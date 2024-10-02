دبي، الإمارات العربية المتحدة، زار معالي وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري جناح شركة المراعي المشارك في منتدى مستقبل الغذاء المقام في مدينة دبي. وكان في استقباله سعادة الأستاذ عبدالله بن ناصر البدر، الرئيس التنفيذي لشركة المراعي، الذي قدم عرضًا شاملًا حول إنجازات الشركة في السوق الإماراتي، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة والاستثمارات الاستراتيجية التي تعكس التزام المراعي بتعزيز تواجدها في المنطقة ودعم الأمن الغذائي. وقال منذر محمود طيب، نائب الرئيس التنفيذي للتواصل المؤسسي والتسويق بشركة المراعي: "نُعرب عن سعادتنا بالمشاركة في منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2024 انطلاقاً من التزامنا الراسخ بريادة التحول في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة، حيث نؤمن بأن تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة هما ركيزتان أساسيتان لبناء مستقبل مزدهر ومستدام لمجتمعاتنا. ونسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعميق الشراكات الاستراتيجية وتبادل الرؤى مع قادة القطاع ومختلف الجهات الرئيسية الفاعلة، بهدف تطوير حلول مبتكرة تُلبي الاحتياجات المتغيّرة للمستهلكين، وتدعم التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي. ونتطلع إلى المساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي في المنطقة". والجدير بالذكر تعتبر شركة المراعي في دولة الإمارات العربية جهةٍ رئيسية فاعلة في سوق الأغذية والمشروبات في الدولة، وتمتاز بحضور قوي من خلال منشأتين تصنيعيتين و10 مراكز توزيع في مختلف أنحاء الدولة. وتؤكد الشركة التزامها الراسخ بالامتثال للوائح والمعايير المحلية، حيث تتعاون بشكل وثيق مع الجهات المعنية بسلامة الأغذية في دولة الإمارات لضمان تلبية جميع المتطلبات. ويُسهم هذا التعاون الوثيق في الارتقاء بالمعايير العامة لسلامة وجودة الأغذية في السوق الإماراتية.

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية

إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.

ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.

وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.