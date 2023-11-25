ممثلي لجنتي التحكيم والانضباب ببطولة "الإمارات الوطنية لجمال الخيول" يشيدون بالفعاليات التراثية

أبوظبي: استقبل مهرجان الشيخ زايد، بمنطقة الوثبة في أبوظبي، وفد من جمعية الإمارات للخيول العربية، برفقة أفراد لجنة التحكيم ولجنة الانضباب المشاركين ببطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية والمقامة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بمنطقة الختم في أبوظبي، لتعريفهم على ثقافة وتراث دولة الإمارات وحضارات الشعوب المختلفة.

وضم الوفد برئاسة سعادة محمد أحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، 16 ممثلاً من لجنة التحكيم والانضباط لبطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية من حوالي 15 دولة حول العالم منها "المملكة المتحدة، الدنمارك، إسبانيا، ألمانيا، هولندا، هنغاريا، إيكاهو، الكويت، البحرين، سلطنة عمان ومصر.

وتفقد الوفد الأقسام والأجنحة المميزة في مهرجان الشيخ زايد، واطلعوا على التراث والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة في القرية التراثية، كما تعرفوا على أسرار الحياة البرية من خلال محمية النوادر، بالإضافة إلى تفقدهم عدد من الفعاليات الثقافية والترفيهية، وتفاعلهم مع الأهازيج الشعبية التراثية في ساحات المهرجان، كما اطلعوا على ماتقدمه أجنحة الدول المشاركة في المهرجان والتي تعزز من مكانة المهرجان كملتقى عالمي للثقافات، وتلاقي الحضارات، و كوجهة أولى للترفيه.

وأشاد الوفد خلال الزيارة بالجهود الكبيرة التي توليها قيادة دولة الإمارات في إحياء التراث الذي يرمز للأصالة والهوية الوطنية والحفاظ على العادات والتقاليد والقيم السامية استكمالاً لمسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" للحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي للإمارات وتأصيلاً للموروثات والثقافة الوطنية.

وأكدوا أن فعاليات وأنشطة وبرامج المهرجان بالإضافة إلى المشاركات الكبيرة من مختلف أنحاء العالم من خلال الأجنحة الحضارية العالمية والأنشطة المختلفة، تعكس رسالة الإمارات الإنسانية القائمة على التسامح والمحبة والسلام في أجواء حضارية ثقافية ترفيهية.

ويشهد مهرجان الشيخ زايد هذا الموسم العديد من الفعاليات والأنشطة الجديدة التي تقام لأول مرة لتناسب كافة أفراد الأسرة من المواطنين والمقيمين والسائحين ليشكل تجمع حضاري ثقافي ترفيهي عالمي يستقطب ملايين الزوار سنوياً، وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان الشيخ زايد يستقبل زواره يومياً ابتداء من الساعة الرابعة عصراً وحتى 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع وحتى 1 صباحا خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، ليمنحهم فرصة لقضاء أوقات قيمة مع العائلة والأصدقاء في الهواء الطلق مع باقة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المختلفة التي تناسب كافة الفئات العمرية.

#بياناتحكومية

-انتهى-