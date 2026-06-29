المرحلة التجريبية خطوة رئيسية نحو التطبيق التدريجي للنظام على مستوى الدولة

تسليط الضوء على خطوات تسجيل الشركات وربطها بمزود خدمات معتمد عبر منصة «إمارات تاكس».

استعراض شامل لمنظومة الفوترة الإلكترونية ودورها في تعزيز الامتثال والشفافية ورفع كفاءة المعاملات التجارية.

يونس حاجي الخوري: نظام الفوترة الإلكترونية ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة وجاهزية اقتصادنا للمستقبل

عبدالعزيز الملا: تبادل البيانات رقمياً عبر النظام الجديد لمزيد من الشفافية والامتثال الضريبي الفوري بدقة وكفاءة

الشارقة: نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، فعالية توعوية بنظام الفوترة الإلكترونية في الدولة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بإمارة الشارقة، بحضور عدد من المختصين من الوزارة والهيئة، وممثلين عن شركات القطاع الخاص، حيث شهدت الجلسة حضوراً موسعاً من ممثلي قطاع الأعمال والشركات الخاضعة للنظام، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن انطلاق المرحلة التجريبية لنموذج (5-Corner Model) للفوترة الإلكترونية، في خطوة تمثل محطة محورية نحو التطبيق التدريجي والآمن والناجح لنظام الفوترة الإلكترونية على مستوى الدولة.

وسلطت الفعالية الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذه المرحلة التجريبية التي تشهد مشاركة فاعلة من الجهات المعنية ومزودي الخدمات المعتمدين، بهدف اختبار الأنظمة والتكامل الفني وتأمين أعلى مستويات الجاهزية. كما جرى استعراض الخطوات المقبلة المحددة بدقة ضمن خطة تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، تزامناً مع تفعيل نموذج (5-Corner Model) للفوترة الإلكترونية، تمهيداً لاستكمال إجراءات الربط والبدء في إرسال وتبادل الفواتير الإلكترونية بشكل آمن وفعّال.

وتأتي هذه الفعالية استكمالاً للجهود التوعوية المستمرة للوزارة بعد النجاح الذي شهدته الفعاليتان السابقتان، حيث عُقدت الفعالية الأولى في شهر يناير الماضي، وتبعتها الفعالية الثانية في شهر مايو الماضي، بهدف الإحاطة والتوعية المتكاملة بكافة متطلبات نظام الفوترة الإلكترونية.

جاهزية المنظومة المالية والمستقبل الرقمي

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن إطلاق المرحلة التجريبية ومواصلة تنظيم اللقاءات التوعوية بنظام الفوترة الإلكترونية يعكسان النهج والدعم المتكامل الذي تحرص الدولة على تقديمه لضمان الانتقال المرن للقطاع الخاص نحو تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية. وأوضح سعادته أن النظام صُمم ليمثل ركيزة أساسية تدعم توجهات الإمارات الطموحة لبناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام، يواكب أرقى المعايير والممارسات العالمية في دقة المعاملات وإدارة البيانات المالية.

وقال سعادته: "يمثل إطلاق المرحلة التجريبية لنموذج الفوترة الإلكترونية القائم على نموذج (5-Corner Model) خطوة مهمة في مسار بناء منظومة فوترة رقمية متطورة وجاهزة للمستقبل. ومن خلال التعاون مع الشركات المشاركة في المرحلة التجريبية ومزودي الخدمات المعتمدين، نسعى إلى تطوير نظام يحقق قيمة مضافة أكبر للشركات، ويعزز الكفاءة التشغيلية، ويرسخ مستويات أعلى من الثقة في بيئة الأعمال."

ودعا سعادة وكيل وزارة المالية مجتمع الأعمال والأشخاص الخاضعين لمتطلبات نظام الفوترة الإلكترونية إلى المبادرة باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة ومواكبة الخطة المعتمدة للتطبيق، بما يتضمن اختيار مزود خدمات معتمد، واستكمال الترتيبات التعاقدية اللازمة معه، وإتمام إجراءات التسجيل للنظام عبر منصة "إمارات تاكس" التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب، مؤكداً أن الاستعداد المبكر والمشاركة الفاعلة خلال هذه المراحل سيمكنان الأشخاص الخاضعين للنظام من الاستفادة من مزايا الأتمتة والشفافية منذ المراحل الأولى لتطبيق النظام.

وقال سعادة عبدالعزيز محمد الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "يتميز نموذج الخمسة أطراف للفوترة الإلكترونية باعتماده على تبادل البيانات رقمياً بطريقة آمنة بين الأطراف المعنية تلقائياً للمزيد من الشفافية والامتثال الفوري، بدقة وكفاءة، بإصدار ومشاركة الفواتير الإلكترونية، ويؤكد إطلاق المرحلة التجريبية للعمل وفقًا لهذا النموذج المتطور الذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً، أن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية يدخل تدريجياً إلى حيز التطبيق الفعلي وفقاً للجدول الزمني المُستهدف، ليشكل خطوة هامة على طريق التحول الرقمي الذي تسير عليه دولة الإمارات بخطى متسارعة لتكون ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم".

وأضاف سعادته: "يدعم نظام الفوترة الإلكترونية الذي يتم تطبيقه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب جهود الهيئة لتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي بآليات إلكترونية آمنة وفعَّالة، عبر تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، ليتم التبادل الفوري من خلال النظام الذي يتوافق مع أفضل الممارسات بما يضمن تقديم إقرارات ضريبية بإجراءات أكثر سلاسة ودقة إلى الهيئة".

وأكد سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية هذه الفعالية الجديدة للتوعية بنظام الفوترة الإلكترونية، والتي تأتي في إطار سلسلة من الجلسات التوعوية والتدريبية المتواصلة الهادفة إلى تقديم الإرشاد والدعم اللازمين لنجاح هذا التحول الهام، وتسهيل انضمام الأشخاص والجهات المعنية إلى نظام الفوترة الإلكترونية مُشيرًا سعادته إلى أن الهيئة حرصت على الاستعداد المبكر لتطبيق النظام بالتعاون مع الوزارة لضمان سهولة التحول للنظام الجديد.

أهداف استراتيجية ومحاور تفاعلية

واستعرضت الفعالية أربعة أهداف ومحاور استراتيجية رئيسية حظيت باهتمام المشاركين، وفي مقدمتها تعريف الأشخاص الخاضعين بشكل تفصيلي بأهمية نظام الفوترة الإلكترونية ومنافعه المباشرة، ومناقشة آليات التطبيق الفعلي وأدوات التكامل التقني، واستعراض الفوائد الاقتصادية والتجارية المرتبطة بتبني النظام، فضلاً عن تسليط الضوء على الأهداف الوطنية الطموحة للمنظومة ودورها المحوري في دعم التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة وشفافية المعاملات التجارية، والحد من الفجوات الضريبية عبر دقة البيانات وتكاملها.

وتضمن برنامج الفعالية، عرضاً لـ "فيديو تعريفي" شامل يوضح أبعاد نظام الفوترة الإلكترونية، تلاه تقديم شرحٍ وافٍ حول أهمية النظام وآليات مساهمتها في تحسين بيئة الأعمال. كما أفردت الفعالية مساحة مخصصة لشرح خطوات انضمام الأشخاص الخاضعين إلى النظام عبر منصة "إمارات تاكس" التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب، واختتمت الفعالية بجلسة نقاشية موسعة شهدت تفاعلاً كبيراً من المشاركين.

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