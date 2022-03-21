تزامناً مع إطلاق أحدث منتجاتها في مجال الإضاءة

تحقيق مبيعات بقيمة 6.9 مليار يورو في عام 2021

كريم مسعد: الاستدامة جوهر عمل الشركة وجميع منتجاتنا تتجه نحو هذا الهدف بأعلى معايير الجودة العالمية

القاهرة: نظمت شركة "سيجنفاي"، الرائدة عالمياً في حلول الإضاءة والإضاءة المتصلة والمراقبة والتحكم عن بعد، ورشة عمل للصحفيين تناولت خلالها أحدث حلول تكنولوجيا الإضاءة الحديثة وعرض لأحدث منتجات الشركة المبتكرة من أجهزة الUV-C والإضاءة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا إضاءة مزارع الدواجن وغيرها، وكذلك شملت الورشة عرض لاستراتيجية سيجنفاي لتحقيق الاستدامة من خلال منتجاتها المبتكرة في إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

وصرح كريم مسعد، مدير قطاع المشروعات بسيجنفاي مصر وشمال شرق إفريقيا:" أنه في ظل استضافة مصر لمؤتمر ( COP27 ) للمتغيرات المناخية نهاية العام الحالي، نحرص في سيجنفاي على مواكبة هذا الحدث الهام من خلال عرض استراتيجيتنا في مجال التنمية المستدامة والتي نركز فيها على العمل من خلال 6 أهداف رئيسية من 17 هدف من أهداف الأمم المتحدة، حيث تستهدف سيجنفاي من خلال استراتيجيتها العالمية العمل على إطلاق الإمكانات غير العادية لتكنولوجيا الإضاءة من أجل تحسين حياة المواطنين وتقديم حياة أكثر إشراقًا وعالم أفضل على المستوى الاقتصادي والصحي والبيئي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تمثل الاستدامة جوهر عمل الشركة وجميع منتجاتنا تتجه نحو هذا الهدف بأعلى معايير الجودة العالمية."

وأضاف مسعد:" لقد نجحنا في سيجنفاي من تحقيق مبيعات بقيمة 6.9 مليار يورو في عام 2021، وكذلك تحقيق حياد الكربون بنسبة 100٪ في سبتمبر 2020، والوصول إلى أعلى إيرادات من خلال العمل على تطوير مصابيح LED الموفرة للطاقة، وذلك باستخدام مصادر متجددة للطاقة بنسبة 100٪، وتم استخدام الطاقة الشمسية في الإضاءة ل 5 مليون شخص على مستوى العالم."

وعلى المستوى المحلي أشار "مسعد" أن مصر تعد مركزا رئيسيا لأعمال الشركة في منطقة شمال وشرق أفريقيا، مؤكداً على أن استراتيجية عمل الشركة تستند على التعاون المستمر مع الحكومة والقطاع الخاص، وتسعى سيجنفاي من خلال تواجدها في السوق المصري على زيادة حصتها السوقية في مشروعات الإضاءة للشوارع والطرق وتوسيع نطاق أعمالها في مجال أجهزة ومنتجات UV-C والعمل على إطلاق وحدات الإضاءة ثلاثية الأبعاد التي يتم انتاجها باستخدام “Recycling” أو أعادة التدوير وكذلك العمل على توسيع شبكة شركاؤنا من المطورين والموزعين المعتمدين"CSI " مع التوسع في قطاع التجزئة لمعظم المنتجات

كما تم خلال ورشة العمل شرح لأحدث منتجات سيجنفاي من الإضاءة الحديثة والتي تركز على الصحة العامة وتختص بإضاءة الصوبات الزراعية ومزارع الدواجن وإمدادهم بالإضاءة المتخصصة والمبتكرة التي تعمل في الصوبات الزراعية على توفير الأطعمة المختلفة طوال العام وبأعلى جودة، وكذلك في إضاءة مزارع الدواجن لضمان بيئة آمنه وصحية للدواجن ولزيادة إنتاجيتها، وفي نفس الوقت مناسبة وموائمة للعمل الإنساني في هذه البيئة.

وجدير بالذكر أن سيجنفاي قد طرحت مؤخراً أحدث منتجاتها من أجهزة الإضاءة UVC التي تعمل بتقنية الأشعة فوق البنفسجية – سي، على تعقيم وتطهير كافة الأدوات والأسطح والهواء من الفيروسات والبكتيريا لتوفير بيئة صحية آمنة وخالية من الفيروسات، وذلك في إطار سعي سيجنفاي للعمل على تطوير حلول الإضاءة الذكية وتقديم منتجات متنوعة تخدم المجتمعات التي تعمل بها. وكذلك حلول الإضاءة LiFi، التي تمنحك اتصالاً سريعًا وآمنًا وموثوقًا بالإنترنت.

كما تعمل تكنولوجيا الليد على توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 70%، كما تعمل على تحسين الأداء وخفض التكلفة التشغيلية وأيضا تقليل الأعطال وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويمكن لهذه الأنظمة الحديثة تقليل تكاليف الصيانة وتحسين عوامل الأمان والاستدامة.

هذا وقد شاركت “سيجنفاي” في العديد من المشروعات القومية الضخمة التي يتم تنفيذها بمصر مؤخراً، ومن بينها القيام بإضاءة نفق “أحمد حمدي 2” وتوفير معدات الإضاءة داخل الأربعة أنفاق الأخرى في بورسعيد والإسماعيلية بالإضافة إلى إضاءة واجهة محطة مصر للسكك الحديدية في الإسكندرية بجانب إضاءة العديد من الملاعب الرياضية في القاهرة والجيزة والعاصمة الإدارية الجديدة ضمن سلسلة من المشروعات الأخرى.

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عن سيجنفاي:

تعد شركة " سيجنفاي" (Euronext: LIGHT) الشركة العالمية الرائدة في مجال الإنارة المخصصة للشركات والمستهلكين من الأفراد، وكذلك الإنارة لاستخدامات إنترنت الأشياء، وتوفر منتجاتها من Philips وأنظمة الإضاءة المتصلة والخدمات القائمة على البيانات، قيمة تجارية، من شأنها أن تحول وتعزز التحول في حياة الأفراد، سواء داخل المنازل أو المباني أو الأماكن العامة.

وبحلول عام 2021 بلغت مبيعات الشركة 6.9 مليار يورو، وعدد الموظفين لديها ل 37,000 موظف، وعززت تواجدها في أكثر من 70 دولة من دول العالم، وتهدف لاطلاق العنان لإمكانات الضوء غير العادية لحياة أكثر إشراقًا وعالم أفضل. وقد حققت الشركة حياد الكربون في عام 2020، ودخلت في مؤشر داو جونز العالمي للاستدامة منذ الاكتتاب في العام الأول، لأربع سنوات متتالية وحصلت على لقب رائد الصناعة في 2017 و2018 و2019.

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