الدوحة - قطر: أعلن معرض سيتي سكيب قطر 2023، الحدث السنوي الرائد في القطاع العقاري، عن مشاركة جناح حكومي تمثله وزارة الداخلية ووزارة العدل ووكالة ترويج الاستثمار ومركز قطر للمال تحت مظلة واحدة. تأتي تلك المشاركة في إطار الشراكة الاستراتيجية المبرمة ما بين سيتي سكيب قطر ووكالة ترويج الاستثمار. تهدف وكالة ترويج الاستثمار من خلال دورها كشريك استراتيجي إلى تسليط الضوء على البيئة الداعمة للمستثمرين العقاريين الأجانب في قطر، والتزام الدولة بتوفير مناخ ملائم للاستثمار. وتؤكد هذه الشراكة على التزام الوكالة بدعم الرؤية الاستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري من خلال ترويج الفرص للمستثمرين المحتملين على الصعيد المحلي، والإقليمي والعالمي. بالإضافة إلى ذلك، تنظم وكالة ترويج الاستثمار إلى "محادثات سيتي سكيب"، وهي سلسلة حلقات نقاشية تتناول العديد من الموضوعات حول قطاع العقارات المزدهر في البلاد، حيث يشارك حمد راشد النعيمي، مدير الإستراتيجية في الوكالة، الرؤى القيّمة حول آفاق النمو ومزايا الاستثمار العديدة خلال جلسة بعنوان "استثمر في قطر: العقارات – استثمار آمن طويل الأجل." من جانبه أوضح النقيب/ مبارك عويضة الهاجري رئيس مركز خدمات اللؤلؤة أن مشاركة وزارة الداخلية في معرض سيتي سكيب تأتي من أجل التعريف بالخدمات التي تقدمها الوزارة عبر الإدارة العامة للجوازات والتسهيلات التي تقدمها لرواد المعرض من المستثمرين والزوار، حيث تقدم الوزارة حزمة من التسهيلات وتبسيط الإجراءات لإصدار بطاقة الإقامة العقارية للمستثمر، وشرح الإجراءات للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على بطاقة الإقامة العقارية سواء من المقيمين بالدولة أو الزائرين من الخارج. وأضاف أنه تم تشكيل فريق من المختصين من الإدارة العامة للجوازات لتقديم التسهيلات ومساعدة الجمهور بالرد على أي استفسارات تتعلق بالإجراءات الخاصة ببطاقة الإقامة العقارية علمًا بأنه يمكن إصدار البطاقة للمستثمر بشكل مباشر وخلال فترة زمنية وجيزة. وصرح السيد/عامر سعيد الغافري، مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، أن مشاركة الوزارة في معرض سيتي سكيب قطر 2023، تستهدف إبراز الإمكانيات الاستثمارية والمنظومة التشريعية المتطورة التي تم إعدادها لدعم المكانة المتقدمة والدور الرائد للقطاع العقاري في التنمية الاقتصادية للدولة. وأوضح السيد الغافري أن وزارة العدل دأبت على المشاركة في النسخ المتتالية للمعرض، كما رعت الحوارات الاقتصادية التي تستكشف البيئة العقارية في قطر وما توفره من امتيازات خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، حيث تسلط مشاركة الوزارة الضوء على النقلة النوعية التي حققها القرار في تنمية القطاع العقاري. وأشار مدير إدارة التسجيل العقاري إلى أن مشاركة وزارة العدل ستمكن جمهور المعرض العقاري من الاطلاع على أحدث التشريعات التي تخدم القطاع، ومنها القانون رقم 1 لسنة 2023 بشأن التوثيق، والخدمات الالكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، لاسيما في مجال معاملات البيوع والتي تحولت بموجبها إلى معاملات إلكترونية بالكامل ضمن خطة طموحة لأتمتة معاملات القطاع العقاري وجذب الاستثمارات وتسهيل تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما تستعرض الوزارة تسهيلات الحصول على سند الملكية، وجهود تنظيم الوساطة العقارية، والتحديث الذي عرفته معاملات التسجيل العقاري. وقد صرَّح حمد راشد النعيمي، مدير الإستراتيجية لوكالة ترويج الاستثمار، قائلاً: "سعداء بالشراكة مع معرض سيتي سكيب قطر وبمشاركتنا في الجناح الحكومي، وهو ما يؤكد التزامنا الراسخ بدعم الرؤية الإستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري. وكشريك استراتيجي ومتحدث بارز، تهدف مشاركتنا بالمعرض إلى تسليط الضوء على إمكانات النمو الهائلة وفرص ومزايا الاستثمار بهذا القطاع، ومن ضمنها الإقامة الدائمة، والرعاية الصحية المجانية، والتعليم، وتسهيل الاستثمار في الأنشطة التجارية، والتي من شأنها تعزيز جاذبية القطاع العقاري." صرّح ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية، مركز