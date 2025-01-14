يشارك مجلس سيدات أعمال عجمان في فعاليات المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال الذي تنظمه جمعية سيدات الأعمال البحرينية خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير الجاري في مملكة البحرين.

وتشهد فعاليات المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال مشاركة دولية واسعة وحضوراً بارزاً من دولة الإمارات، تتقدمه معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، إلى جانب عدد من الشخصيات الإماراتية المهتمة بريادة الاعمال.

ترأست وفد مجلس سيدات أعمال عجمان، الدكتورة آمنه خليفة آل علي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان رئيسة المجلس، وضم الوفد عبير عيد الفرج مدير مجلس سيدات أعمال عجمان، وعدد من صاحبات الاعمال عضوات المجلس.

ويهدف المجلس من مشاركته في فعاليات المنتدى والمعرض العالمي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع جمعية سيدات الاعمال البحرينية والوفود الدولية المشاركة، إلى جانب تبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، والاطلاع على أحدث المبادرات وتطورات مشاريع المرأة وفرص تمكينها وتعزيز مساهمتها في دعم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الدكتورة آمنه خليفه، على أهمية المنتدى كمنصة حيوية لتعزيز الحوار والتعاون بين سيدات الأعمال من مختلف الدول، موضحة أن مثل هذه الفعاليات تُسهم في تمكين المرأة من تعزيز دورها في دعم الاقتصاد وابتكار حلول مستدامة للتحديات الاقتصادية وتنويع مجالات مشاريعها، وكذلك دور المنتدى في تسليط الضوء على "الاقتصاد البرتقالي" وما يوفره من فرص ومشاريع قائمة على الابداع والمعرفة في مجالات الثقافة والابتكار والتكنولوجيا والحرف والفنون والتصاميم وغيرها.

وأضافت " وفد مجلس سيدات أعمال حرص على لقاء العديد من الوفود في المنتدى بهدف تبادل الرؤى والخبرات واستعراض النماذج الناجحة في ريادة الأعمال، وبحث فرص التعاون في تنظيم ملتقيات ومعارض مشتركة مستقبلاً"، مؤكدة أن مجلس سيدات أعمال عجمان يستهدف تكثيف أجندة مشاركاته خلال العام 2025 بهدف ‏توثيق الروابط مع مجالس السيدات من داخل وخارج الدولة.

وأشادت رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، بحسن التنظيم وتنوع فعاليات المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال، وكذلك جولة الزيارة لأبرز المؤسسات الاقتصادية والثقافية في مملكة البحرين.

وشاركت عائشة النعيمي ـ عضوة مجلس سيدات اعمال عجمان في فعاليات المعرض المصاحب لعرض منتجات علامتها التجارية "سولو بوتيك ـ SOLO BOUTIQUE"، حيث اطلعت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال على المنتجات الخاصة بمشاركة عضوة مجلس سيدات اعمال عجمان.

هذا وتناولت أعمال المنتدى، مجموعة من الجلسات الرئيسية ومنها "أصوات قيادية: تعزيز التقدم العالمي"، "الذكاء الروحي في إدارة الابتكار: السلام والتنمية وأزمات المناخ"، "النموذج البحريني والتقدم العالمي للمرأة"، إلى جانب حلقة نقاشية بعنوان "الدبلوماسية المبتكرة: دور المرأة في تشكيل الأطر القانونية"، حيث استعرضت الحلقة الأدوار الرائدة للنساء في صياغة أطر دبلوماسية وقانونية جديدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما تضمنت أعمال المنتدى مجموعة من الحلقات النقاشية منها حلقة بعنوان "دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاقتصادات" لتسليط الضوء على أثر الشراكات الناجحة ومساهمتها في بناء اقتصادات مرنة قادرة على مواجهة التحديات وتوفير فرص عمل وتعزيز التقدم التكنولوجي وزيادة التنافسية العالمية، وحلقة بعنوان "الجاهزية للمستقبل: دور الذكاء الاصطناعي في التعليم والمجتمع" لمناقشة الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل التعليم والرعاية الصحية وغيرها من المجالات بشكل مبتكر وفعال دعما لتحسين جودة الحياة.

وسلطت الحلقة النقاشية "النمو الشامل: استراتيجيات مالية لنجاح رواد الاعمال" الضوء على أهمية الاستراتيجيات المالية المبتكرة في توفير التمويل والدعم لتمكين رواد الاعمال، كما أكدت جلسة "الاستثمار في الامن: مستقبل المشاريع والمعاملات السيبرانية" على فرص الاستثمار في الشركات الناشئة بمجال الأمن السيبراني والتركيز على الدور الحيوي للاستثمار في حماية الاقتصاد الرقمي، هذا إلى جانب حلقة نقاشية بعنوان "الابتكار الاقتصادي: دور الصناعات الإبداعية في التنمية" وتأثير الصناعات الإبداعية مثل الفنون والتكنولوجيا والإعلام في تحقيق النمو الاقتصادي.

وقام وفد مجلس سيدات اعمال عجمان بزيارة سعادة فهد العامري سفير الدولة لدى مملكة البحرين، وقدم المجلس نبذة حول مشاركة المجلس في المعرض والمنتدى العالمي، وأبرز الأهداف والنتائج المتوقعة من المشاركة، وخلال الزيارة قدمت الدكتورة آمنه خليفه، درع مجلس سيدات أعمال عجمان التذكاري إلى سعادة فهد العامري.

-انتهى-

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