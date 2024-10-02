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دبي، الإمارات العربية المتحدة، زار معالي وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري جناح شركة المراعي المشارك في منتدى مستقبل الغذاء المقام في مدينة دبي. وكان في استقباله سعادة الأستاذ عبدالله بن ناصر البدر، الرئيس التنفيذي لشركة المراعي، الذي قدم عرضًا شاملًا حول إنجازات الشركة في السوق الإماراتي، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة والاستثمارات الاستراتيجية التي تعكس التزام المراعي بتعزيز تواجدها في المنطقة ودعم الأمن الغذائي.
وقال منذر محمود طيب، نائب الرئيس التنفيذي للتواصل المؤسسي والتسويق بشركة المراعي: "نُعرب عن سعادتنا بالمشاركة في منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2024 انطلاقاً من التزامنا الراسخ بريادة التحول في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة، حيث نؤمن بأن تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة هما ركيزتان أساسيتان لبناء مستقبل مزدهر ومستدام لمجتمعاتنا. ونسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعميق الشراكات الاستراتيجية وتبادل الرؤى مع قادة القطاع ومختلف الجهات الرئيسية الفاعلة، بهدف تطوير حلول مبتكرة تُلبي الاحتياجات المتغيّرة للمستهلكين، وتدعم التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي. ونتطلع إلى المساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي في المنطقة".
والجدير بالذكر تعتبر شركة المراعي في دولة الإمارات العربية جهةٍ رئيسية فاعلة في سوق الأغذية والمشروبات في الدولة، وتمتاز بحضور قوي من خلال منشأتين تصنيعيتين و10 مراكز توزيع في مختلف أنحاء الدولة. وتؤكد الشركة التزامها الراسخ بالامتثال للوائح والمعايير المحلية، حيث تتعاون بشكل وثيق مع الجهات المعنية بسلامة الأغذية في دولة الإمارات لضمان تلبية جميع المتطلبات. ويُسهم هذا التعاون الوثيق في الارتقاء بالمعايير العامة لسلامة وجودة الأغذية في السوق الإماراتية.
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