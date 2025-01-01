يعكس الفوز جهود الوزارة في ترسيخ منظومة صحية رقمية تتماشى مع التوجهات الحكومية

تستهدف الجائزة الاحتفاء بالمؤسسات الرائدة والمشاريع المتميزة في قطاع الصحة الرقمية

الإمارات العربية المتحدة، دبي: فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بجائزة الاستحقاق في فئة المواقع الإلكترونية ، ضمن مسابقة جوائز الصحة الرقمية التي ينظمها مركز مصادر المعلومات الصحية (HIRC) ما يعكس جهود الوزارة في تطوير منظومتها الرقمية التي تتماشى مع التوجهات الحكومية لتحقيق أهداف استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025.

ويتميز الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة بتصميم عصري يجمع بين سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء، حيث تمت إعادة هيكلة الخدمات لتوفير بيئة إلكترونية تفاعلية تعزز من تجربة المستخدم وتسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات للمتعاملين والأفراد. كما يتضمن الموقع نظام فهرسة متطور يسهل عملية البحث، مع تصميم بصري متناسق يعكس الهوية المؤسسية للوزارة.

تقدير عالمي

وأعرب سعادة عبدالله أهلي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، عن اعتزازه بفوز الموقع الإلكتروني بجائزة الاستحقاق في الصحة الرقمية، والتي تجسد التزام الوزارة المستمر بتبني الحلول المبتكرة وتعزيز استخدام التكنولوجيا في القطاع الصحي بالدولة، مشيراً إلى أن هذا التكريم يعد تقديراً عالمياً للخبرة والكفاءة التقنية التي يتمتع بها فريق العمل في الوزارة، كما يؤكد على حرص الوزارة على توفير خدمات ذات جودة عالية ومواكبة أحدث التقنيات وتوظيفها في تعزيز كفاءة وجودة خدماتها، تجسيداً لتوجيهات القيادة الحكيمة في إرساء نظام صحي مستدام لمجتمع سعيد.

وأوضح أن فوز الوزارة بهذه الجائزة يؤكد حرص إدارة تكنولوجيا المعلومات على ترسيخ الابتكار والرقمنة في منظومة العمل بما يضمن مواكبة المستجدات ، كما يؤكد أيضاً التزام الوزارة باستخدام التكنولوجيا الرقمية كوسيلة لتوفير خدمات صحية مستدامة، إلى جانب تعزيز القدرات التنافسية لقطاع الرعاية الصحية في الدولة.

تلبية تطلعات المتعاملين

وقالت حمدة المازمي مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بالإنابة بالوزارة أن موقع الوزارة الإلكتروني يتميز بتصاميم مبتكرة ومواصفات تنافسية تضمن سهولة وانسيابية البحث لتلبية تطلعات المتعاملين، كما أنه يوفر تجربة متميزة من خلال معلومات موثوقة تسهم بتعزيز الهوية المرئية والمؤسسية. مؤكدةً على أهمية الفوز حيث تُعد جوائز الصحة الرقمية التي يمنحها مركز مصادر المعلومات الصحية العالمي، من الجوائز المرموقة التي تبرز الأعمال الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، وتضم لجنة تحكيم الجائزة فريق خبراء عالميين متخصصين.

حلول رقمية مبتكرة

وتستهدف الجائزة الاحتفاء بالمؤسسات الرائدة والمشاريع المتميزة في قطاع الصحة الرقمية، وتوفير منصة للمنظمات والأفراد لعرض الحلول الرقمية المبتكرة والمساهمة في التحسين الشامل لمعلومات الرعاية الصحية، للتحفيز على استمرارية تطوير الخدمات المبتكرة والمبادرات الفاعلة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين

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