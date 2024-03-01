دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشاركتها في معرض IPS للعقار 2024، والذي عُقد على مدار 3 أيام بمشاركة 125 عارض محلي وعالمي، لتبادل الخبرات واستعراض أحدث المشاريع وأكثر الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها القطاع العقاري.

وعلى هامش الحدث كرم سعادة مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي شركة نخيل لإدارة المجتمعات بمناسبة حصولهم على تصنيف "فئة البلاتينيوم" في منظومة تصنيف شركات إدارة عقارات الملكية المشتركة من مؤسسة التنظيم العقاري، بناءً على سنوات خبرتها الواسعة في إدارة عقارات الملكية المشتركة، وسعيها في تطبيق أفضل المعايير العالمية في الإدارة، مما أدى إلى رفع مستوى جودة الخدمات وخلق بيئة عقارية محترفة.

بدوره كرّم محمد خليفة بن حماد، مدير إدارة أول، إدارة ملكية العقارات المشتركة في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي، شركة نخيل وشركة دبي لإدارة المجمعات؛ نظير جهودهم وفوزهم بفئة أفضل شركة لإدارة المجتمعات لسنة 2023 في المؤتمر العالمي للعقارات.

وبحضور ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري، ومحمد البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المُؤسّسي، وعلي آل علي، مدير إدارة الرقابة العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري؛ وسيف السويدي، مدير إدارة التراخيص والتمكين العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري، تمّ تكريم صاحب المعاملة الاستثماريّة في البيع رقم (1,000,001) بالإضافة إلى مجموعة من الوسطاء والمستثمرين العقاريين وعدد من المطورين، وذلك ضمن الفئات التالية: فئة أعلى الوسطاء المواطنين من حيث قيمة المبيعات في عام 2023 وشملت كلاً من محمد الماس حارب حارب الفلاسي وعلي عبدالله أحمد الحاج الزرعوني. وفئة الوسطاء من غير المواطنين من حيث قيمة المبايعات من 2019 الى 2023 وضمّت كلاً من: محمد فاز صوص، ومهند ناجي الوادية، وارتور أحمدوف.

فيما تم تكريم عبدالواحد أحمد راشد شبيب و خالد عبدالرحيم أحمد العطار في فئة أعلى المستثمرين المواطنين من حيث القيمة في عام 2023. وميرويس عبدالعزيز في فئة أعلى المستثمرين غير المواطنين من حيث القيمة في عام 2023. بينما جاءت كلاً من عائشة علي ميرزا عبدالرحمن والينا اناتولي اندريفا، و سبيده ايراج علي ازهاريان وعائشة يوسف صالح سالم حسن الحمادي ومريم حسن سالم بن عون العليلي كأعلى 5 وسطاء نساء مواطنات خلال 2023. وفي فئة أعلى 5 وسطاء نساء غير مواطنات خلال 2023 تمّ تكريم: الينا ادمكو، ونمرة، وراؤو محمد اميل اصف ، والفيرا شارشينالييفا، وافجينيا فينوكوروفا.

وقد حرصت دائرة الأراضي والأملاك في دبي باستمرار على توفير بيئة عقاريّة رياديّة، وتمكين المجتمع العقاري بجميع فئاته من خلال خدمات عقاريّة استباقيّة سلسة، وبنية تحتيّة رقمية رائدة، والتي واكبت عبرها رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وكان لها الفضل في تعزيز تجربة الوسطاء والمستثمرين، ودعم مسيرتهم الطموحة نحو تحقيق التميّز والإنجاز.

وكان معرض IPS للعقار قد شهد سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل والعروض التقديمية، ومنها جلسة حوارية بعنوان "القدرة على تحمل تكاليف الإسكان وتأثير أسعار الفائدة المتزايدة: تحدي متزايد يواجه الشركات العقارية"، إلى جانب تنظيم مسابقة للشركات العقارية الناشئة "بروبتيك"، التي تطرح أحدث المشاريع في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير وإدارة العقارات، ومساعدة الأفراد والشركات في البحث عن العقارات وشرائها وبيعها، وكيفية توظيف الأنظمة التقنية المبتكرة التي تتيح للتكنولوجيا التحكم في جميع جوانب العقار.

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