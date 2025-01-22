الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: يشارك أكثر من 130 شركة محلية ودولية في عرض أحدث الابتكارات والمنتجات في مجال الرعاية الصحية ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي الثالث عشر للصيدلة والطب 2025الذي انطلق اليوم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تحت شعار "بناء ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في الرعاية الصحية".

ويشهد الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام تنظيم أكثر من 40 محاضرة وندوة تتناول مواضيع صيدلانية، بالإضافة إلى 6 ورش عمل متخصصة في الجراحة التجميلية، وعدد من الفعاليات المصاحبة التي تركز على مواضيع متنوعة في مجال الرعاية الصحية.

يشارك نخبة من الخبراء الدوليين في المؤتمر لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات في مجال الرعاية الصحية، مع تسليط الضوء على مشاركة 8 شركات طبية متخصصة في استخدام الذكاء الاصطناعي في منتجاتها.

ويضم المعرض جناح خاص بالشركات الناشئة بمشاركة أكثر من 10 شركات، إلى جانب مشاركة 9 جامعات محلية ودولية، و4 جمعيات صيدلانية من منطقة الخليج العربي والأردن، وجهات حكومية مختلفة.

وتشهد نسخة هذا العام من المؤتمر مشاركة دولية متميزة لأول مرة من دول مثل: بولندا، إيطاليا، الجزائر، تونس، مصر، الهند، السعودية، الولايات المتحدة، الصين، والإمارات العربية المتحدة.

ويشمل الحدث توقيع اتفاقيات رئيسية في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك إنشاء ثلاثة مصانع أدوية متخصصة في إنتاج قطرات العين، أدوية الجهاز التنفسي، والكبسولات الطبية في إمارة الشارقة، مما يعكس اهتمام المستثمرين في القطاع الصحي بالإمارة.

ويعد المؤتمر، الذي يُصنف كأحد أبرز الأحداث الصحية في المنطقة، منصة لتعزيز الابتكار والإبداع بين مقدمي الرعاية الصحية والأكاديميين والمهنيين. كما يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات الطبية والصيدلانية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

ان استضافة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لهذا الحدث الكبير يعكس التزامه بتوفير بيئة مثالية للابتكار ودعم الشركات الناشئة والمتخصصة في مجال الرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية المجمع في تعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي للابتكار في قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث آلاف الزوار من داخل الإمارات وخارجها، إلى جانب مئات العارضين الذين يمثلون كبرى الشركات العالمية في قطاع الرعاية الصحية.

كما يمثل معرض ومؤتمر الصيدلة والطب منصة مثالية للباحثين والطلاب ورواد الأعمال لاستكشاف أحدث الابتكارات في قطاع الرعاية الصحية وبناء شراكات استراتيجية تسهم في النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الصحي في المنطقة.

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