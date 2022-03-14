استضاف إكسبو 2020 أول مؤتمر في المنطقة حول "مستحضرات التجميل النظيفة والصديقة للبيئة"

خبراء "مستحضرات التجميل النظيفة والصديقة للبيئة في أول لقاء من نوعه تحت مسمى "الابتكار في مجال الجمال النظيف الفرنسي" من تنظيم مجموعة شلهوب، ضمن معرض إكسبو 2020 دبي.

خلال هذه الفعالية، تناول خبراء الصناعة والعلامات التجارية الرائدة في مجال "الجمال النظيف والصديق للبيئة " أهمية هذا القطاع، والمنتجات المستقبلية بالإضافة إلى آخر التطورات في هذا المجال.

ساهمت الفعالية في تعزيز التزام مجموعة شلهوب بتطوير صناعة "الجمال النظيف والصديق للبيئة " في المنطقة، مما يعبد الطريق لتثقيف المستهلكين وتوعيتهم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة- في إطار فعاليات "شهر الابتكار" التي تقام بمعرض إكسبو 2020 دبي، استضافت مجموعة شلهوب مؤتمر "الابتكار في مجال الجمال النظيف الفرنسي" ضمن "جناح فرنسا". وقد جمعت الفعالية كوكبة من الخبراء والعلامات التجارية والباحثين لعرض أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال صناعة "الجمال النظيف"، مسجلين بذلك انعقاد أول مؤتمر من نوعه في المنطقة.

يذكر أن الفعالية التي أقيمت تحت إشراف و تنشيط جولي إكزرتييه ، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة العلامة التجارية الفرنسية لمستحضرات إكزرتييه تريزور دي ألب “Exertier Trésor des Alpes” للجمال النظيف ، قد شهدت مشاركة خبراء من القطاع ، والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي والكوسميتيك فالي "Cosmetic Valley" ، لمناقشة أهمية "الجمال النظيف"، والمنتجات المستقبلية بالإضافة إلى أحدث تطورات القطاع. كما جمع اللقاء متحدثين رسميين ممثلين للعلامات التجارية الرائدة في مجال "الجمال النظيف" أمثال، لي سوكريه دو لولي "Les Secrets de Loly"، أول تايغرز "All Tiger"، لا بوش روج "La Bouche Rouge" ، و نيديكو "nidéco "، الذين تناولوا تعريف " الجمال النظيف" والغرض منه من منظور علاماتهم التجارية وتوجهاتهم. هذا، وأظهرت إحدى الدراسات الحديثة التي أجرتها مجموعة شلهوب والتي تضمنت أكثر من 1800 مستهلك من دول مجلس التعاون الخليجي، أن 30٪ من المشاركين أبدوا اهتمامًا بمعرفة المزيد عن اتجاهات العناية بالبشرة باستخدام منتجات "الجمال النظيف والصديق للبيئة ". ودلت الدراسة على أن حركة الجمال الواعية تكتسب زخمًا في المنطقة حيث يحرص المستهلكون على دمج حلول شاملة ونظيفة لنظام العناية بالبشرة، وهو اتجاه أسهمت الجائحة في تسريعه.

تعقيباً على الموضوع، قال ديفيد فيركرويس، رئيس الشركات المُدارة لدى مجموعة شلهوب: "تعد دول مجلس التعاون الخليجي من أسرع أسواق التجميل نموًا على مستوى العالم، وهي سوق تتوقع مجموعة شلهوب أن تبلغ قيمتها أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي في العام 2022، مقابل 1.2 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020. هذا وأعادت السنوات القليلة الماضية بلورة تعريف سوق مستحضرات التجميل في دول مجلس التعاون الخليجي كون المزيد من المستهلكين أصبحوا على دراية باستخدام منتجات نظيفة مفيدة لبشرتهم مع مراعاة تأثير استهلاكها على البيئة. ففي مجموعة شلهوب، نعمل أن نجعل علامات التجميل النظيفة والمستدامة في متناول المستهلكين في المنطقة، بالتزامن مع إنشاء نظام بيئي تعلمي وتوعوي "

وتسعى مجموعة شلهوب لتطوير قدراتها ودمجها بشكل استراتيجي لتحفيز ودعم عادات الاستهلاك الواعية والنظيفة لدى المستهلكين، سواء تعلق الأمر بمحاذات نهج العلامات التجارية العالمية والمحلية التي تدعو إلى الاستهلاك النظيف، أو بدعم الأبحاث والدراسات التي تعزز إمكانية الوصول إلى هذه المنتجات. فضلاً عن حرص المجموعة على إحداث فرق إيجابي يؤثر بشكل دائم اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

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