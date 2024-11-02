أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - احتفلت وزارة المالية اليوم بمراسم "يوم العلم" وسط أجواء وطنية تجسد قيم الانتماء التي تجمع أبناء دولة الإمارات تحت راية الاتحاد، وتعكس حب الوطن والولاء لقيادته الحكيمة.

ورفعت قيادات الوزارة عَلَم الإمارات على سارية الوزارة بحضور الموظفين في مقريها بأبوظبي ودبي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً مرددين قسم الولاء للوطن والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، واستجابة للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" للاحتفال بالعلم كرمز للوحدة والحفاظ على المنجزات الوطنية.

وشارك في مراسم احتفالية يوم العلم كل من معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة وكلاء الوزارة المساعدون، بالإضافة إلى كبار المسؤولين والمديرين والموظفين في الوزارة.

وأكدت قيادات الوزارة أن يوم العلم مناسبة وطنية تعكس قيم روح الاتحاد ومشاعر التلاحم بين أبناء الوطن والقيادة، وتعزيز الانتماء بين أفراد شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدين على مواصلة دور الوزارة المحوري في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة للدولة وتحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031" ومستهدفات "مئوية الإمارات 2071".

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