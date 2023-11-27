

الرياض، المملكة العربية السعودية

بدعم لجنة فنون الطهيCulinary Art Commissions ، أطلق معرض هوريكا السعودية للسنة الثانية عشرة على التوالي بالتزامن مع صالون الشوكولاتة والمعجنات الشهير Salon du Chocolat et de la Patisserie.

ويستضيف مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض الحدث الاستثنائي ابتداءً من 27 نوفمبر 2023 ليستمرّ لغاية 29 نوفمبر ويجمع بين أبرز خبراء وقادة القطاع وأحدث ابتكاراته.

خلال حفل الإطلاق كانت كلمتا السيد باسل الراضي، عضو مجلس إدارة شركة سمارك المنظمة، والسيدة جمانة دموس سلامه، مدير تنفيذي لشركة هوسبيتاليتي سيرفسس، منظم مشارك.

وتمّ تكريم لجنة تحكيم برنامج توب شيف: شيف مارون شديد، صاحب مطعم، وشخصية إعلامية مرموقة؛ شيف روبرت شين، مذيع تلفزيوني، صاحب مطعم، ومؤلف كتب طهي بارز؛ وشيف منى مصلي، أول امرأة سعودية تحقّق الريادة في مجال الطهي وحكم مشارك في برنامج الواقع The Taste. وذلك بحضور المهندس باسل الراضي، والسيد سعود الراجحي، والسيد نايف الراجحي، والسيد هشام الرباح، والسيد محمد أبو إثنين، وبحضور باقة من الخبراء في قطاع الضيافة وعدد من السفراء.

وبالمناسبة أعربت السيدة جمانة دموس سلامه عن تقديرها للجنة: " نحن هنا اليوم للاحتفال بمسيرة ثلاثة طهاة استثنائيين أحدثوا ثورة في فن الطهي في الشرق الأوسط. بصفتهم حكامًا في برنامج Top Chef التلفزيوني الشهير، ساهم كلّ منهم في رفع مستوى الاحتراف في هذا المجال وإلهام الجيل القادم من الطهاة."

يرحّب هوريكا الرياض بالزوار لاكتشاف المنتجات المبتكرة والتقنيات الحديثة والخدمات التي تقدمها أكثر من 420 شركة مرموقة محلية وإقليمية ودولية، على مساحة شاسعة تبلغ 20,000 متر مربع. من المتوقع أن يحضر المعرض أكثر من 50,000 متخصص، ويعد هذا الحدث منصة تواصل مثالية للتواصل وتبادل الخبرات وتكوين علاقات تجارية قيمة مع قادة الصناعة ورواد الأعمال في القطاع.

سيتضمّن كلّ من هوريكا وصالون الشوكولاتة والمعجنات أيضًا مسابقات مثيرة منها هوسبيتاليتي صالون الطهي، ومسابقة باريستا السعودية، وكوكتيل زيرو، بالإضافة إلى عرض أزياء الشوكولاتة، وعرض شوكو ديمو، وعرض المعجنات، ومسابقات الكيك، وصالون الشوكولاتة جونيور، حيث سيعرض عددًا من الطهاة وخبراء المشروبات مهاراتهم أمام الحضور، بإشراف لجنة تحكيم دولية مكونة من أكثر من 60 خبيرًا في مجال الطهي.

بالإضافة إلى المسابقات المتنوعة، يقدّم معرض هوريكا السعودية 2023 مجموعة من ورش العمل والمحاضرات الملهمة التي سيقوم بتقديمها أكثر من 20 متحدثًا رئيسيًا، يتمّ خلالها طرح موضوعات مهمة في قطاع الضيافة والخدمات الغذائية. وستجمع حلقات نقاشية محفّزة وتفاعلية مجموعةً من القادة الملهمين في مجالات الضيافة والأغذية والطهي والتكنولوجيا، مما سيسمح للحضور بالاستفادة من خبراتهم ووجهات نظرهم حول التحديات والفرص المستقبلية.

للاطلاع على أحدث الأخبار والمعلومات الكاملة عن هوريكا السعودية 2023، يرجى زيارة الموقع الالكتروني saudihoreca.com.

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نبذة عن هوريكا

تأسست هوريكا، وهي حدث سنوي مرموق ومعترف به على نطاق واسع، منذ ما يقارب 30 عامًا، وأصبحت منصة تجمع مجموعة متميزة من العلامات التجارية البارزة، وخبراء الصناعة، وأصحاب المصلحة الدوليين من عالمي الضيافة والخدمات الغذائية المتطورين والنابضين بالحياة. حقّق أكبر حدث متخصص بالمأكولات والمشروبات والضيافة وجودًا راسخًا في منطقة الخليج العربي، وخاصة في المملكة العربية السعودية، ويُعقد معرض هوريكا سنويًا في الرياض، جدة، بيروت، الكويت، عمان، ومسقط.

معلومات عن المعرض: هوريكا السعودية 2023، 27-29 نوفمبر، مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الرياض، المملكة العربية السعودية.