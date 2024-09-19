معالي سعيد الطاير: ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية بعلاقات اقتصادية واستثمارية قوية

سعادة يوو جيهسيونج: يشكل معرض ويتيكس منصة مهمة للتواصل مع المتعاملين في دولة الإمارات واستكشاف فرص تجارية جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشهد الدورة السادسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، مشاركة 49 شركة من جمهورية كوريا الجنوبية، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي. وتستعرض الشركات تقنياتها المتطورة وأحدث حلولها المبتكرة في قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة، وكفاءة الطاقة، وإدارة المياه، والاستدامة البيئية، وغيرها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»: "ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية بعلاقات اقتصادية واستثمارية قوية. والعام الماضي، بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نحو 5.3 مليار دولار. وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني لكوريا عربياً والـ 14 عالمياً خلال عام 2023، حيث تمثل 20% من تجارة كوريا مع الدول العربية. وتقترب استثمارات كوريا المباشرة في الدولة من 2.2 مليار دولار. وتعكس الزيادة الكبيرة في عدد الشركات الكورية المشاركة في معرض "ويتيكس" هذا العام أهميته كمنصة عالمية رائدة لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة وأفضل الممارسات في قطاعات المياه والطاقة والبيئة، ما يتيح فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون واستكشاف المزيد من الشراكات التي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة."

وأشار معالي الطاير إلى أن معرض ويتيكس يعد أحد أهم الفعاليات العالمية للشركات المتخصصة في الطاقة والمياه والبيئة، ويوفر بيئة مثالية للشركات لعرض تقنياتها المتقدمة وحلولها المبتكرة أمام جمهور دولي من المستثمرين وصنّاع القرار، كما يتيح فرصاً للتواصل وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز الاستثمار في قطاعات حيوية تدعم التحول نحو مستقبل مستدام، ما يجعله محطة مهمة للشركات الراغبة في التوسع والنمو في أسواق جديدة.

وقال سعادة يو جيه سونج، سفير جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات: "يشكل معرض ويتيكس منصة مهمة للتواصل مع المتعاملين في دولة الإمارات واستكشاف فرص تجارية جديدة. ويسعدنا المشاركة من خلال الجناح الكوري، الذي تنظمه وزارة البيئة الكورية بالتعاون مع المؤسسة الكورية للموارد المائية وتجمع المياه الكوري وشركة كوريا ووتر بارتنرشيب، ويضم شركات كورية رائدة في مجال التقنيات المتقدمة للمياه. كما يوفر المعرض فرصة ممتازة لبناء شراكات جديدة تدعم تحقيق أهدافنا المشتركة في التنمية المستدامة والابتكار، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع دولة الإمارات في قطاعات المياه والطاقة والبيئة، بما يسهم في النمو المستدام وتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة."

تستعرض الشركات الكورية الجنوبية، ضمن ثلاثة أجنحة في «ويتيكس 2024»، أحدث التقنيات في مجال الطاقة المتجددة، مثل أنظمة توليد الطاقة الشمسية والرياح، وحلول تخزين الطاقة، والابتكارات التي تدعم تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى تقنيات ذكية في قطاع المياه تشمل أجهزة قياس تدفق المياه بالموجات فوق الصوتية، ومعدات تحلية وتنقية المياه، وأنظمة معالجة مياه الصرف بتقنية التناضح العكسي، والضواغط التوربينية، ومحطات تحلية المياه بالطاقة الشمسية، وحلول ذكية لرصد تسريبات المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

عن معرض ويتيكس

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة وأحد أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه، والطاقة، والاستدامة، والتقنيات الخضراء، والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء، والمركبات الكهربائية، وغيرها من القطاعات الحيوية. يعد المعرض فرصة مثالية للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف إلى أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي من شأنها تسريع عجلة العمل المناخي، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية من خلال الوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصنّاع القرار.

تنظم الهيئة، الدورة السادسة والعشرين من معرض ويتيكس من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

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