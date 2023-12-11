توج الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك، أبطال جولة "جائزة الشارقة الكبرى" خاتمة موسم سباقات الزوارق السريعة "الفورمولا1"، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وأسدل الستار عن دورتها الـ 22، اليوم الأحد، على بحيرة خالد، ونظمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ونافس على لقبها 21 من نخبة السائقين على العالم.

وتوجه الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، يصحبه سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وعدد من مسوؤلي الهيئات والجهات الحكومية ومسؤولي الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، ومنظمي ومروجي بطولة العالم للزوارق السريعة "الفورمولا1"، بتتويج الجولة الختامية "جائزة الشارقة الكبرى" التي توج بها بطل العالم الحالي السويدي جوناس اندرسون قائد زورق "فريق السويد" رقم "14"، متفوقاً على مواطنه أريك ستارك قائد زورق "فريق الفيكتوري" رقم "4" الذي حل ثانياً، بالإضافة إلى الإماراتي ثاني القمزي قائد زورق "فريق أبوظبي" رقم "2" الذي حل بالمركز الثالث.

كما توج الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، بصحبة سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، والمسؤولين، أبطال بطولة العالم للسائقين، التي توج بها السويدي جوناس اندرسون، على حساب مواطنه أريك ستارك، والفرنسي بيتر مورين، قائد زورق "فريق تشاينا سي تي آي سي " رقم "7".

ونجح أندرسون في الهيمنة على مجريات سباق "جائزة الشارقة الكبرى" الذي امتد على مدار 32 لفة، ومسافة 65.6 كيلومتراً، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، متوفقاً على صاحب المركز الثاني السائق السويدي أريك ستارك قائد زورق "فريق الفيكتوري" رقم "4"، فيما ذهب المركز الثالث لصالح الإماراتي ثاني القمزي قائد زورق "فريق أبوظبي" رقم "2".

كما أضاف اندرسون الذي أعلن عن نفسه بطلاً للسائقين من الجولة الماضية في إيطاليا، ومن بوابة "جائزة الشارقة الكبرى" الانتصار الـ 104 في مسيرته، كما أهدى فريقه "السويد" الذي يضم بجواره السائق كالي فيبو قائد الزورق رقم "15" حسم لقب بطولة العالم للفرق، فيما أهدت منصة المركز الثاني لجائزة الشارقة، السويدي أريك ستارك قائد زورق "فريق الفيكتوري" رقم "4" حسم مركز وصافة بطولة العالم للسائقين.

وعرف اندرسون من بوابة جولة الختام في الشارقة، بالجمع بين جميع الألقاب المتاحة في الموسم الحالي لبطولة العالم للزوارق السريعة "الفورمولا1"، بعد أن أحكم أندرسون قبضته أمس السبت، في منافسات "كسر الكيلو" على لقب بطل العالم لهذا الموسم على صعيد السائق الأكثر حصداً لقطب الانطلاق الأول في السباقات، والتي حققها اندرسون في الجولات الأربعة الأخيرة من روزنامة 2023.

وأتى تنظيم "جولة الشارقة" لأسبوع الشارقة للبطولات العالمية، بالتعاون مع مجموعة من الرعاة والشركاء الذين لعبوا دوراً حيوياً في إنجاح الحدث العالمي. وتضم قائمة الرعاة: الشركاء الاستراتيجيين، وهم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، إلى جانب هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وبلدية مدينة الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وهيئة مطار الشارقة الدولي، ومجموعة "بيئة"، و"بترول الإمارات الوطنية المحدودة (اينوك)، إضافة إلى الشريك الطبي مستشفى إن إم سي رويال الشارقة، والراعي الإعلامي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وأخيراً، شركاء الضيافة: فندق كوبثورن الشارقة، وفندق كورنيش الشارقة، وجولدن توليب.

الترتيب النهائي للمراكز الخمس الأول للسائقين والفرق مع ختام جولة الشارقة:

الترتيب العام النهائي للمراكز الخمس الأولى في بطولة العالم للسائقين مع ختام "جولة الشارقة الكبرى"

م اسم السائق رقم الزورق الفريق إجمالي النقاط 1 السويدي جوناس اندرسون 14 فريق السويد 83 نقطة 2 السويدي أريك ستارك 4 فريق الفيكتوري 50 نقطة 3 الفرنسي بيتر مورين 7 فريق "تشاينا سي تي آي سي" 42 نقطة 4 الهولندي فرديناند زيندبيرجن 12 فريق الشارقة 39 نقطة 5 الإماراتي ثاني القمزي 2 فريق أبوظبي 34 نقطة

الترتيب النهائي لبطولة العالم للفرق مع ختام "جائزة الشارقة الكبرى".

م الفريق إجمالي النقاط 1 فريق السويد 92 نقطة 2 فريق أبوظبي 56 نقطة 3 فريق "تشاينا سي تي آي سي" 55 نقطة 4 فريق الشارقة 54 نقطة 5 فريق الفيكتوري 53 نقطة 6 فريق سترومي رايسينغ 32 نقطة 7 فريق ماد كروك جيلمان 24 نقطة 8 فريق كومباراتو 19 نقطة 9 فريق مارفيك رايسينغ 3 نقاط 10 فريق "إف 1 أتلانتيك" 1 نقطة

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- انتهى -