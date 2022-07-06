· يستضيف ياس مول عالماً مشوقاً من ألعاب الفيديو ومسابقات الأزياء التنكرية والمنافسات الحماسية خلال الفترة من 7 ولغاية 17 يوليو.

· يمكن للزوار على امتداد فترة المهرجان المشاركة في فعالية "اللعب من أجل الخير" (Gaming4Good) التي يعود ريعها إلى مركز الإمارات للتوحد.

· اختتام شهر ياس للألعاب الإلكترونية باستضافة نهائي دوري الرياضات الإلكترونية V10 R من 22 ولغاية 23 يوليو.

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة : يستعد ياس مول لتقديم طيف واسع من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المشوقة خلال شهر ياس للألعاب الإلكترونية، وذلك مع عودة مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية بنسخة أفضل وأوسع نطاقاً من ذي قبل.

وسيصبح ممر البوليفارد، خلال الفترة من 7 ولغاية 17 يوليو، بمثابة بوابة حقيقية لدخول عالم من المغامرات الشيقة مع تقديم الكثير من ألعاب الفيديو للاعبين المحترفين والهواة على حد سواء. ويمكن للمشاركين الانضمام إلى منافسات حماسية، ومقابلة العديد من اللاعبين ومشاهير وفناني الأزياء التنكرية، والتنكر بأزياء شخصياتهم المفضلة أيضاً للحصول على فرصة الفوز بالعديد من الجوائز المميزة.

يستمر مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية لمدة أحد عشر يوماً يتاح خلالها لسكان وزوار العاصمة الإماراتية فرصة الاستمتاع مجاناً بمجموعة متنوعة من منصات الألعاب، والرياضات الإلكترونية، والمنافسات الحماسية للضيوف من جميع الأعمار. ويوفر المهرجان عالماً افتراضياً كاملاً مع استضافة منصات مخصصة لألعاب "بلاي ستيشن" و"إكس بوكس"، ويضم كل منها ستة أجهزة مزودة بأحدث ألعاب الفيديو؛ بالإضافة إلى منصة ألعاب مستوحاة من لعبة نينتندو الشهيرة "سوبر ماريو"، وتضم ثلاثة أجهزة سويتش مع العديد من ألعاب الفيديو الرائعة. ويوفر المهرجان مجموعة متنوعة من الألعاب

الحماسية للاعبين على اختلاف مستويات خبرتهم بما في ذلك Elden Ring، وHorizon Forbidden West، وWWE2K22، وPac-Man Museum +، وLego Skywalker، وSonic Origins وغيرها الكثير. ويمكن لمحبي الموسيقى الاستمتاع باللعب على وقع الإيقاعات النابضة لمنصة "جست دانس" التي تستوعب ما يصل إلى ثمانية لاعبين.

بدورها تستوعب منطقة ألعاب "آركيد" (Arcade Alley) ما يصل إلى 12 لاعباً يمكنهم العودة بالزمن إلى الوراء للاستمتاع بما يزيد على 1000 لعبة من أشهر الألعاب الإلكترونية القديمة مثل Asteroids، وSimpsons، و1948، وStreet Fighter.

ويمكن لعشاق سباقات السيارات ارتياد منطقة مخصصة تضم ثلاثة أجهزة محاكاة بالحجم الطبيعي لمنافسة بعضهم البعض وإشباع شغفهم بالسرعة مع ألعاب F1 2020 وGrand Turismo. وهناك أيضاً العديد من ألعاب المنصات اليومية الممتعة بما في ذلك FIFA، وMario Kart، وSuper Smash Bros، وغيرها العديد من مسابقات الجوائز اليومية الأخرى.

وسيتاح للاعبين المسجلين من عشاق كرة القدم فرصة خوض بطولة "فيفا 2022" على أجهزة "بلاي ستيشن 4"، وذلك بتاريخ 8 يوليو من الساعة 6 وحتى 11 مساءً. ويحصل اللاعبون على فرصة للفوز بجائزة قدرها 4000 درهم إماراتي للمركز الأول، و2000 درهم للمركز الثاني، و1500 درهم للمركز الثالث.

