رسم ملامح مستقبل القطاع المالي".

وبهدف استقطاب المشاركات من جميع أنحاء العالم، ستُجري مسابقة "كأس العالم للتكنولوجيا المالية" سلسلة من المنافسات الإقليمية المؤهلة عبر 10 مراكز أعمال رئيسية في كل من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات داعمة لمنظومة الشركات المحلية الناشئة في تلك المناطق. وستقوم لجنة تحكيم المسابقة، التي تتألف من أعضاء تحكيم متمرسين من خلفيات متنوعة، بتقييم المشاركات ووضع قائمة بالمتأهلين النهائيين بناءً على مجموعة من المعايير المحددة، مثل الملف التعريفي للمؤسس، وجولات الاستثمار السابقة، وشراكات الأعمال، والعروض الترويجية لاستقطاب رأس المال الاستثماري.

وسيستفيد الفائزون في المنافسات الإقليمية المؤهلة من توجيهات وإرشادات نخبة من قادة القطاع المحليين، فضلاً عن اكتساب رؤى قيّمة حول القطاع من خلال التواصل مع أصحاب رأس المال الاستثماري وخبراء المجتمع. علاوةً على ذلك، سيتم منح جميع الفائزين في المسابقات الإقليمية مساحات لعرض ابتكاراتهم ضمن النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، والتي من المتوقع أن تستقطب أكثر من 8 آلاف مشارك، وتستضيف ما يزيد على 150 متحدثاً من جميع أنحاء العالم.

وتفخر مسابقة "كأس العالم للتكنولوجيا المالية بتقديم جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 1 مليون دولار والتي سيتم توزيعها على الفائزين في مسابقة العرض النهائية. وستنعقد الجولة النهائية من المسابقة ضمن النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، والتي ستجمع مرةً أخرى ألمع العقول واللاعبين في منظومة التكنولوجيا المالية بما ينسجم مع رؤية مركز دبي المالي العالمي لرسم مستقبل القطاع المالي من خلال اعتماد أحدث التقنيات والابتكارات وتفعيل الشراكات الهادفة.

ويمكن للشركات الناشئة المستعدة لتقديم العروض، تقديم طلب المشاركة في مسابقة "كأس العالم للتكنولوجيا المالية، عبر زيارة الرابط التالي: www.fintechworldcup.io.

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نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 39.000 مهني لدى أكثر من 4900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.