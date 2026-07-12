في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات ضمن شبكة فاتيل العالمية، زار وفد من كلية فاتيل البحرين، برئاسة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، المدير العام للكلية، وبمشاركة السيدة فاطمة فروتن، مدير الشؤون الأكاديمية، أكاديمية فاتيل في فرنسا، وذلك للاطلاع على برامجها التعليمية وممارساتها التدريبية في مجال إدارة الضيافة.

وخلال الزيارة، استمع الوفد إلى عرض تعريفي حول البرامج التي تقدمها الأكاديمية ومنهجيتها في إعداد الطلبة مهنياً وعملياً للعمل في قطاع الضيافة، كما شملت الزيارة جولة في الحرم الأكاديمي والمرافق التدريبية، أتاحت للوفد التعرف على البيئة التعليمية التي توفرها الأكاديمية، وما تتميز به من تجهيزات تدعم التعليم التطبيقي والتدريب العملي.

وشارك الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة والسيدة فاطمة فروتن في ورشة طهي تطبيقية ضمن برنامج الزيارة، حيث قدمت الورشة نموذجاً عملياً لأساليب التدريب المعتمدة في الأكاديمية، والقائمة على تنمية المهارات المهنية من خلال الممارسة المباشرة في بيئة تعليمية تفاعلية.

وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، المدير العام لكلية فاتيل البحرين، قائلاً: "تمثل هذه الزيارة فرصة هامة لتعزيز التعاون الأكاديمي مع أكاديمية فاتيل، وفتح آفاق أوسع لتبادل المعرفة والخبرات داخل شبكة فاتيل العالمية. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود كلية فاتيل البحرين لتطوير تجربتها الأكاديمية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة التي تمتلكها الأكاديمية في إعداد الكفاءات المؤهلة لقطاع الضيافة. كما أن الاطلاع على بيئة الأكاديمية وبرامجها ومرافقها التدريبية يتيح مجالاً أرحب لتطوير مبادرات تعليمية وتطبيقية مشتركة، تسهم في الارتقاء بجودة التعليم المتخصص في إدارة الضيافة."

من جانبها، قالت السيدة فاطمة فروتن، مدير الشؤون الأكاديمية في كلية فاتيل البحرين: “سلطت هذه الزيارة الضوء على جوانب أكاديمية وتنظيمية هامة في تجربة أكاديمية فاتيل، لا سيما ما يتعلق بتصميم البرامج، وتنظيم العملية التعليمية، وتوظيف المرافق التدريبية في دعم التعلم العملي. كما أتاحت مناقشة أساليب تطوير مهارات الطلبة داخل بيئة تطبيقية، وتعزيز انتقالهم من المعرفة النظرية إلى الأداء المهني. ونحن نرى أن هذا النوع من التبادل الأكاديمي يسهم في إثراء العمل التعليمي في كلية فاتيل البحرين، ويدعم تطوير تجربة أكثر ارتباطاً باحتياجات الطلبة ومتطلبات قطاع الضيافة."

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زينب عاشور، أخصائي تواصل

عن كلية فاتيل للضيافة:

تأسست كلية فاتيل الفرنسية المتخصصة في إدارة الأعمال بمجالات الضيافة والسياحة في عام 1981، وتوسعت إلى أن أصبح لها أكثر من 50 فرعا في أكثر من 30 دولة، ويعتبر فرع مملكة البحرين الذي تأسس عام 2018 أحد هذه الفروع، وتتمتع كلية فاتيل بمكانة وسمعة دولية مرموقة بفضل جودة الخريجين الذي يتجاوز عددهم 45000 عالمياً، وأصبحوا الآن قادة في القطاع، كما تحتل فاتيل المركز الأول بفرنسا والمركز 12 عالمياً بحسب آخر تصنيف QS في تخصص إدارة الضيافة على مدى أربعة أعوام على التوالي.