وسيحظى محترفو لعبة "فورتنايت" كذلك بفرصة الفوز بكأس مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية، حيث تقام بطولة Fortnite Pro بتاريخ 9 يوليو من الساعة 6 مساءً وحتى 11 مساءً على أجهزة "بلاي ستيشن 4". وتتنافس في هذه البطولة خمسة فرق يقود كل منها لاعب مشهور للوصول إلى منصة تتويج أبطال اللعبة هذا العام. وسيحصل الفريق الذي يحتل المركز الأول على جائزة قدرها 4000 درهم إماراتي، بينما يحصل الفائزون بالمركز الثاني على 2000 درهم، وتبلغ جائزة المركز الثالث 1500 درهم. ولتحقيق المزيد

من الزخم، سيتم التبرع بجائزة البطولة البالغة 20 ألف درهم إماراتي لصالح جمعية خيرية باسم الفريق الفائز.

وفي 15 يوليو، سيتمكن الضيوف من ارتداء أزياء شخصيات الأفلام والألعاب المفضلة لديهم أو مشاهدة بعض هذه الشخصيات في مسابقة الأزياء التنكرية. ويمكن للضيوف الاستمتاع ببراعة تصميم هذه الأزياء والتقاط الصور مع شخصيات الأفلام والألعاب الشهيرة. وستتولى لجنة التحكيم تقييم الأزياء المشاركة في المسابقة بناءً على جودة تنفيذ الزي، والاهتمام بالتفاصيل، والأداء المرتبط بالشخصية المختارة. وسيحظى المشاركون بفرصة الفوز بالعديد من الجوائز المميزة؛ بما فيها 10000 درهم إماراتي للمركز الأول، و5000 درهم للمركز الثاني، و2500 درهم للمركز الثالث.

يشارك في المسابقة نجمة الأزياء التنكرية الشهيرة ساكو التي سبق لها أن تعاونت مع "نيتفليكس" و"يونيفيرسال ستوديوز" و"كوكا كولا". وينضم إليها كذلك هاري فيلد، وهو منشئ محتوى ورائد أعمال يمتلك شغفاً كبيراً بشخصيات "ليج أوف ليجندز" و"جاندام". وسيحضر كلا النجمين إلى ياس مول للمشاركة في مسابقة الأزياء التنكرية.

علاوةً على ذلك، سيحظى محبو ألعاب نينتندو بفرص التنافس في بطولة The Super Smash Bros. Ultimate Tournament التي ستقام عبر منصة نينتندو سويتش بتاريخ 16 يوليو من الساعة 6 مساءً ولغاية الساعة 11 مساءً. وسيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز بقيمة 4000 و2000 درهم و1500 درهم على التوالي.

ويتكلل شهر ياس للألعاب الإلكترونية، الذي يستمر طوال شهر يوليو، باستضافة نهائي دوري الرياضات الإلكترونية V10R الشهير؛ حيث سيتم وتتويج بطل هذا الموسم لسلسلة محاكاة السباقات الشهيرة في ياس مول. وستقام منافسة نصف النهائي والميدالية البرونزية والجولة الأخيرة لدوري السباقات يومي 22 و23 يوليو 2022 مع جوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 444,112 درهم إماراتي. وسيضم الدوري في موسمه الثالث بعضاً من ألمع الفرق في سباقات المحاكاة، بما في ذلك Mercedes AMG Esports، وRed Bull

Racing Esports، وAston Martin Esports، فضلاً عن فريق ياس الخاص YAS HEAT.

وفي ذات السياق الخيري أيضاً، سيتمكن الزوار على امتداد فترة المهرجان من المشاركة في فعالية "اللعب من أجل الخير" (Gaming4Good)، وهي مبادرة مسؤولية اجتماعية يمكنهم فيها التبرع أو شراء الألعاب وأجهزة اللعب المستعملة على أن يعود ريعها إلى مركز الإمارات للتوحد.

#بياناتشركات

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نبذة عن "ياس مول"

يعد "ياس مول" أكبر مراكز التسوق في أبوظبي، ويزخر بمجموعة لا مثيل لها من متاجر التجزئة والمطاعم وأماكن الترفيه والتسلية من الطراز العالمي. تأسس المول عام 2014، ويضم أكثر من 370 علامة تجارية دولية وإقليمية رائدة في مجال البيع بالتجزئة، ومنافذ للأطعمة والمشروبات، وسينما حديثة من 20 شاشة تديرها "فوكس سينما"، ومنطقة "كيدزانيا" التعليمية والترفيهية للأطفال الحائزة على جوائز، و"كلاود"- أول مساحة عمل مشتركة في مراكز التسوق في المنطقة.

