مسقط: تستعد محافظة شمال الباطنة لانطلاق النسخة الأولى من منتدى صحار للاستثمار 2024، الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة يومي 26 و27 فبراير القادم، ويستعرض الفرص والمقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة وتجسدها التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها مختلف القطاعات.

ويأتي تنظيم منتدى صحار للاستثمار في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتنمية المحافظات واستغلال الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، ضمن تطلعات الرؤية المستقبلية عمان 2040، لتحقيق تنمية جغرافية شاملة قائمة على مبدأ اللامركزية، حيث سيتضمن المنتدى جلسات حوارية واوراق عمل ولقاءات جانبية بين مختلف المشاركين.

ويسعى المنتدى إلى تسليط الضوء على التطورات التي تشهدها مدينة صحار كقبلة استثمارية متطورة وواعدة. وهو ما يتناغم مع أهداف غرفة تجارة وصناعة عمان لتعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة استثمارية جذابة، ودعم القطاع الخاص للاستفادة من مختلف فرص الاستثمارية والتجارية. كما يسعى المنتدى إلى إيجاد منصة تواصل مباشرة بين المشاركين، يمكن ان تسهم في بلورة مناقشات مثمرة وشراكات تجارية.

وأكد المهندس سعيد بن علي العبري، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة، على المقومات الاقتصادية المتطورة في المحافظة، وقال: "تشهد مدينة صحار، بما تضمه من صناعات ومشاريع كبيرة ومتوسطة، يقدر حجمها بأكثر من 35 مليار دولار أمريكي نموًا كبيرًا ومتسارعا، وان التنوع الاستثماري الكبير في المحافظة يعطس بأنها بيئة اقتصادية خصبة وجاذبة، ووجهة للرساميل والاستثمارات المحلية والأجنبية.

وسيسلط منتدى صحار للاستثمار في نسخته الأولى الضوء على الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات الواعدة في المحافظة كالتصنيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة والطاقة المتجددة والعقارات والتعدين والثروة الزراعية وتصنيع الأغذية وتقنية المعلومات والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والتعليم وتجارة التجزئة وغيرها.

ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 600 مشاركا يمثلون كبار المسؤولين في الجهات والوحدات والشركات الحكومية، إلى جانب أصحاب الأعمال وكبار المستثمرين من سلطنة عمان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكتين. وسيوفر المنتدى الفرصة لتبادل واستكشاف الفرص الناشئة في محافظة شمال الباطنة. كما سيشهد المنتدى التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والاستثمار، لترسيخ مكانة محافظة شمال الباطنة كوجهة رئيسية للاستثمارات.

ويعد منتدى صحار للاستثمار 2024 خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية عمان 2040. ومن المتوقع أن يكون حافزًا لدعم النمو الاقتصادي والاستثماري في محافظة شمال الباطنة، مما يوفر تكاملا بين مختلف المشاركين والجهات ذات العلاقة من سلطنة عمان وخارجها. ويهدف المنتدى إلى إيجاد أرضية صلبة تمهد الطريق لتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة في المحافظة.

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