الدار البيضاء، المغرب: استضافت مدينة الدار البيضاء المغربية اليوم الدورة الأولى من المنتدى الإفريقي للفضاء الجوي، الذي يُعدّ أول منصة رئيسية لصنّاع القرار من إفريقيا، في عالم الفضاء الجوي والدفاع والتنقل المستدام.

يُعقد هذا الحدث المرجعي تحت شعار "التنقل المستدام"، ويجمع أبرز صناع القرار والأطراف الرئيسية من مختلف القطاعات ذات الصلة بالفضاء الجوي، لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع في إفريقيا وتسليط الضوء عليها، وإعداد القارة لمتطلبات المستقبل.

تخلّل المنتدى عدد من حلقات النقاش والطاولات المستديرة ضمّت مجموعة من الرؤساء التنفيذيين، أبرزهم السيد عبد الحميد عدو، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الملكية المغربية، والسيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والسيدة إيفون ماكولو، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الرواندية ورئيسة مجلس محافظي الاتحاد الدولي للنقل الجوي، والسيد مسفين تاسيو، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية، الذين ناقشوا التوقعات الاقتصادية لقطاع النقل الجوي بعد الأزمة (جلسة: أي نقل جوي بعد الأزمة؟).

كما يشارك السيد جان بول ألاري، الرئيس التنفيذي لشركة "سافران" لصناعة محرّكات ومكوّنات الطائرات، وسابين كلاوك، الرئيسة التنفيذية لشؤون التكنولوجيا في شركة "إيرباص"، ومايك سينيت، نائب الرئيس والمدير العام لتطوير المنتجات في شركة "بوينج"، في الجلسة المخصّصة لكبرى الشركات المصنّعة لمناقشة التطورات التكنولوجية المستقبلية وإمكانية تطوير طائرات معدومة الانبعاثات الكربونية (جلسة: متى ستكون هناك طائرات معدومة الانبعاثات الكربونية؟).

وتناولت حلقات النقاش الأخرى مجموعة متنوعة من المواضيع الحساسة، مثل تسليح الفضاء والمشاكل الإفريقية المتعلقة بسلامة الطيران، بمشاركة السيد هيرفي ديري، الرئيس التنفيذي لشركة "تاليس ألينيا سبيس" الأوروبية، والسيد بوبي خوزا، الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المدني في جنوب إفريقيا.

وسيبحث المنتدى أيضاً في توفير برامج التدريب التقني لإطلاع الشباب في الدول الإفريقية بمختلف المهن المتاحة في قطاع الفضاء الجوي.

تجدر الإشارة إلى أن معالي رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، شارك في فعاليات الدورة الأولى من المنتدى الإفريقي للفضاء الجوي، إلى جانب سعادة السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.

يناقش المنتدى الإفريقي للفضاء الجوي المشاكل العالمية في منطقة مزدهرة (المغرب) في قلب قارة إفريقيا ذات المستقبل الواعد، ويتيح فرصة وصول قيّمة إلى صنّاع القرار الرئيسيين من مختلف القطاعات ذات الصلة بالفضاء الجوي. كما يوفر المنتدى فرصة اللقاء، ليوم واحد ودون أي وسيط، بجميع صنّاع القرار الأفارقة والمشترين الرئيسيين المعنيين بالتنقل. وقد أصبحت الدار البيضاء 2023 مدينة مركزية على مفترق الطرق بين أوروبا وإفريقيا، وتعدّ بالفعل الحدث المرجعي لاستشراف الأفكار ومشاركة الخبرات بهدف بناء سوق الفضاء الجوي والفضاء المدني والعسكري الإفريقي في المستقبل.

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ماكس أرماني

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