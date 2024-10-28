دبي: تستعد وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» ومركز دبي المالي العالمي لاستضافة الدورة الرابعة عشرة من المؤتمر السنوي للتمويل الإسلامي، وذلك يوم الأربعاء 30 أكتوبر بدءاً من الساعة 9:30 صباحاً في ردهة مركز دبي المالي العالمي.

وتسلط الدورة الرابعة عشرة الضوء على التوقعات العالمية لقطاع التمويل الإسلامي في عام 2024، وآفاق نموه المتوقعة التي تشير إلى تحقيق نمو مرتفع من خانة واحدة خلال فترة 2024-2025، وذلك بعد تحقيق نمو بنسبة 8% في عام 2023 (باستثناء إيران). ويحظى المشاركون بفرصة مميزة للمشاركة في جلسات حوارية شيقة تركز على الفرص والتحديات التي تواجه النمو المستقبلي ونمو الصكوك المستدامة، مع التركيز على التوقعات المستقبلية لتصنيفات المؤسسات السيادية والشركات والمؤسسات المالية في دول الخليج العربي. ويشهد المؤتمر مشاركة مجموعة من أبر القادة في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى كبار محللي التصنيف الائتماني لدى وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية».

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هادي ملكي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»: "يوفر المؤتمر السنوي للتمويل الإسلامي منصة بارزة لخبراء القطاع، حيث يجتمعون لمناقشة أحدث التطورات في قطاع التمويل الإسلامي الذي يقدر بـ 3 تريليون دولار أمريكي، واستكشاف الفرص الواعدة التي يتيحها هذا القطاع. ويسرنا استضافة هذه الفعالية مجدداً، حيث تضفي قيمة كبيرة على قطاع التمويل الإسلامي. ونتقدم بخالص الشكر لمركز دبي المالي العالمي على شراكته المستمرة مع هذا المؤتمر، ودوره الريادي في تطوير قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات".

ومن جانبها، قالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسر مركز دبي المالي العالمي مواصلة دوره الريادي في مسيرة تطوير قطاع التمويل الإسلامي. ويبرز التمويل الإسلامي كمحرك أساسي للابتكار والشمول المالي في ظل سعي دولة الإمارات المتواصل لتنويع اقتصادها. وبالتوازي مع النظرة الإيجابية للسوق، من المتوقع أن يشهد مركز دبي المالي العالمي نمواً ملحوظاً في نشاط مؤسسات التمويل الإسلامي والبورصات المدرجة للصكوك".

وتتضمن الفعالية إلقاء كبار المسؤولين من وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» ومركز دبي المالي العالمي كلمات ترحيبية. وتتناول الجلسة الحوارية الأولى آفاق قطاع التمويل الإسلامي، وتتعمق في المحركات الأساسية لنموه والفرص الواعدة التي يزخر بها. كما تستكشف الجلسة التحديات المحتملة الناجمة عن تطبيق المعيار 62، وتأثيره المتوقع على هياكل الصكوك، والجدارة الائتمانية، ورغبة المستثمرين. كما يشارك في هذه الجلسة نخبة من الخبراء المتخصصين في قطاع التمويل الإسلامي.

وتشهد الجلسة الختامية تبادلاً للأفكار حول توقعات وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بشأن تصنيفات الائتمان في مختلف القطاعات بدول الخليج العربي. وتناقش اللجنة المختصة التوقعات الشاملة لهذه القطاعات، وتستعرض مع خبراء الوكالة الآثار المتوقعة لارتفاع المخاطر الجيوسياسية على المؤسسات السيادية والشركات والمؤسسات المالية، والعوامل الرئيسية التي تؤثر على تصنيفاتها الائتمانية. كما يتسنى للحضور فرصة طرح أسئلتهم قبل الجلسة وخلالها.

وتُقام الفعالية بين الساعة 9:30 صباحاً و12:00 ظهراً (يبدأ التسجيل الساعة 8:30 صباحاً).

لمحة عن وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»

تعد وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» مزوداً عالمياً رائداً للتصنيفات الائتمانية المستقلة. تُعتبر تصنيفاتنا الائتمانية أساسية لدفع عجلة النمو، وتوفير الشفافية والمعرفة للمشاركين في السوق لتمكينهم من اتخاذ قرارتهم بثقة. نقوم بإصدار ما يزيد عن مليون تصنيف ائتماني للحكومات، والشركات، والقطاع المالي، وكيانات التمويل المهيكل والسندات. نقدم آرائنا المستقلة حول السوق استناداً إلى خبرتنا العالمية ونظرتنا المحلية. نقوم بتزويد آرائنا وأبحاثنا حول المخاطر الائتمانية ذات الصلة؛ يحصل المشاركون في السوق على معلومات مستقلة للمساعدة في دعم نمو أسواق الدين السائلة الشفافة حول العالم.

تعتبر وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» جزءاً من شركة «إس آند بي جلوبال» (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPGI)، والتي تزود معلومات أساسية للأفراد، والشركات، والحكومات لتمكنهم من اتخاذ قراراتهم بثقة. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.spglobal.com/ratings

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