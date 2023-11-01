ضم 27 رائد أعمال إماراتي ويهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين

معالي حسين الحمادي: الإمارات والصين تجمعهما علاقات تاريخية واستراتيجية في المجالات كافة.. والمعرض خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين نحو مستويات أكثر زخماً وتنافسية

وزارة الاقتصاد عقدت ورشة عمل توعوية لرواد الأعمال الإماراتيين حول آليات المشاركة في المعرض وكيفية الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة وتطوير الشراكات مع الشركات الصينية

انعقاد لقاء مشترك بين سفير الدولة بجمهورية الصين ورواد الأعمال الإماراتيين لتحفيزهم على الاستفادة من التعاون التجاري القائم بين البلدين في نمو أعمالهم ودعم توسيعها بالأسواق الدولية

معرض كانتون يضم أكثر من 25000 عارض من جميع أنحاء العالم ويستعرض منتجات وسلع ضمن مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك مواد البناء والأثاث والسيراميك والأدوات الزراعية وديكور المنازل

أبوظبي، شارك وفد تجاري لدولة الإمارات بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية الصين الشعبية، وسعادة عبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، وأكثر من 27 رائد أعمال إماراتي، في معرض كانتون الذي أقيم خلال الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر الجاري بجمهورية الصين الشعبية.

وتهدف المشاركة إلى دعم رواد الأعمال الإماراتيين على استكشاف الفرص التجارية الواعدة بالقطاعات الاقتصادية الجديدة لا سيما التكنولوجيا والصناعة والطاقة الجديدة والسياحة في الأسواق الصينية والدولية، إضافة إلى تعزيز تعاونهم مع الشركات الصينية المتواجدة في المعرض وتطوير الشراكات التجارية المشتركة.

وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الامارات العربية المتحدة في جمهورية الصين الشعبية، أن دولة الإمارات وجمهورية الصين الصديقة تجمعهما علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية شاملة في المجالات كافة خاصة الاقتصادية والتجارية، كما تحظى هذه العلاقات بدعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين وحرصهما على تطويرها بصورة مستمرة، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى مزيد من التنمية والازدهار المستدامين.

وقال معالي حسين الحمادي: "يمثل مشاركة وفد دولة الإمارات في هذا المعرض، خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات أكثر زخماً وتنافسية، وذلك من خلال تحفيز رواد الأعمال الإماراتيين على استكشاف الفرص التجارية الواعدة بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالسوق الصيني، وبناء الشراكات الجديدة مع الشركات الصينية، وتوسيع أعمالهم في الأسواق الدولية، لا سيما أن المعرض يضم أكثر من 25000 عارض من جميع أنحاء العالم".

ومن جانبه قال خالد كلبت، مدير إدارة تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال بوزارة الاقتصاد: " إن الوزارة حريصة على توفير كافة أشكال الدعم لرواد الأعمال الإماراتيين، باعتبارهم مرتكزاً رئيسياً في العمل الاقتصادي الذي تقوده وزارة الاقتصاد نحو تطوير بيئة ريادة الأعمال والمشاريع والصغيرة والمتوسطة في الدولة، والتي شهدت تطورات نوعية خلال المرحلة الماضية". مشيراً إلى أن المعرض يشكل فرصة حيوية لتعزيز التواصل بين رواد الأعمال الإماراتيين والشركات الصينية، ودعمهم في بناء الشراكات التجارية بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وشهدت مشاركة وفد الدولة في المعرض، عقد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، لقاءاً مع رواد الأعمال الإماراتيين لتحفيزهم على التعاون المثمر مع الشركات الصينية المشاركة في المعرض، وكذلك الاستفادة من الممكنات والفرص المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة أهمية الاستفادة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات وجمهورية الصين في نمو أعمالهم ومشاريعهم الريادية ودعم توسيعها بالأسواق الدولية.

يذكر أن معرض كانتون يعرف أيضاً باسم معرض الصين للاستيراد والتصدير، حيث يعد من أحد أكبر معارض التجارة في العالم. ويُعرض فيه منتجات وسلع ضمن مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك مواد البناء، والأثاث، والسيراميك، والأدوات الزراعية، وديكور المنازل، كما يقام هذا المعرض مرتين في العام، ويشارك فيه أكثر من 25000 عارض من جميع أنحاء العالم.

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