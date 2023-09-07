أبوظبي: زار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة يوم أمس، جناح شركة "تسليح" القابضة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023.

واستمع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي إلى شرح من سالم المطروشي، الرئيس التنفيذي لشركة "تسليح القابضة" حول الأسلحة التي تعرضها منصات شركاتها التابعة جنباً إلى جنب مع معروضات شركائها الدوليين. ولفت المطروشي إلى حرص "تسليح" على توقيع العقود المجزية التي تجذب الشركات العالمية للمساهمة في دعم الصناعة الوطنية التراثية المُتخصّصة في مجال الصيد والفروسية، حيث تعرض شركة "أوماريكس" الألمانية أحدث أسلحة الإيرسوفت والبنادق المُرخّصة والتي تشهد طلباً مرتفعاً، إضافة إلى منتجات شركة "نوريكا" الإسبانية ومنتجات شركة "جي آند جي أرمنتس" التايوانية من أسلحة الإيرسوفت المعروفة بتصاميمها الجذّابة وموادها عالية الجودة وإكسسواراتها الحديثة وفقاً لأرقى المعايير العالمية في هذا المجال، فضلاً عن معروضات شركة "كارل والتر" الألمانية المُتخصّصة في مجال صناعة الأسلحة الناريّة والأسلحة الهوائيّة.

وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة مُشاركة الشركات الإماراتية في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ودورها المحوري في خلق قطاع وطني يدعم توجهات الدولة في إبراز التراث الإماراتي الأصيل، وينهض بصناعة وتجارة الأسلحة ومُعدّات الصيد، من خلال تطوير المُنتجات المُستوحاة من أصالة دولة الإمارات في مجال الصيد والرماية، مؤكداً على أن هذا المعرض أصبح منصّة مثالية وجاذبة للعديد من الشركات الوطنية والعالمية المُتخصّصة في صناعة المنتجات الخاصّة بالصيد والرماية والفروسية.

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