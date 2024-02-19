الرياض: خلال مشاركته في ملتقى السوق المالية السعودية اليوم، سلّط معالي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على صعيد تحقيق أهدافها الاستثمارية في ضوء رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 2.6 تريليون إلى أكثر من 4 تريليون ريال سعودي، وتقدّم الاقتصاد السعودي إلى المركز 16 بين دول مجموعة العشرين من حيث قيمة الناتج الإجمالي المحلي. ومن المتوقّع أن ترتفع هذه القيمة خلال السنوات القادمة، بفضل حجم الاستثمارات المتنامية.

وأكد معالي الفالح أن نسبة تكوين رأس المال الثابت ارتفعت من 22% في بداية العقد الجاري إلى 28% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2023م، وذلك تماشياً مع هدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار المتمثل في رفع نسبة تكوين رأس المال الثابت في المملكة إلى 30%.

وأشار معاليه إلى ارتفاع إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 52% منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، بالتوازي مع ارتفاع نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي من 1% إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، كجزء من الهدف المتمثل برفع تلك النسبة إلى 4%.

جاء هذا التصريح خلال مشاركة معالي الفالح في جلسة حوارية ضمن فعاليات الملتقى إلى جانب معالي الأستاذ فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي الأستاذ محمد التويجري، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

نبذة عن ملتقى السوق المالية السعودية

يجمع ملتقى السوق المالية السعودية نخبة من أهم الشخصيات وصنّاع القرار في القطاع المالي، بهدف تعزيز الحوار والابتكار في المشهد المالي العالمي وتسليط الضوء على أهمية التكامل بين الأسواق المالية الناشئة والأنظمة المالية المتطوّرة. ويركّز الملتقى على عدّة محاور رئيسية، بما في ذلك تطور السوق المالية، والاستراتيجيات الاستثمارية، وأهم المستجدّات التنظيمية، ليعكس بذلك التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتعزيز دورها الاستراتيجي في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي. ويسعى الملتقى من خلال جدول أعماله المتنوع إلى توفير منصة لإجراء الحوارات المثمرة، وإبرام الشراكات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري لمجموعة تداول السعودية في تعزيز مسيرة النمو والتحول في القطاع المالي.

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