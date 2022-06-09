الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: حصد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي لعام 2021 أربعة جوائز خلال النسخة التاسعة من حفل توزيع جوائز قطاع صناعة الرياضة للشرق الأوسط الذي يسلط الضوء على أهم الفعاليات الرياضية في المنطقة خلال الموسم.

وحققت النسخة 13 من سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 أرقامًا قياسيًا، وحسمت أحداثها لقب بطولة العالم للسائقين بين ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون على التصميم الجديد لمسار حلبة مرسى ياس. فيما تابع السباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا1 ما يزيد عن 108 مليون مشاهد في مختلف أرجاء العالم. ومع الجماهيرية الواسعة التي حققها السباق في عام 2021 والشعبية المتزايدة التي تتمتع بها رياضة الفورمولا1، يشهد السباق الختامي لموسم 2022 إقبالًا غير مسبوق على تذاكر الحدث بمختلف فئاتها.

وبهذه المناسبة، علق سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: "نهدي هذه الجائزة لجميع شركائنا في تنظيم السباق في حلبة مرسى ياس، حيث تتضافر جهود كوادر العمل لدى نخبة من كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة في المنطقة لتقديم حدث عالمي يؤكد المكانة الريادية التي تتمتع بها أبوظبي في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية".

وحقق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2021 الجائزة الذهبية عن فئة أفضل حدث رياضي في العام، بعد تصويت لجنة مستقلة من الحكام تضم نخبة من خبراء قطاع الرياضة في المنطقة، كما أحرز جائزة أفضل تواصل مع الجمهور في حدث رياضي احترافي، والتي تمنح عبر تصويت الجمهور. كما فاز الحدث بجائزة المركز الثاني عن فئة أفضل حملة تسويقية رياضية.

وتابع النعيمي: "وتأتي هذه الجوائز نتيجة التعاون الوثيق الذي يجمعنا مع شركائنا في تنظيم الحدث في كل من شركة الاتحاد للطيران وأدنوك، بالإضافة إلى جميع شركائنا الاستراتيجيين في أبوظبي الذين يدعموننا على مدار العام لتنظيم الحدث بأفضل المعايير العالمية. وبالإضافة إلى جميع الشركاء والموردين الذي يساهمون في نجاح الحدث وريادته، نشكر المشجعين وجمهور الفورمولا1، الذين بحضورهم تتميز أجواء سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي وتجعل منه تجربة لا تنسى".

وبدورها علقت أمينة طاهر، نائبة الرئيس لشؤون العلامة التجارية والتسويق والرعايات في مجموعة الاتحاد للطيران: "نهنئ جميع الشركاء المساهمين في تنظيم ونجاح سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، تمثل جوائز قطاع

صناعة الرياضة للشرق الأوسط دليلًا إضافيًا عن أسباب استمرارنا في دعم الحدي ورعايته. فيما يحتفل الحدث ورعايتنا له العام الرابع عشر، فإننا نتطلع إلى متابعة العمل على التطوير وفتح آفاق جديدة نجمع فيها جمهور الفورمولا1 في المنطقة والعالم بأجمعه في أبوظبي".

كما أضاف الدكتور سيف سلطان الناصري، مدير الوارد البشرية بمجموعة أدنوك: "انطلاقًا من شراكتنا الطويلة مع سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، فإننا سعداء بهذا التقدير الذي حققته هذه التجربة المميزة والحدث العالمي الذي يجمع عشاق السباقات وهواة الأحداث الرياضية ومختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات خلال حفل توزيع جوائز قطاع صناعة الرياضة للشرق الأوسط. قدم السباق من البطولة في العام الماضي تجربة رائعة للجمهور على مسار السباق وخارجه، ونحن نتطلع مجددًا للتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وحلبة مرسى ياس لتنظيم الحدث الأهم على روزنامة بطولة العالم للفورمولا1".

