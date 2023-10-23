مع الاستعداد لاستضافة النسخة الخامسة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، أعلنت "إثارة" عن الشركاء الجدد للحدث، شركة أبوظبي للطيران والفضاء الجوي وأرينا

تضمن الشراكات الجديدة رؤى استراتيجية ودعماً للارتقاء بتجارب المشجعين خلال عطلة الأسبوع التي تشهد أكبر حدث رياضي في المنطقة

الكشف عن شركة e& كشريك رئيسي لحفلات يا سلام لما بعد السباق، والتي من المقرر أن تضم فنانين حائزين على جوائز ومن ضمنهم Ava Max، وTiësto، وFoo Fighters في نوفمبر

e& هي أيضاً شريك مؤسس لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت "إثارة" اليوم عن توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات وكيانات بارزة في أبوظبي. وستكون كل من شركة أبوظبي للطيران والفضاء الجوي، و"أرينا، الشريكين الرسميين الداعمين للسباق النهائي في موسم الفورمولا 1 لهذا العام في حلبة مرسى ياس، وذلك قبل انطلاق النسخة الخامسة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي،

وتساهم هذه الشراكات الجديدة في دعم رؤية "إثارة" لتقديم تجارب جديدة ومبتكرة للمشجعين ضمن الفعاليات التي تقام في المنطقة، وفي مقدمتها، سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، الذي يعد أكبر حدث رياضي في الشرق الأوسط خلال عطلة الأسبوع، وذلك من خلال الاتفاقيات الجديدة مع أبرز الكيانات الرائدة في أبوظبي التي توفر رؤى استراتيجية لدعم تطور الحدث على الساحة الدولية.

وباعتبارهما شريكين داعمين للحدث، ستقوم شركة أبوظبي للطيران والفضاء الجوي، وأرينا، بتقديم الدعم اللازم لكل من "إثارة" وسباق الجائزة الكبرى في أبوظبي لهذا العام من أجل تقديم حدث مميز للمشجعين والتفاعل معهم، الأمر الذي يوفر تجربة مميزة للحاضرين من المنطقة والقادمين من دول أخرى إلى حلبة مرسى ياس خلال شهر نوفمبر.

وحول الإعلان عن اتفاقية الشراكة، قال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي في إثارة: "مع اقتراب موعد النسخة الخامسة عشرة التاريخية من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، يسعدنا أن نرحب بالشركاء المنضمين إلينا في هذا الحدث؛ شركة أبوظبي للطيران والفضاء الجوي وأرينا وذلك مع الاستعداد وبدء العد التنازلي لسباق الجائزة الكبرى في هذا العام.

وأضاف: "مع استمرار التعاون والابتكار لسنوات طويلة، فلن يقتصر دور هذه الاتفاقية على تقديم الدعم اللازم لسباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، وإنما سيساهم أيضاً في تعزيز مكانة أبوظبي والإمارات العربية المتحدة باعتبارهما وجهة رائدة في مجال الابتكار من خلال التعاون على الساحة العالمية".

وإلى جانب دعم "إثارة" وسباق الجائزة الكبرى، فتساهم هذه الشراكات في تقديم الدعم أيضاً لمشجعي الفورمولا 1 القادمين من جميع أنحاء العالم في رحلتهم لقضاء عطلة أسبوع مميزة في جزيرة ياس.

وقالت إيلينا سورليني، عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي للطيران والفضاء الجوي: "نتطلع إلى تفعيل شراكتنا ضمن هذا الحدث الراقي الذي يشهد حضور المشجعين من جميع أنحاء العالم إلى أبوظبي. نحن على أتم الاستعداد والعزم لتقديم الأفضل للعالم خلال تجربتهم هنا، كما هو الحال في كل عام لضمان أن تكون تجربة هؤلاء المشجعين في العاصمة أبوظبي آمنة ومريحة وحافلة باللحظات المميزة قدر الإمكان".

إلى جانب دعم المشجعين في رحلتهم إلى أبوظبي، سيوفر شركاء الحدث الرئيسيون أيضاً رؤى استراتيجية تساهم في تقديم تجربة شاملة لعشاق الفورمولا 1 والارتقاء بها ضمن الاستعدادات لعطلة أسبوع السباق.

وقال باول بيرجر، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرينا: " بصفتي الرئيس التنفيذي للمجموعة، أنا ملتزم تمامًا بأن تكون أرينا الشركة الرائدة عالميًا في مجال البنية التحتية المؤقتة واسعة النطاق وحلول الأحداث المتكاملة. وتتمثل رؤيتنا في المجموعة بتحقيق تأثير دائم في قطاع استخدام المساحات المؤقت من خلال تصميم وتقديم هياكل مؤقتة وتصميمات داخلية رائعة تضيف قيمة إلى تجربة العملاء وتلبي تطلعاتهم".

وتابع: "تسعدنا مساهمة مجموعة أرينا ودورها في سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، والذي تدعمه أرينا الشرق الأوسط منذ فترة طويلة. إنه لمن دواعي سروري البالغ أن نشارك في هذه الحدث الرائع".

بالإضافة إلى ذلك، وامتداداً لدورها شريك مؤسس لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي #AbuDhabiGP، ستكون e& ستكون الشريك المقدم لحفلات ياسلام لما بعد السباق، والتي من المقرر أن تضم عروضاً مذهلة لفنانين حائزين على الجوائز مثل فرقة Hall of Fame، وFoo Fighters، وAva Max، وTiesto في الاتحاد بارك في ختام موسم الفورمولا 1.

وقال د. أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في e&: "بصفتها شريك مؤسس لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، تتشرف e& بتعزيز دورها لتكون الشريك الرئيسي لتقديم حفلات يا سلام لما بعد السباق، للمساهمة في توفير مجموعة من العروض الترفيهية التي شملت على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية مشاركة أهم الفنانين الموهوبين في العالم. ومع الإعلان عن القائمة المميزة من الفنانين في سباق هذا العام، يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث والمشاركة في تعزيز تجارب الأفراد في هذا الحدث المميز".

ومع استمرار الطلب على تذاكر ختام موسم الفورمولا 1 لهذا العام والاهتمام الهائل من المشجعين في جميع أنحاء العالم، يؤكد المنظمون أن التجارب والباقات لا تزال متاحة للجماهير لتأمين مقاعدهم في أكبر حدث في عطلة الأسبوع في المنطقة.

إلى جانب الاستمتاع بفعاليات سباق الفورمولا 1 خلال عطلة الأسبوع، يمكن لجميع حاملي تذاكر سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي الاستمتاع أيضاً بمجموعة من المزايا الحصرية، مع إمكانية الدخول إلى أحد المتنزهات الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس، وقصر الوطن، ومتحف اللوفر أبوظبي من خلال تذكرة "Yas All In" لجميع الأيام من الأربعاء 22 إلى الإثنين 27 نوفمبر.

ومع ترقب المزيد من الإعلانات المذهلة القادمة، فلا يزال بإمكان المشجعين الحصول على باقاتهم في أكبر حدث رياضي وترفيهي في المنطقة عبر الموقع الالكتروني: www.abudhabigp.com

#بياناتشركات

- انتهى -

