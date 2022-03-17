أعلنت شركة التنمية الغذائية عن المشاريع الـ ٥ المتأهلة لجائزة الريادة الشاملة لتحدى الاستدامة خلال مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للدواجن المقام برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس/ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.

وكان التركيز في هذا التحدي على إيجاد حل يعالج مخلفات الدواجن على نحو مجدي من حيث التكلفة والقيمة التجارية المضافة بما ينعكس إيجابيا على نشاط الشركة وعلى الجوانب البيئية في المملكة العربية السعودية وبالمحصلة على النظام البيئي العالمي. وقد شارك في هذا التحدي ٩٣ متنافسًا من جميع أنحاء العالم. وتضمنت قائمة المتأهلين النهائيين الذين تم ترشيحهم لهذا التحدي على: Insectum وPolymeron من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (KAUST)، و Proteinea من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، و Greenfield من كوريا الجنوبية، وجامعة Shanghai Jiao Tong من الصين.

وفي هذا السياق علق السيد أحمد عسيلان، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب: " تثمن شركة التنمية رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس/ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي لجائزة الريادة الشاملة لتحدي الاستدامة."

تعد التنمية لاعباً رائداً في صناعة الدواجن في المملكة، حيث تقدم منتجات عالية الجودة لعملائها بفضل نموذج العمل التشغيلي الاستثنائي الذي تتبعه تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومبادرة السعودية الخضراء

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