قبل أكثر من شهرين من موعد السباق

أعلن منظمو الحدث عن نفاذ جميع تذاكر المدرجات وتذاكر تلة أبوظبي نظرًا للإقبال غير المسبوق على تذاكر السباق الختام لبطولة العالم للفورمولا1 في أبوظبي

إضافة مدرج مؤقت على المسار المستقيم الشمالي استجابة للطلب المتزايد على تذاكر الحدث

تبقي عدد محدود من تذاكر باقات الضيافة للحدث الرياضي الترفيهي الأضخم في المنطقة

الإمارات العربية المتحدة أبوظبي : أعلنت حلبة مرسى ياس رسميًا عن نفاد جميع تذاكر المدرجات وتذاكر تلة أبوظبي لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2022 في أبوظبي، ليؤكد السباق الختامي لبطولة العالم للفورمولا1 مكانته الهامة عالميًا على روزنامة البطولة محققًا طلبًا غير مسبوق من مشجعي الفورمولا1 الذين بادروا بحجز تذاكرهم خلال فترة قياسية للاستمتاع بفعاليات وسباقات عطلة الأسبوع الرياضية الترفيهية الأضخم في المنطقة.

وشهدت تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 لعام 2022، الذي تستضيف جزيرة ياس فعالياته ما بين 17 و20 نوفمبر، إقبالًا هائلًا عالميًا ومحليًا، ومبيع جميع تذاكر تلة أبوظبي وتذاكر المدرجات، بما في ذلك تذاكر المدرج الإضافي المؤقت المطل على المسار المستقيم الشمالي، قبل أكثر من شهرين من وصول فرق الفورمولا1 والسائقين إلى أبوظبي.

وقدم سباق العام الماضي أحداثَا ستظل في ذاكرة الفورمولا1 لسنوات طويلة، حيث استضافت حلبة مرسى ياس على مسارها بتصميمه الجديد سباق الحسم التاريخي على لقب بطولة العام الماضي، والذي تمكن خلاله ماكس فيرستابن من الفوز بالسباق وتحقيق بطولة العالم للسائقين خلال اللفة الأخيرة منه. وبعد أحداث الإثارة والتشويق في سباق الموسم الماضي، بادر عشاق رياضة الفورمولا1 في مختلف أنحاء العالم إلى المسارعة بحجز تذاكرهم لسباق هذا العام في وقت مبكر لئلا يفوتوا فرصة الاستمتاع بمتابعة أحداث ومجريات سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي والتجربة الرائعة التي يقدمها.

وبهذه المناسبة، علق سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: "يسعدنا الإعلان رسميًا عن نفاد جميع تذاكر المدرجات وتذاكر تلة أبوظبي لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2022، ويؤكد هذا الأمر المكانة الهامة للسباق على روزنامة البطولة وشغف واهتمام جمهور الفورمولا1 بمتابعة السباق في أبوظبي التي أصبحت وجهة عالمية رائدة لكبرى الفعاليات الرياضية والترفيهية".

وأضاف: "بادرنا إلى الاستجابة للطلب المتزايد على تذاكر السباق من خلال إضافة مدرج جديد مؤقت بإطلالة رائعة على المسار المستقيم الشمالي من الحلبة، وشهدت تذاكر هذا المدرج الجديد إقبالًا هائلًا أسفر عن مبيع جميع تذاكره في وقت قياسي بما يعكس نمو رياضة السيارات في المنطقة. ندرك أن البعض لم يتمكن من حجز تذكرته لهذا العام في هذه الموقع ذات الشعبية الكبيرة، ونعمل حاليًا على وضع خطة لاطلاق تذاكر سباق العام القادم في موعد مبكر لنقدم لجمهورنا فرصة الاستمتاع بعطلة أسبوع سباق حافلة بالترفيه والمتعة في حلبة مرسى ياس".

ولا يزال هناك عدد محدود من تذاكر باقات الضيافة للسباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا1، ويمكن للراغبين بمتابعة مجريات السباق المبادرة بحجز إحدى باقات الضيافة المتوفرة في لونا لاونج، أو المدرج الغربي، أو مدرج المسار المستقيم، أو شرفة المنعطف التاسع، أو جناح شمس.

كما تتيح باقات الضيافة فئة ثلاثة أيام لحامليها فرصة الاستمتاع بحفلات مهرجات ياسلام لما بعد سباق الجائزة الكبرى والتي تحييها نخبة من أكبر نجوم عالم الغناء والموسيقى العالميين في الاتحاد بارك.

ويعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 لهذا العام بختام رائع وحماسي في مسار حلبة مرسى ياس لموسم الفورمولا1، كما تشهد مناطق الواحات العديد من الفعاليات الترفيهية والأنشطة التفعالية والعروض الحياة المناسبة لجميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار، فيما تشهد جزيرة ياس العديد من الأنشطة الترفيهية والعروض المميزة، بما في ذلك حفلات مهرجان ياسلام لما بعد سباق الجائزة الكبرى.

وكان منظمو الحدث قد كشفوا خلال الفترة السابقة عن اثنين من نجوم حفلات ما بعد السباق لهذا الموسم، إذ تحيي فرقة سويديش هاوس مافيا حفلة مساء الجمعة، فيما يحيي كيندريك لامار حفلة مساء السبت، ويعلن منظمو الحدث خلال الفترة القادمة عن باق نجوم حفلات ما بعد السباق لهذا الموسم.

للمزيد من المعلومات عن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2022، يرجى زيارة www.yasmarinacircuit.com.

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لمحة عن شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات

تعمل شركة أبوظبي لإدارة رياض السيارات من مقرها الرئيسي الواقع في حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس على تقديم تجارب فريدة ذات مستوى عالمي في مختلف أنحاء أبوظبي منذ عام 2009.

وعملت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات على الترويج للعديد من كبرى الفعاليات العالمية، بما في ذلك سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، بالإضافة إلى ما يزيد عن 400 فعالية سنويًا تتضمن أنشطة الصحة واللياقات البدنية وسباقات السيارات والفعاليات الترفيهية ومؤتمرات الأعمال الكبرى. كما توفر الشركة أيضًا برنامجًا رائدًا لتجارب القيادة لكل من الشركات أو الأفراد على مدار العام في حلبة مرسى ياس. وبفضل هذه المجموعة الرائدة من الخبرات الواسعة، تتمتع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات بفريق عمل يتميز بخبراته الإقليمية الهائلة في تسويق الفعاليات والتواصل والترويج وإدارة المشاريع.

وبفضل هذه المواهب، تحتل شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات مكانة رائدة في إدارة الأعمال الرياضية. وتعمل الشركة حاليًا على توسيع أعمالها ونشاطاتها وشراكاتها الاستراتيجية في نشاطات لا ترتبط مباشرة بحلبة مرسى ياس، ويأتي ذلك ضمن مساعيها الرامية إلى تنفيذ رؤيتها طويلة الأجل الواسعة تماشيًا مع شركائها الاستراتيجيين في أبوظبي.

نبذة عن حلبة مرسى ياس

تعتبر حلبة مرسى ياس الواقعة على جزيرة ياس في أبوظبي أهم منشأة رياضية ترفيهية متعددة الاستخدامات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجذب أنظار العالم سنوياً عندما يقام سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1. وبالإضافة إلى جدولها الحافل بالعديد من الأحداث الرياضية وفعاليات رياضة السيارات المخصصة للمحترفين والهواة مثل سباقات الدراج وأمسيات القيادة.

كما تعد حلبة مرسى ياس من رواد الاستدامة في قطاع رياضة السيارات، وحققت تقييم ثلاث نجوم ضمن برنامج الاستدامة البيئية لدى الاتحاد الدولي للسيارات، والذي يعد أعلى تقييم استدامة يمنحه الاتحاد. ويؤكد هذا التقييم التزام الحلبة طويل الأمد بالاستدامة نحو الوصول إلى حيادية الكربون بحلول عام 2030 تماشيًا مع أهداف الفورمولا1.

تعتبر حلبة مرسى ياس أيضاً مقراً إقليمياً مفضلاً لإقامة العديد من المناسبات والفعاليات الترفيهية والمجتمعية، والمؤتمرات والاجتماعات الرسمية لما تتمتع به من تجهيزات ومنشآت عصرية. كما يمكن لزائري الحلبة أيضاً تجربة مهاراتهم واختبار شعور الحماس والإثارة باحتراف بقيادة عربات الكارتينج، أو حتى قيادة سيارة أستون مارتن جي تي 4 بسرعة 200 كلم/الساعة على مسار سباقات الفورمولا 1، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم للحصول على رخصة قيادة المتسابقين المحترفين من مدرسة ياس لسباقات السيارات. وللباحثين عن ممارسة الرياضة في بيئة آمنة يمكنهم الانضمام إلى فعالية "تدرّب في ياس" أو مقابلة الأصدقاء وتناول أشهى الوجبات الخفيفة والمرطبات في ملتقى ياس، مؤكدة مكانتها الرائدة باعتبارها ملتقى الابطال.

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