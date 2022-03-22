تعاون مثمر بين "السياحة" و"الحلبة" وطيران الخليج..

سجلت الفورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2022 هذا العام زيادة غير مسبوقة وصلت لـ 50% في أعداد السياح الدوليين الذين زاروا مملكة البحرين هذا العام لمتابعة هذا الحدث الرياضي العالمي الذي انطلق من البحرين تحت اسم "عصر جديد"، وذلك مقارنة بالعام 2019. وعلى ما أعلنته هيئة البحرين للسياحة والمعارض وحلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" والناقلة الوطنية لمملكة البحرين طيران الخليج.

وقال سعادة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية إن هذا الإنجاز غير المسبوق يعكس نجاح الجهود المشتركة التي بذلتها جميع الجهات من أجل تقديم موسم استثنائي لهذا الحدث الاستثنائي الذي تستضيفه البحرين سنويا منذ العام 2004، ويتماشى مع البطولة العالمية بتغييراتها الجديدة من خلال "العصر الجديد" للفورمولا وان والذي يمثل أكبر تغيير في القوانين والقواعد ضمن تاريخ رياضة السيارات.

وأضاف سعادة الشيخ سلمان بن عيسى أن حلبة البحرين الدولية أثبتت مرة أخرى هذا العام أنها "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط"، بل وقيادة تطورات هذا السباق عالميا، وتابع "انعكست جاهزيتنا الكاملة لاستضافة السباق على حسن تنظيمه وسيره، وهذا يدل على كفاءة كوادر الحلبة وخبراتنا الطويلة المتراكمة على مدى 18 عاما من تنظيم هذا السباق"، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي بذلها الشركاء من جميع الجهات الحكومية والخاصة وأفراد في النجاح الكبير الذي تحقق".

إلى ذلك أكد الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن الهيئة تضع فعالية الفورمولا وان في مقدمة أولوياتها كواحدة من أهم الفعاليات ذات الطابع السياحي والترفيهي في مملكة البحرين إضافة إلى بعدها الرياضي المتعلق بسابقات السيارات، مشيرا إلى أن الهيئة نظمت الكثير من الأنشطة الترويجية والحملات التسويقية ذات الصلة بالفورمولا ون ضمن حملتها "مارس في البحرين"، ولافتا إلى أن الشراكات مع منظمي الرحلات السياحية الدولية أحد الدوافع الرئيسية لهذه الزيادة الكبيرة في أعداد السياح الدوليين.

ولفت د. قائدي إلى أنه من المبادرات الرئيسية التي قامت بها هيئة السياحة هي استقبال رحلة طيران مستأجرة من هولندا لأول مرة، وأشار على صعيد ذي صلة إلى تنظيم الهيئة لعدد من الفعاليات الموازية للفورمولا مثل مهرجان البحرين للطعام، ومهرجان "ذهب المنامة"، وذلك لتشجيع هؤلاء السياح الدوليين على قضاء أطول وقت ممكن في البحرين ضمن برنامج ترفيهي متكامل يحقق تطلعاتهم ويصب في إطار تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية البحرين السياحية 2022-2026.

من جانبه أكد القبطان وليد العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج أن دور الناقلة الوطنية كان حاسما في نجاح سباق الفورمولا 1 الذي يحمل اسمها، وقال "أثبتنا للعالم مجددا تميزنا كناقل جوي وشريك جدير بالاحترام والتقدير، كما أسهمنا مع هيئة البحرين للسياحة في الترويج لهذا الحدث العالمي في محافل كثيرة خارج البحرين.

وأوضح القبطان العلوي أن طيران الخليج وهيئة السياحة عملتا معا على تقديم عروض تنافسية بالتعاون مع شركات ومكاتب سياحية إقليمية وعالمية لجذب المزيد من السياح إلى الفورمولا 1، كما أطلقت طيران الخليج باقات التوقف وعطلات طيران الخليج في الوقت المناسب للترويج للفورمولا 1، وهذا ما ظهر جليا في زيادة عدد السياح.

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