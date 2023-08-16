حدث الألعاب السنوي المنتظر في أبوظبي يعود إلى ياس مول من 30 أغسطس إلى 12 سبتمبر 2023

المهرجان المنتظر يدعو الزوار إلى الاستمتاع بعالم من ألعاب الفيديو المشوقة، ومنافسات الأزياء التنكرية وغيرها الكثير

مسابقات الألعاب والأزياء التنكرية تعود أيضاً مع جوائز ضخمة للفائزين من جميع الأعمار والمستويات

يمكن للزوار على امتداد فترة المهرجان المشاركة في فعالية "اللعب من أجل الخير" (Gaming4Good) التي يعود ريعها إلى مركز الإمارات للتوحد

أبوظبي: يستعد ياس مول لتقديم طيف واسع من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المشوقة لمحبي الألعاب والعائلات مع عودة مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية بنسخته الرابعة. ومن المقرر أن يقام المهرجان بالتعاون مع جزيرة ياس اعتباراً من 30 أغسطس ولغاية 12 سبتمبر 2023، ويعدُ الزوار بأسبوعين حافلين بالحماس والتشويق مع أحدث عروض الألعاب، وألعاب محاكاة السباقات، والألعاب الإلكترونية القديمة، وألعاب الواقع الافتراضي.

وستغدو ساحة تاون سكوير بمثابة بوابة حقيقية لدخول عالم من المغامرات الشيقة مع تقديم الكثير من ألعاب الفيديو للاعبين المحترفين والهواة على حدٍ سواء. وسيحظى سكان وزوار أبوظبي من مختلف الأعمال بفرصة للاستمتاع مجاناً بالعديد من الألعاب الحماسية الشيقة مع منصات مخصصة لألعاب PlayStation 5 و Xbox One و Nintendo، بالإضافة إلى الانطلاق في تجربة من السرعة والإثارة مع Formula 1 Simulator. كما ستتيح غرفة BFG الفريدة من نوعها للاعبين تجربة الألعاب بمستوى جديد كلياً.

ومن المتوقع أن يشهد المهرجان مستويات مدهشة من الحماسة والمعارك الملحمية، حيث ستتاح للزوار فرصة التنافس على الفوز بمجموعة من الجوائز المذهلة في بطولتي "فورتنايت" و"فيفا 23" يومي 1 و 2 سبتمبر 2023، وسيستعرض خلالها 40 مشاركاً متميزاً أفضل ما لديهم لإثبات مكانتهم بين أفضل لاعبي PlayStation في المنطقة. وستبدأ المنافسات عند الساعة 6 مساءً، مع فتح باب التسجيل للمشاركة من الساعة 2 ظهراً إلى 5 مساءً كل يوم. وسيحظى الفائزون بالبطولتين بجوائز قيّمة تتناسب مع حدث بحجم مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية، بما في ذلك بطاقات الهدايا المتنوعة التي ترعاها "عروض أبوظبي" وقسائم المقاهي و المطاعم في ياس باي ونقاط من برنامج المكافآت "دارنا".

وفي 9 سبتمبر 2023، سيتمكن عشاق الألعاب من ارتداء أزياء شخصيات الأفلام والألعاب المفضلة لديهم في مسابقة "شخصيات الألعاب"، حيث يمكنهم استعراض حرفية التصميم، وإظهار اهتمامهم بالتفاصيل عبر اختيار الإكسسوارات والملحقات، والتنافس لتقديم أداء مذهل. وتعود هذا العام أيضاً فعالية "اللعب من أجل الخير" (Gaming4Good)، وسيتمكن خلالها الحضور من لقاء واللعب مع الشخصية المؤثرة المفضلة لديهم وتقديم تبرعات إلى مركز الإمارات للتوحد.

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