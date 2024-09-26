اختتم معرض روتك، وهو تجمع متميز للتكنولوجيا والابتكار في الآلات الدوارة في الشرق الأوسط، بنجاح في فندق ومركز مؤتمرات لو مريديان في دبي من 24 إلى 26 سبتمبر، حيث جمع قادة الصناعة والمصنعين والمهندسين الرئيسيين من مختلف القطاعات. ركز هذا الندوة على الآلات الدوارة وتقنياتها المبتكرة، حيث كانت منصة استثنائية للمساهمين العالميين للتعاون، واكتشاف الفرص، وتطوير الحلول للتحديات العاجلة التي تواجه هذا القطاع.

افتتح عبد الرحمن الفاضل، المدير السابق لشركة أرامكو، مؤتمر تدريب ضباط الاحتياط (ROTECH Expo 2024) الذي شهد تمثيلاً اجتذب مشاركة من أكثر من ۷۰+ شركة و۱۰۰۰+ مشارك. وشدد الحدث على الدور الأساسي للآلات الدوارة وأكد من جديد الالتزام الجماعي بالابتكار والتقدم.

"في هذه الحقبة من التحول الرقمي، عرض معرض روتك 2024 مستقبل قطاع الآلات الدوارة وأشعل إمكانيات تحويلية"، صرح صموئيل بنديكت من منظمة ألدريش الدولية، منظمي الحدث. "في هذه المرحلة الحرجة من الانخراط العالمي، مع تجارب متنوعة والتزام قوي، نحن مستعدون لتجاوز الحدود وإعادة تعريف معايير الصناعة." "النجاح الملحوظ للندوة يبرز التزامنا بالابتكار وقدرتنا على دفع التقدم إلى الأمام."

في الوقت نفسه، أسرت معرض الهندسة العكسية والتصنيع الإضافي في الشرق الأوسط (ريام) الذي أقيم بالتزامن مع ندوة روتك الجمهور بمجموعة واسعة من جلسات تبادل المعرفة والتقنيات المتقدمة. شهد هذا الحدث ممثلين من أكثر من ۳٥+ دولة، بما في ذلك حيث تم استقبا ۱۲۰+ شركة مشاركة، وسُجل حضور ملحوظ بلغ ۱۰۰۰+ من الحضور والزوار. أصبح الحدث مركزًا عالميًا لعشاق التصنيع الإضافي والطباعة ثلاثية الأبعاد.

"نحن سعداء للغاية بالنجاح الملحوظ لمعرض ريام في توحيد مجتمع عالمي من المبتكرين والخبراء والهواة في مجال التصنيع الإضافي." لم يسلط هذا الحدث الضوء فقط على الإنجازات الحالية، بل أظهر أيضًا الإمكانيات اللامحدودة لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد عبر مختلف الصناعات. "تُبرز التمثيل المتنوع، وتبادل المعرفة، والتقنيات المتقدمة التأثير التحويلي للتصنيع الإضافي على مستقبل الإنتاج والتصميم"، صرح صموئيل بنديكتمن شركة ألدريش الدولية، منظمي الحدث.

قدمت العرض التقديمي نموًا سريعًا واعتمادًا واسع النطاق لتكنولوجيا التصنيع الإضافي، موضحة كيف أن الطباعة ثلاثية الأبعاد تُحدث ثورة في عمليات الإنتاج عبر قطاعات مثل الطاقة والآلات الصناعية والطيران والرعاية الصحية. مع أكثر من [xxx] جلسة لتبادل المعرفة، اكتسب الحضور رؤى قيمة حول التطبيقات التحويلية لهذه التكنولوجيا.

معًا، كانت كل من معرض روتك ومعرض ريام بمثابة منارات للابتكار والتعاون، تعكس الاهتمام المتزايد بالتقنيات التحويلية وتأثيرها العميق على مستقبل الإنتاج والتصميم. إن نجاح كلا الحدثين يبرز التزامًا مشتركًا بتحسين معايير الصناعة، ومعالجة التحديات الأساسية، وإرساء معايير جديدة للتميز.

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