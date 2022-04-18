أعلنت وزارة السياحة عن إطلاق برنامج "تطوير مهارات الكونسيرج" وهو أحد البرامج المبتكرة التي تسعى الوزارة من خلالها إلى الارتقاء بمهارات وقدرات العاملين في الأنشطة السياحية ليسهموا في رفع مستوى جودة الخدمات وإثراء تجربة الزائر المحلي والدولي بما يحقق مستهدفات استراتيجية تنمية السياحة الوطنية وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية جاذبة.

وتهدف وكالة تنمية القدرات البشرية في وزارة السياحة من خلال هذا البرنامج والبرامج الأخرى إلى تفعيل استراتيجية تنمية القدرات البشرية في القطاع السياحي. ويركز برنامج "تطوير مهارات الكونسيرج" على تنويع الفرص التدريبية للعاملين في منشآت الإيواء السياحي، إضافة إلى الراغبين بالعمل في مهنة الكونسيرج حيث يتم صقل مهاراتهم وفق أفضل البرامج الدولية المعتمدة.

وقد حددت وزارة السياحة اشتراطات للراغبين في الانخراط في هذا البرنامج إذ أكدت على ضرورة أن يكون المرشح على رأس العمل، أو أن يكون مرشحا للعمل في مهنة الكونسيرج ، مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي وألا يقل العمر عن 18 عاما. وتلتزم جهة العمل بتفريغ الموظفين المقبولين في البرنامج طوال فترة التدريب، والالتزام أيضا بتوفير فرصة العمل في الكونسيرج للمرشحين من غير العاملين فور انتهاء البرنامج التدريبي. الجدير بالذكر أن برامج التدريب التي تقدمها وزارة السياحة للشباب السعودي معتمدة دولياً من أبرز جهات التعليم والتدريب.

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