وأعلنت شركة الدار للاستثمار عن خطة تجديد شاملة بقيمة 500 مليون درهم إماراتي لمركز "ياس مول" من أجل تعزيز مكانته كنقطة محورية وسط جزيرة ياس، الوجهة السكنية والترفيهية سريعة النمو في أبوظبي. ويهدف هذا الاستثمار الأساسي، المقرر انتهاؤه في الربع الثالث من عام 2022، إلى إطلاق مفاهيم جديدة ومبتكرة للتسوّق، وإثراء تجربة البيع بالتجزئة، وتوفير عروض جديدة ومتنوعة لمستأجريه وزواره على حدٍ سواء. وتأتي هذه الخطة تماشياً مع رؤية أبوظبي الاستراتيجية لحفز الاقتصاد، ومواكبة الاحتياجات المتغيرة للعملاء، وتطوير توجهات التجزئة عالمياً.

ويعد "ياس مول" أو مركز تسوق في العاصمة الإماراتية يحصل على الشهادة الذهبية من قبل الاتحاد العالمي للإعاقة، الجهة المختصة بتكريم المنظمات الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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نبذة عن "ميرال"

"ميرال" هي المطور الرائد للوجهات على مستوى أبوظبي، تجمع وتوحّد الناس والأماكن من خلال توفير تجارب فريدة وغامرة ومثيرة. وهي المسؤولة عن تطوير وإدارة جزيرة ياس، وتشمل مجموعة الأصول الخاصة بالشركة وجهات متنوعة ترفيهية ورياضية، وفنادق ومطاعم ومتاجر تجزئة والوجهات الترفيهية. واليوم تحتضن جزيرة ياس "عالم فيراري أبوظبي" و"ياس ووتروورلد أبوظبي" و"عالم وارنر براذرز أبوظبي" و"كلايم أبوظبي" وملعب "ياس لينكس" للجولف وياس مول وحلبة مرسى ياس ومرسى ياس وعشرة فنادق تشمل "فندق وارنر براذرز أبوظبي" وهيلتون أبوظبي جزيرة ياس في "ياس باي"، الواجهة البحرية الرائدة في أبوظبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.miral.ae

نبذة عن جزيرة ياس:

تعد جزيرة ياس واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، وتقع على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة و50 دقيقة فقط من دبي.

وتقدم جزيرة ياس، البالغة مساحتها 25 كيلومتراً مربعاً، لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية الحائزة على العديد من الجوائز، بدءاً من المرافق الترفيهية الفريدة وتجارب التسوق العالمية والمطاعم والمقاهي المميزة، ووصولاً للجولف والرياضات المائية ورياضات السيارات، والعروض الموسيقية والفعاليات العائلية المليئة بالمرح.

واليوم، تحتضن جزيرة ياس مرافق ومعالم ترفيهية عالمية فريدة بالإضافة إلى حلبة مرسى ياس (التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1)، وياس مارينا،

وملعب "ياس لينكس أبوظبي" للجولف، وياس مول، مركز التسوق الأكبر في أبوظبي، إلى جانب الفنادق، التي تتضمن، فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، وفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وفندق كراون بلازا جزيرة ياس أبوظبي، وجزيرة ياس روتانا، وسنترو جزيرة ياس من روتانا، وفندق راديسون بلو أبوظبي جزيرة ياس، وبارك إن باي راديسون أبو ظبي جزيرة ياس، وستايبريدج سويتس أبوظبي جزيرة ياس، بالإضافة إلى أكثر من 165 تجربة لتناول الطعام. كما تتميز الوجهة أيضًا بمرافق الحفلات الموسيقية الداخلية والخارجية بما في ذلك ملهى MAD الليلي، والاتحاد أرينا والتي تتكامل مع مجموعة من الخدمات للزوار التي تربط بين جميع مناطق الجذب.

نبذة عن أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية

أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية هي مبادرة مبتكرة لضم الجهود المبذولة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي لبناء منصة مستدامة ذاتيًا للألعاب والرياضات الإلكترونية، ويتمثل دورها في تسهيل وتمكين وخلق قطاع ضروري لمستقبل صناعة الإعلام والترفيه في أبوظبي.

توفر أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية بيئة متكاملة لدعم الجيل القادم من مطوري الألعاب والشركات وهواة الألعاب الالكترونية من خلال تعزيز الابتكار والمعرفة.

تدعم العديد من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص مبادرة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى صناع المحتوى واللاعبين. كما يجمعهم شغفهم المشترك لمشاهدة المحتوى المنتج محلياً على منصات الألعاب الإلكترونية العالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي طارق زُعرب t.zuroub@provis.ae 56 50 50 600 وكالة كيو الإعلامية للعلاقات العامة:

مدير أول العلاقات العامة أسامة تنبكجي +971 55 955 6232 osama.t@qcomms.ae