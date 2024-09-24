الرياض، المملكة العربية السعودية- جمعت قمة IDC لمديري المعلومات في المملكة العربية السعودية 2024 أكثر من 1,000 من كبار صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في المملكة هذا الأسبوع في فندق فيرمونت الرياض. استضافت شركة International Data Corporation (IDC) في الفترة من 18 إلى 19 من سبتمبر القمة التي تناولت موضوع مستقبل تكنولوجيا المعلومات: إعادة التفكير في التحول الرقمي لإرساء الأساس لعالم قوامه الذكاء الاصطناعي.

صرح حمزة نقشبندي، مدير IDC في المملكة العربية السعودية والبحرين، قائلاً: "يكمن الذكاء الاصطناعي في قلب رؤية المملكة العربية السعودية بشأن الاقتصاد الديناميكي المستعد للمستقبل". "إن التزام المملكة بالابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي يؤهلها للعب دور رائد عالميًا في العصر الرقمي، مما ييسر سبل النمو المستدام والأمن ويوفر فرصًا مهمة للأجيال المستقبلية."

ألقى Thomas Meyer، المدير العام ونائب رئيس المجموعة في IDC EMEA، الكلمة الرئيسية في الحدث، والتي ألقت الضوء على الإمكانيات الثورية للذكاء الاصطناعي والحاجة الملحة لمديري المعلومات لتبني إستراتيجية تقضي بمنح الأولوية للذكاء الاصطناعي. صرح Meyer، قائلاً: "إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد موجة من الابتكار؛ بل إنه حجر الأساس الذي يدعم الميزة التنافسية في الاقتصاد الرقمي اليوم". "وأود أن أشير إلى أن الذين يعمدون إلى الاستفادة من إمكاناته الفائقة سيحتلون مواقع الصدارة في العصر القادم من التحول الرقمي."

إضافةً إلى ذلك، استضافت القمة النسخة الافتتاحية من CIO50 Saudi Arabia Awards. وتجدر هنا الإشارة إلى أن حدث الجوائز هذا الذي تقوم على تنظيمه Foundry (إحدى شركات IDG, Inc.‎)، قد كرم أفضل 50 من مسؤولي المعلومات وكبار المسؤولين التنفيذيين في المملكة تقديرًا لهم على دورهم في دفع عجلة الابتكار والتغيير الاستثنائيين داخل مؤسساتهم وفي كل أنحاء المملكة العربية السعودية.

تضمن جدول أعمال القمة سلسلة من المسارات المخصصة التي قدمت مخططًا ينظم كيفية اقتناص المؤسسات لفرص النمو الجديدة وتحسين العمليات وتعزيز تجارب العملاء. وقد تناولت هذه الجلسات القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه رواد تكنولوجيا المعلومات في عالم اليوم الذي تزداد فيه درجة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تحقيق قيمة تجارية من البيانات والاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة والمنصات منخفضة التعليمات البرمجية وإعادة تصور عنصر الأمن والمرونة واستمرارية الأعمال لعصر "الذكاء الاصطناعي في كل مكان".

كان من أبرز الفعاليات الحلقات النقاشية العديدة التي جرت طوال فترة الحدث. هذا، وقد تضمنت الجلسات رؤى حصرية من رواد الصناعة الإقليميين والدوليين المرموقين، وتناولت بالنقاش موضوعات حيوية، مثل تطوير نماذج التشغيل المثلى لتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التركيز على المواطنين عن طريق المدن الذكية، وتحسين أداء تكنولوجيا المعلومات وقيمة الأعمال، وتنفيذ إستراتيجيات أفضل الممارسات لاختيار البائعين وإدارتهم.

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