بعد نجاح الهائل لسباق الجائزة الكبرى في أبوظبي في عام 2021، يقام سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2022 من 17 إلى 20 نوفمبر في حلبة مرسى ياس، مقدمًا لجمهوره أربعة أيام حافلة بالإثارة والأنشطة الترفيهية والسباقات المشوقة. وتشهد تذاكر الحدث لهذا العام إقبالًا غير مسبوق، ويحث المنظمون الجمهر على حجز تذاكرهم بأسرع وقت وعدم تفويف فرصة متابعة أحدث أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية في العام.

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لمحة عن شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات

تعمل شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات من مقرها الرئيسي الواقع في حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس على تقديم تجارب فريدة ذات مستوى عالمي في مختلف أنحاء أبوظبي منذ عام 2009.

وعملت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات على الترويج للعديد من كبرى الفعاليات العالمية، بما في ذلك سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، بالإضافة إلى ما يزيد عن 400 فعالية سنويًا تتضمن أنشطة الصحة واللياقات البدنية وسباقات السيارات والفعاليات الترفيهية ومؤتمرات الأعمال الكبرى. كما توفر الشركة أيضًا برنامجًا رائدًا لتجارب القيادة لكل من الشركات أو الأفراد على مدار العام في حلبة مرسى ياس. وبفضل هذه المجموعة الرائدة من الخبرات الواسعة، تتمتع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات بفريق عمل يتميز بخبراته الإقليمية الهائلة في تسويق الفعاليات والتواصل والترويج وإدارة المشاريع.

وبفضل هذه المواهب، تحتل شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات مكانة رائدة في إدارة الأعمال الرياضية. وتعمل الشركة حاليًا على توسيع أعمالها ونشاطاتها وشراكاتها الاستراتيجية في نشاطات لا ترتبط مباشرة بحلبة مرسى ياس، ويأتي ذلك ضمن مساعيها الرامية إلى تنفيذ رؤيتها طويلة الأجل الواسعة تماشيًا مع شركائها الاستراتيجيين في أبوظبي.

نبذة عن حلبة مرسى ياس

تعتبر حلبة مرسى ياس الواقعة على جزيرة ياس في أبوظبي أهم منشأة رياضية ترفيهية متعددة الاستخدامات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجذب أنظار العالم سنوياً عندما يقام سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1. وبالإضافة إلى جدولها الحافل بالعديد من الأحداث الرياضية وفعاليات رياضة السيارات المخصصة للمحترفين والهواة مثل سباقات الدراج وأمسيات القيادة.

كما تعد حلبة مرسى ياس من رواد الاستدامة في قطاع رياضة السيارات، وحققت تقييم ثلاث نجوم ضمن برنامج الاستدامة البيئية لدى الاتحاد الدولي للسيارات، والذي يعد أعلى تقييم استدامة يمنحه الاتحاد. ويؤكد هذا التقييم التزام الحلبة طويل الأمد بالاستدامة نحو الوصول إلى حيادية الكربون بحلول عام 2030 تماشيًا مع أهداف الفورمولا1.

تعتبر حلبة مرسى ياس أيضاً مقراً إقليمياً مفضلاً لإقامة العديد من المناسبات والفعاليات الترفيهية والمجتمعية، والمؤتمرات والاجتماعات الرسمية لما تتمتع به من تجهيزات ومنشآت عصرية. كما يمكن لزائري الحلبة أيضاً تجربة مهاراتهم واختبار شعور الحماس والإثارة باحتراف بقيادة عربات الكارتينج، أو حتى قيادة سيارة أستون مارتن جي تي 4 بسرعة 200 كلم/الساعة على مسار سباقات الفورمولا 1، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم للحصول على رخصة قيادة المتسابقين المحترفين من مدرسة ياس لسباقات السيارات. وللباحثين عن ممارسة الرياضة في بيئة آمنة يمكنهم الانضمام إلى فعالية "تدرّب في ياس" أو مقابلة الأصدقاء وتناول أشهى الوجبات الخفيفة والمرطبات في ملتقى ياس، مؤكدة مكانتها الرائدة باعتبارها ملتقى الابطال.

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