قطر للمال: "يسعدنا أن نكون جزءً من الجناح الحكومي في معرض سيتي سكيب قطر، حيث يشهد القطاع العقاري في قطر ازدهارًا ملحوظا ومن المتوقع أن تلعب صناديق الاستثمار العقاري دورًا رئيسيًا في تعزيز اقتصاد الدولة القائم على الاستثمار. يلتزم مركز قطر للمال بدعم القطاع العقاري عبر تلبية الاحتياجات المتغيَرة لأصحاب المصلحة من خلال الأطر واللوائح القانونية السليمة. ونتطلع من خلال هذا المعرض للتفاعل مع رجال الأعمال والمستثمرين ومشاركة الآراء حول سبل الاستفادة من سوق العقارات المتنامي." من جانبه، أفاد أليكس إدواردز، مدير معرض سيتي سكيب: "نحن متحمسون للغاية لشراكتنا الإستراتيجية مع وكالة ترويج الاستثمار، وكذلك العمل بشكل أوثق من أي وقت مضى مع وزارة العدل ومركز قطر للمال. تمثل هذه الشراكة علامة فارقة بالنسبة لنا، حيث ننضم إلى القوى المؤثرة بالمنطقة، التي أظهرت خبرة وحققت نجاحًا لا مثيل له في مجالات تخصصها. وتنسجم رؤيتهم وخططهم بشكل مثالي مع مهمتنا و إستراتيجيتنا بشأن معرض سيتي سكيب قطر، وخاصة فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد." وأضاف السيد إدواردز "لا تقتصر هذه الشراكة على جذب الجمهور فحسب، بل تُمثل أيضًا فرصة لتبادل المعرفة مع المستثمرين المحليين والعالميين المتحمسين للاستفادة من إمكانات دولة قطر. لقد اضطلعت وكالة ترويج الاستثمار بدور رئيسي في صياغة جدول أعمال ’محادثات سيتي سكيب’ هذا العام، ونحن نتطلع إلى التعاون مع الوكالة فيما يتعلق بالمبادرات القيّمة الجاري تنفيذها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030." يُقام معرض "سيتي سكيب قطر 2023" في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وسيجمع أكثر من 000,5 مشارك، بالإضافة إلى أكثر من 50 عارضًا يقدّمون مشاريع وخدمات عقارية متنوعة. ويوفر المعرض، الذي يُقام بالتزامن مع المعرض الدولي للديكور "إنديكس ديزاين قطر"، و"معرض مواد البناء" الخمسة الكبار للإنشاءات في قطر، وصولاً كاملاً إلى المعارض الثلاثة، مما يُثري التواصل ويعزز تبادل الرؤى بين المتخصصين في مجال العقارات والتصميم والبناء. القطاع العقاري: أحد أسرع القطاعات نموًا في دولة قطر يشهد القطاع العقاري في قطر نموًا ملحوظًا، مدعومًا بعدة عوامل متنوعة، منها نمو إجمالي الناتج المحلي المرتفع بالأساس، والزيادة السكانية، ووفرة فرص العمل، والسياسات الحكومية الداعمة. فقد أدخلت دولة قطر إصلاحات غير مسبوقة على نظام ملكية العقارات، تسمح لغير القطريين بتملك العقارات والاستثمار في القطاع العقاري. وتقدّم هذه المبادرات مجموعة من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار في القطاع العقاري، مثل الإقامة الدائمة، وتوفير الرعاية الصحية المجانية، والتعليم، والقدرة على الاستثمار في أنشطة تجارية محددة. كما تقدّم المؤسسات المالية قروضًا عقارية جاذبة وبفوائد تنافسية ومرونة، مما يجعلها جاذبة للمستثمرين ومشتري المنازل. وقد كان لهذا التنوع المتزايد في العقارات وتوافر مجموعة من المعالم الثقافية والترفيهية في دولة قطر أساسًا لتكون موقعًا مثاليًا للمشاريع العقارية.

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- انتهى - حول معرض سيتي سكيب قطر: يُعد معرض "سيتي سكيب قطر" الأكثر شهرة في القطاع العقاري بقطر، وهو يقام سنوياً في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويعتبر هذا الحدث السنوي منصة قيمة للمستثمرين، ومديري الأصول، وأصحاب المنازل، والأفراد ذوي الثروات العالية، لاكتشاف فرص عقارية جديدة محلياً وإقليمياً ودولياً. نُبذة عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تعمل وكالة ترويج الاستثمار في قطر (استثمر قطر) كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تُساعد وكالة ترويج الاستثمار في قطر الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاحٍ على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة. تهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلاً عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.invest.qa